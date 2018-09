Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","shortLead":"Csorna központjában most megcsodálhat egyet.","id":"20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5963da72-c056-45a1-bcf6-66916992602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5ac690-de4d-4e22-acc4-47d14bb42479","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Fogadjunk_hogy_nem_latott_meg_ekkora_Rubikkockat__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:11","title":"Fogadjunk, hogy nem látott még ekkora Rubik-kockát! – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét jelenti. Tehát: betű szerint az „álmok kereskedőiről” van szó, miközben ténylegesen az ingatlanpiac legbrutálisabb hiénáiról, akik a drogkereskedőkhöz hasonlíthatók.","shortLead":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét...","id":"20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220b7e0d-dd4b-4034-8146-c2b1953e8a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:28","title":"A rohadó lakásokat horror összegért kiadó ingatlanosokra lecsapnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2736d29-d47d-4b6d-866a-687ac9b07e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁS Stúdió alapítói, Gulyás Bálint és Mészáros Orsolya idén nyári esküvőjükhöz acélból hegesztettek egy esküvői kápolnát. Most a rangos Dezeen mutatta be az alkotást.","shortLead":"A MÁS Stúdió alapítói, Gulyás Bálint és Mészáros Orsolya idén nyári esküvőjükhöz acélból hegesztettek egy esküvői...","id":"20180913_Megterveztek_a_sajat_eskuvoi_kapolnajukat_nemzetkozi_designmagazinba_kerult_a_magyar_par","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2736d29-d47d-4b6d-866a-687ac9b07e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fa34a-019e-4220-8ac7-e81b3ea3ff02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Megterveztek_a_sajat_eskuvoi_kapolnajukat_nemzetkozi_designmagazinba_kerult_a_magyar_par","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:03","title":"Megtervezték a saját esküvői kápolnájukat, nemzetközi designmagazinba került a magyar pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész télen sötétben kellene bemenni dolgozni, ha eltörölnék a téli időszámítást. De miért is kell bejárni dolgozni legkésőbb délelőtt 9-re?","shortLead":"Egész télen sötétben kellene bemenni dolgozni, ha eltörölnék a téli időszámítást. De miért is kell bejárni dolgozni...","id":"20180913_munkakezdes_munkaido_reggel_alvas_idoszamitas_oraatallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83ea51-71c8-425b-9136-512f460cb7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_munkakezdes_munkaido_reggel_alvas_idoszamitas_oraatallitas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:43","title":"Kínzás sötétben bejárni munkába, de ki kényszerít rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szakvezető szerint levett egy kis terhet a játékosai válláról az, hogy – zárt kapus meccs lévén – nézők nélküli meccsen játszottak, vagyis nem volt rajtuk a szurkolók nyomása.","shortLead":"A szakvezető szerint levett egy kis terhet a játékosai válláról az, hogy – zárt kapus meccs lévén – nézők nélküli...","id":"20180912_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_gorog_valogatott_meccs_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52750674-25ad-4174-a3b3-545492c30f38","keywords":null,"link":"/sport/20180912_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_gorog_valogatott_meccs_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Rossi a győzelem után: Mindenki szívvel-lélekkel harcolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy volt a sikere.","shortLead":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy...","id":"20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc20c38a-50a1-421d-b849-8f41a5da5ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:03","title":"Megérkezett az elérhető árú, nem mindennapinak tűnő, androidos Nubia telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","id":"20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e16ca-2c17-4df7-a371-6d7af50af87c","keywords":null,"link":"/sport/20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:40","title":"Megvan a válogatott első idei győzelme: 2-1 a görögök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]