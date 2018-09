Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvette a Ruben Brandt, a gyűjtő című új magyar animáció észak-amerikai és latin-amerikai forgalmazási jogait a Sony Pictures Classics (SPC). ","shortLead":"Megvette a Ruben Brandt, a gyűjtő című új magyar animáció észak-amerikai és latin-amerikai forgalmazási jogait a Sony...","id":"20180913_Itt_a_lehetoseg_hogy_magyar_animacioert_rajongjanak_az_amerikai_nezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e27332-89b4-4693-993c-4ea7d0dc279b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Itt_a_lehetoseg_hogy_magyar_animacioert_rajongjanak_az_amerikai_nezok","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:30","title":"Itt a lehetőség, hogy magyar animációért rajongjanak az amerikai nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova kell kivinni az ételt, de az elé tett székekben sem botlik meg.","shortLead":"A győri Intersparban található Liu's Cooking éttermében \"dolgozó\" robot angolul beszél, mindig mosolyog, tudja, hova...","id":"20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808b187-3a86-412f-ab20-fb447180f7c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Robotpincer_viszi_ki_az_etelt_egy_gyori_kinaiban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:48","title":"Robotpincér viszi ki az ételt egy győri kínaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai szavazást.","shortLead":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai...","id":"20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8e4ff-130c-442e-8ada-e4ccf9a909dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:46","title":"Morvai Krisztina: Nincs meg a kétharmad, a Sargentini-jelentés elbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","shortLead":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","id":"20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f0aed-9155-4d76-91e6-bca195a3ccb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:55","title":"Elítélték majd felmentették az apa-fia párost, kárpótlást is kaptak, majd kiderült, hogy mégis csak bűnösek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27270ce-31d2-42b3-aaed-2ad9e2754df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is van minden, egymást harapdáló vízilovak, fejfájós nyúl és orrszarvú páva.","shortLead":"Idén is van minden, egymást harapdáló vízilovak, fejfájós nyúl és orrszarvú páva.","id":"20180913_Comedy_Wildlife_Awards_legviccesebb_termeszetfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27270ce-31d2-42b3-aaed-2ad9e2754df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321f77e-c29c-4617-b106-66907f1f6dbf","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Comedy_Wildlife_Awards_legviccesebb_termeszetfoto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"Sziporkáznak az állatok az év legviccesebb természetfotója döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e26f7c-8287-44ac-b3c2-981d69235bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október elején megváltozik a Microsoft szabályzata. Az új regula értelmében nagyobb szabadság mellett lehet majd használni az Office-t, egy licenc több számítógépre és telefonra lesz majd elég.","shortLead":"Október elején megváltozik a Microsoft szabályzata. Az új regula értelmében nagyobb szabadság mellett lehet majd...","id":"20180913_microsoft_office_365_eszkozkorlatozas_vege_hany_gepre_eleg_a_licensz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e26f7c-8287-44ac-b3c2-981d69235bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711fb097-db30-415d-8a51-2ca5c3f0541f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_microsoft_office_365_eszkozkorlatozas_vege_hany_gepre_eleg_a_licensz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:03","title":"Jó hír, ha Office-t használ: több gépen is működik majd egy előfizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos állatkínzásnak minősül. ","shortLead":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos...","id":"20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a4c6d9-06f8-4676-9b4e-86edbcab8258","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:37","title":"Van egy ország, ahol arra készülnek, hogy betiltják a mopszok tenyésztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen üríteni a Nemzetközi Űrállomást.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen...","id":"20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac5bb5-f1b0-4bb8-b221-5aeeecae37ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Az oroszok amerikai űrhajósokat gyanúsítanak azzal, hogy megfúrták a Szojuz űrhajó burkolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]