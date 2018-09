Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik, akiket a csoportmeccsen már megvert.","shortLead":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik...","id":"20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa6a4a9-0f88-430e-8b05-b712ffd7053f","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:09","title":"Legyőzte az örök mumus szerbeket, döntős a magyar pólóválogatott a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette ki az APA osztrák hírügynökség tudósítása szerint Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral Bécsben tartott találkozója után.","shortLead":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette...","id":"20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855f1ac-9f8e-4386-934a-3a31b50ab9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:02","title":"Salvini: Néhány hónap múlva Orbán Viktorral együtt kormányozzuk Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc68fb1-e31e-4248-8f14-9067c6fd65d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó elképesztően erős hátsókerékhajtású übersportkocsija a magyar fővárosban pózolt a kamerának.","shortLead":"A német gyártó elképesztően erős hátsókerékhajtású übersportkocsija a magyar fővárosban pózolt a kamerának.","id":"20180916_a_nap_fotoi_a_valaha_keszult_legdurvabb_porsche_911_gt2_rs_a_budapesti_forgalomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc68fb1-e31e-4248-8f14-9067c6fd65d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1fe720-b3e3-4886-9d57-184b1c165ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_a_nap_fotoi_a_valaha_keszult_legdurvabb_porsche_911_gt2_rs_a_budapesti_forgalomban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:21","title":"A nap fotói: a valaha készült legdurvább Porsche 911-es a budapesti forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom hajhászásával azon a megemlékezésen, amelyet a maffiózók által meggyilkolt Giuseppe Puglisi atya halálának 25 évfordulóján tartottak.","shortLead":"Felszólította szombaton a szicíliai Palermóban Ferenc pápa a maffiát, hogy hagyjon fel a pénz és a hatalom...","id":"20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b754c-93ca-463a-b0ac-4aafaa47e88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Ferenc_papa_olasz_maffia_Palermo","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:11","title":"Ferenc pápa az olasz maffiának: Ne csak a pénzre gondoljatok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági fórumon, Tiszaföldváron, ahol egy hete beszélnek a közeli sertéstelepen elhullott disznókról, még egy levágott, zacskóba gyömöszölt disznófül is előkerült. A fórum előtt mi is terepszemlét tartottunk.","shortLead":"Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági...","id":"20180914_tiszafoldvar_disznok_kepek_sertestelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd9dd7e-9a3b-48ee-aa19-8b4ef944f4dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_tiszafoldvar_disznok_kepek_sertestelep","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:00","title":"A levágott disznófül is asztalra került a tiszaföldvári lakossági fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat indíthat el. ","shortLead":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat...","id":"20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271054f-abac-448e-a6f1-5a3c296a6aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:47","title":"Nem várt helyről kaptak üzenetet a Sargentini-jelentést megszavazó képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"EKG-szerű mérésekre is képes már az új Apple Watch, arra azonban csak most derült fény, hogy a funkció első körben kizárólag az Egyesült Államokban lesz elérhető. De még ott sem azonnal.","shortLead":"EKG-szerű mérésekre is képes már az új Apple Watch, arra azonban csak most derült fény, hogy a funkció első körben...","id":"20180914_apple_watch_4_uj_iphone_2018_ekg_meres_szivritmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72567096-e62e-4e27-a5a3-cf5e39c4db88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_watch_4_uj_iphone_2018_ekg_meres_szivritmus","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Az Apple órájának legizgalmasabb funkciója nálunk nem fog működni egy jó darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]