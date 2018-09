Nemcsak Bob Woodward jelentkezett be egy könyvvel Donald Trump elnökségéről, hanem a pornósztár Stormy Daniels is, aki azt ígérte, a memoárjában mindent elmond a korábbi kapcsolatáról az elnökkel. A könyv egy példánya eljutott a Guardianhez, amely néhány részletet fel is dolgozott belőle.

Kiderül például, hogy Daniels alig hitt a szemének, amikor Trump elkezdett nyerni a republikánus előválasztásokon, főleg azért, mert meg volt győződve arról, hogy nem is akar elnök lenni. A sorozatos győzelmei után viszont az is megfordult a fejében, hogy esetleg veszélyben lehet, a sztori ugyanis, amit el akart mondani Trumpról, egyre érzékenyebb lett, minél többször nyert.

A Stormy Daniels néven ismert amerikai pornószínésznő, Stephanie Clifford 2006-ban, a kaliforniai Tahoe-tónál egy szállodában találkozott Trumppal, aki egy golfverseny okán tartózkodott az elegáns üdülőhelyen. Trump a pornószínésznővel nem sokkal a felesége szülése után jött össze. A könyvben Daniels felidézi az együttléteiket, és kínzó részletességgel írja le Donald Trump nemi szervét, például azt, hogy az átlagosnál kisebb, és szokatlan formájú.

Trump többször megígérte neki, hogy szerepet kap a The Apprentice című valóságshow-jában, és még azt is felvetette, hogy csalással több epizódon át is bent maradhat. Később minden egyes adást undorral nézett végig arra gondolva, hogy ezzel az emberrel szexelt.

Daniels a könyvben megpróbálja elmagyarázni azt is, hogy végül miért állt ki a nyilvánosság elé a történetével, miután évekig hallgatott róla. Azt mondja, a nyilvánosság azt jelentette számára, hogy ő és a lánya kevésbé lesznek sebezhetőek. Felidézi, hogy 2011-ben, egy ismeretlen férfi odament hozzá a nevadai Las Vegas egyik parkolójában és a kislánya jelenlétében felszólította, hogy „hagyja békén Trumpot, felejtse el a történetet”. Majd az ismeretlen ránézett a pornószínésznő kislányára és mielőtt elment, hozzátette: „milyen szép kislány, szomorú lenne, ha valami történne a mamájával!”.