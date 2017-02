[{"available":true,"c_guid":"0dfb8982-e626-4724-945a-3c9fde903d34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltakoznak a túlélők és az áldozatok hozzátartozói a lavina által betemetett közép-olaszországi hegyi szálloda, a Hotel Rigopiano katasztrófájának megfilmesítése ellen.","shortLead":"Tiltakoznak a túlélők és az áldozatok hozzátartozói a lavina által betemetett közép-olaszországi hegyi szálloda...","id":"20170210_olasz_lavinatragedia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfb8982-e626-4724-945a-3c9fde903d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d7ce4-5be2-419e-973e-199fbb1c5de7","keywords":null,"link":"/vilag/20170210_olasz_lavinatragedia","timestamp":"2017. február. 10. 16:44","title":"Kifakadtak a betemetett hotel túlélői egy filmterv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285de826-337d-408b-8dec-aed3efe9afb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petíciót indítottak ellene.","shortLead":"Petíciót indítottak ellene.","id":"20170210_Hajlektalan_ferfi_elott_egetett_el_egy_20_fontost_peticio_indult_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285de826-337d-408b-8dec-aed3efe9afb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6c39f-08e4-4c1b-88ff-b267c46c2d37","keywords":null,"link":"/elet/20170210_Hajlektalan_ferfi_elott_egetett_el_egy_20_fontost_peticio_indult_ellene","timestamp":"2017. február. 10. 17:42","title":"Hajléktalan férfi előtt égetett el egy 20 fontost, kirúgatnák a Cambridge-i Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3a0d3c-cec6-4ed6-970e-cffc36f9a63b","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor számára mintha szűkössé válna az ország, évértékelő beszédében a miniszterelnök ugyanis nagyrészt a világ dolgaival volt elfoglalva. A Fidesz elnöke úgy érzi: a nemzetközi folyamatok és a hazai gazdasági mutatók is őt igazolják. Ennyi optimizmus után talán meglepő, hogy rögtön öt sorsdöntő harcot is felvázolt 2017-re.","shortLead":"Orbán Viktor számára mintha szűkössé válna az ország, évértékelő beszédében a miniszterelnök ugyanis nagyrészt a világ...","id":"20170210_Orban_harcol_evertekelo_fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3a0d3c-cec6-4ed6-970e-cffc36f9a63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8142c2b-1c35-4a15-92e4-68c420ab10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20170210_Orban_harcol_evertekelo_fidesz","timestamp":"2017. február. 10. 17:02","title":"Orbán víziójában minden gyönyörű, csak közben élet-halál harcot vívunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf95227-b9f1-4b1b-87c6-48133d0c892f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Khyzyl Saleem megmutatta, milyen lenne egy arisztokrata, ha teletömné magát szteroiddal.","shortLead":"Khyzyl Saleem megmutatta, milyen lenne egy arisztokrata, ha teletömné magát szteroiddal.","id":"20170214_rolls_royce_tuning_latvanyterv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf95227-b9f1-4b1b-87c6-48133d0c892f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd3f17-afd0-4c04-8c72-d6d89ceb5d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20170214_rolls_royce_tuning_latvanyterv","timestamp":"2017. február. 11. 19:49","title":"Fogadjunk, hogy soha nem látott még ennyire durva Rolls-Royce-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden androidos telefonra és tabletre megérkezik a Google Maps új verziója, melyben három funkció is segíti a könnyebb utazást és tájékozódást.","shortLead":"Hamarosan minden androidos telefonra és tabletre megérkezik a Google Maps új verziója, melyben három funkció is segíti...","id":"20170210_google_maps_android_frissites_mikor_jon_a_busz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49d149b-cedc-4661-9d51-75e9a60d4cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20170210_google_maps_android_frissites_mikor_jon_a_busz","timestamp":"2017. február. 10. 09:01","title":"3 új gomb jött a Google Maps alkalmazásba, és elég praktikusak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b653507-4085-4455-9b93-62a1ec4385e5","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Szinte semmi olyat nem mutat Enyedi Ildikó Berlinben bemutatott filmje, amit ne láttunk volna már korábban mozivásznon, ám a végtelenül egyszerű történetet olyan formában tálalja a Testről és lélekről, hogy egyszerre nevetünk és hatódunk meg az ember legtitokzatosabb tulajdonságairól mesélő filmen. Joggal bizakodhat a stáb a kedvező nemzetközi fogadtatásban. ","shortLead":"Szinte semmi olyat nem mutat Enyedi Ildikó Berlinben bemutatott filmje, amit ne láttunk volna már korábban mozivásznon...","id":"20170210_testrol_es_lelekrol_berlinale_enyedi_ildiko_borbely_alexandra_tenki_reka_film_kritika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b653507-4085-4455-9b93-62a1ec4385e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669eea35-5a61-4ad5-bfc1-c671faf20e67","keywords":null,"link":"/kultura/20170210_testrol_es_lelekrol_berlinale_enyedi_ildiko_borbely_alexandra_tenki_reka_film_kritika","timestamp":"2017. február. 11. 17:55","title":"Megtanulható-e felnőttként, hogy milyen szeretni valakit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12bd3d-1815-46dc-a6f7-0707185ef256","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben mi vendégül látjuk Putyint, a NATO úgy fegyverkezik az orosz határon, mint a hidegháború óta semmikor. Az oroszok eléggé ki is akadtak.","shortLead":"Miközben mi vendégül látjuk Putyint, a NATO úgy fegyverkezik az orosz határon, mint a hidegháború óta semmikor...","id":"20170210_Oroszorszag_Nemet_katonakat_latunk_a_hatarainknal_eloszor_a_vilaghaboru_ota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a12bd3d-1815-46dc-a6f7-0707185ef256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c82e892-b2c3-40bc-b9b7-4e3bde8b3198","keywords":null,"link":"/vilag/20170210_Oroszorszag_Nemet_katonakat_latunk_a_hatarainknal_eloszor_a_vilaghaboru_ota","timestamp":"2017. február. 10. 10:08","title":"Oroszország: \"Német katonákat látunk a határainknál először a világháború óta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca400d1f-26d2-4fe0-8f7d-3590ff887320","c_author":"T. S. ","category":"elet","description":"Az extracsípőset kedvelők és minden magyar gasztromán nyilván örömmel fogadja a legfrissebb tengerentúli hírt: két aranyérmet is nyert a 10. World Hot Pepper Awardson egy hazai chilis márkatermék.\r

\r

","shortLead":"Az extracsípőset kedvelők és minden magyar gasztromán nyilván örömmel fogadja a legfrissebb tengerentúli hírt: két...","id":"20170210_Ket_magyar_arany_a_vilag_legcsiposebb_versenyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca400d1f-26d2-4fe0-8f7d-3590ff887320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce9d6f8-1230-46bc-8f86-cbf22d71aee8","keywords":null,"link":"/elet/20170210_Ket_magyar_arany_a_vilag_legcsiposebb_versenyen","timestamp":"2017. február. 10. 10:59","title":"Két magyar arany a világ legcsípősebb versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]