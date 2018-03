Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab6c53fd-584d-4ce5-89ac-1ca2685cf5c2","c_author":"Huszka Imre","category":"itthon","description":"Élnénk egy példával, honnan is volna célszerű kezdeni hősünknek az istálló kialmolását, már, ha egy percig is komolyan gondolta. Vélemény.","shortLead":"Élnénk egy példával, honnan is volna célszerű kezdeni hősünknek az istálló kialmolását, már, ha egy percig is komolyan...","id":"20180301_Lazar_Janos_erdogazdasagok_Somogy_megyei_kozgyules_Jako_Gergely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6c53fd-584d-4ce5-89ac-1ca2685cf5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d29adf-e395-417a-aca8-0786760adb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Lazar_Janos_erdogazdasagok_Somogy_megyei_kozgyules_Jako_Gergely","timestamp":"2018. március. 01. 15:30","title":"Lázár János és az erdőgazdaságok diszkrét bűze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cbea0a-f7fa-4959-8477-4823a810f37a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már két éve, a forgatáson is visszaragasztott aganccsal szerepelt a bika.



","shortLead":"Már két éve, a forgatáson is visszaragasztott aganccsal szerepelt a bika.



","id":"20180301_Lehet_hogy_nem_erik_meg_az_Oscardij_atadot_a_Testrol_es_lelekrol_szarvasai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cbea0a-f7fa-4959-8477-4823a810f37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b85eb96-4e12-4f80-9308-fff909209e6e","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Lehet_hogy_nem_erik_meg_az_Oscardij_atadot_a_Testrol_es_lelekrol_szarvasai","timestamp":"2018. március. 01. 10:14","title":"Lehet, hogy nem érik meg az Oscar-díj átadót a Testről és lélekről szarvasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8955e0ed-5154-43a0-b399-5c9f166119c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan indul a gyártása a német alapú, de magyar felépítményű buszoknak. ","shortLead":"Hamarosan indul a gyártása a német alapú, de magyar felépítményű buszoknak. ","id":"20180228_debrecen_buszgyar_refrom_500","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8955e0ed-5154-43a0-b399-5c9f166119c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b87fe37-f2db-4216-82d4-cd5012cfbb1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_debrecen_buszgyar_refrom_500","timestamp":"2018. február. 28. 15:16","title":"Évente 1200 jármű is jöhet majd az új debreceni buszgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d8dc78-1d47-45ae-a3fb-17f911b11790","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon az elődöntőben őt legyőző orosz Alekszandr Csekirkin fennakadt a doppingvizsgálaton.","shortLead":"Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon...","id":"20180301_doppingolt_az_ellenfele_megkapja_az_ezusermet_a_magyar_birkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d8dc78-1d47-45ae-a3fb-17f911b11790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66cc177-7faa-4702-b66b-dd919b275c62","keywords":null,"link":"/sport/20180301_doppingolt_az_ellenfele_megkapja_az_ezusermet_a_magyar_birkozo","timestamp":"2018. március. 01. 13:02","title":"Doppingolt az ellenfele, megkapja az ezüstérmét a magyar birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2886d228-fefb-4ccb-9cfd-87c2c9fcc96e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartja a 2012-ben hozott, a kisebbségeknek kedvező, nyelvhasználatot szabályozó törvényt. ","shortLead":"Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartja a 2012-ben hozott, a kisebbségeknek kedvező, nyelvhasználatot...","id":"20180228_Az_ukran_alkotmanybirosag_kimondta_a_kisebbsegi_nyelvek_vegiteletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2886d228-fefb-4ccb-9cfd-87c2c9fcc96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ccc527-bf0f-47e9-ba25-3a2f425bc2ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Az_ukran_alkotmanybirosag_kimondta_a_kisebbsegi_nyelvek_vegiteletet","timestamp":"2018. február. 28. 20:53","title":"Az ukrán alkotmánybíróság kimondta a kisebbségi nyelvek végítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 80 ezer gyereket fenyeget a lemorzsolódás. Leginkább a szakoktatásba járók veszélyeztetettek.","shortLead":"Több mint 80 ezer gyereket fenyeget a lemorzsolódás. Leginkább a szakoktatásba járók veszélyeztetettek.","id":"20180301_Dramaian_sok_diak_hagyja_ott_az_iskolat_ido_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462af2f4-6e8e-4869-accb-d4590dcdff37","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Dramaian_sok_diak_hagyja_ott_az_iskolat_ido_elott","timestamp":"2018. március. 01. 14:51","title":"Drámaian sok diák hagyja ott az iskolát idő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24754d7-0cda-42c2-9757-93e16be1a35b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti száma Fókuszában a hódmezővásárhelyi választás tanulságai és következményei.","shortLead":"A HVG e heti száma Fókuszában a hódmezővásárhelyi választás tanulságai és következményei.","id":"20180228_Visszaallt_a_2010es_foldindulas_elotti_allapot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24754d7-0cda-42c2-9757-93e16be1a35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26469891-7af0-4361-ae38-16003aa581c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Visszaallt_a_2010es_foldindulas_elotti_allapot","timestamp":"2018. február. 28. 18:12","title":"\"Visszaállt a 2010-es földindulás előtti állapot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9de94f-b37d-4f77-a4c3-8aa20b2ce7ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legnagyobb fogyasztóvédelmi szervezete, a Consumer Reports összeállított egy TOP 10-es listát, hogy kiderüljön, melyik autót érdemes a leginkább megvenni az idei évben.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb fogyasztóvédelmi szervezete, a Consumer Reports összeállított egy TOP 10-es listát...","id":"20180228_consumer_reports_legjobb_autok_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9de94f-b37d-4f77-a4c3-8aa20b2ce7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b3291d-9077-4743-9e18-82736128e1ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_consumer_reports_legjobb_autok_2018","timestamp":"2018. február. 28. 10:46","title":"Top 10: ezek 2018 legjobb autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]