„Fekete Ferenc képviselőtársam ígéretet tett arra, hogy sporttanácsnokként gondoskodni fog arról, hogy a helyi kluboknak utalt tao-pénzek felkerüljenek a város honlapjára” – számolt be Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a hétfői közgyűlésen történtekről. A polgármester tudomása szerint 1,2 milliárd forintot utaltak cégek a helyi sportélet számára, ebből információi szerint egymilliárd érkezett „külsősöktől”, a maradék 200 millió forintot a helyi vállalkozások fizették be a központi költségvetés helyett a sportra.

Márki-Zay Péter egyebek mellett arról is beszélt, hogy a hétfői közgyűlés után arról döntött, hogy az általa aggályosnak tartott, de a közgyűlésen a fideszes képviselők által megszavazott előterjesztést újra tárgyalják, ennek kezdeményezésére három nap áll rendelkezésre.

Az építményadó visszamenőleges elengedése a 101 négyzetméternél kisebb ingatlanoknál a polgármester szerint szembemegy a Stabilitási Törvénnyel, másfelől pedig diszkriminatív. A hétfői közgyűlésen Márki-Zay azt szerette volna elérni, hogy júliustól vezessék be a módosított adórendeletet, illetve azt, hogy 2019 januárjától teljesen szüntessék meg ezt az adónemet. A többségben levő fideszes képviselők azonban nem támogatták a polgármester javaslatát, hanem a januárig visszamenőleges, csak a 101 négyzetméternél kisebb ingatlanokra vonatkozó mentesítést szavazták meg. Az egyik helyi portálon már az is megjelent, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal – amelynek például a rendeletek jogszerűségének vizsgálata is a feladata – álláspontja szerint visszamenőlegesen is van mód az adók mérséklésére. Azt is hozzáteszik, hogy mivel konkrét rendelet még nem született, így azt a hivatal nem vizsgálhatja, ezért álláspontjuk csak általánosságban megfogalmazott vélemény.

Márki-Zay Péter keddi sajtótájékoztatóján Péterfalvi Attilának is üzent, ugyanis az adatvédelmi biztos a vásárhely24 portálnak adott interjút azzal kapcsolatosan, hogy az új polgármester diktafonnal rögzíti a munkatársaival folytatott beszélgetéseket. Ebben Péterfalvi kifejtette, hogy szerinte a polgármester jogellenes adatkezelésével törvényt sért. A polgármester korábban az ezt szóvá tevőknek úgy indokolta lépését, hogy előre közli a felvétel szándékát az érintettel. Most is erre hivatkozott, véleménye szerint az interjú készítői nem tájékoztatták arról az adatvédelmi biztost, hogy ő előre szól a rögzítésről. Az internetes lap viszont úgy értelmezte a biztos szavait, hogy a beosztottak tájékoztatása a felvétel készítéséről nem releváns. Márki a keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy ő maga nem talált olyan jogszabályt, amely ezt tiltaná.