Megkérdeztük a BDPST-t, mekkora Tiborcz István igazi vagyona – íme a válasz

Tiborcz István fake news-t emlegetett, amikor hétfőn megjelent a Válasz Online cikke arról: a miniszterelnök vejének vagyona akár háromszorosa is lehet annak a 188 milliárd forintnak, amennyi a nevén van. A lap a magántőkealapok által kezelt vagyonról készített egy becslést – ezek nagyon jók a valódi tulajdonosok elrejtésére, úgyhogy csak egy olyan kört lehetett összerakni, amelyet „Tiborcz-gyanúsnak” neveztek, azt nem lehet bizonyítani, hogy a pénz mind Tiborczé.

Nem sokkal az után, hogy a cikket szemléztük, reagált is a hivatalosan is Tiborcz tulajdonában álló BDPST Group, szerintük a számítás valótlan. A kiegészítésüket megírtuk, de egyben meg is kérdeztük a céget: ha a Válasz Online vagyonbecslése hibás, akkor valójában mennyi pénzt tart Tiborcz István a szóban forgó alapkezelőkben?

A BDPST válasza meg is érkezett. Ennek a közléséhez úgy járultak hozzá, ha teljes terjedelmében lehozzuk – amivel nincs is nehéz dolgunk, mert két mondat az egész. Így szól:

„A BDPST Group és minden leányvállalata a jogszabályi előírásoknak megfelelően tesz eleget az üzleti tevékenységével összefüggő beszámolási kötelezettségének, ezekből a beszámolókból minden nyilvános adat kiolvasható a pénzügyi és üzleti tevékenységével kapcsolatban. A BDPST Group tulajdonosa, Tiborcz István szintén a jogszabályi előírásoknak megfelelően tüntet fel minden adatot és információt az üzleti érdekeltségeivel, tevékenységével kapcsolatban.”