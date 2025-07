Az egyik legkülönlegesebb focista volt – búcsú Diogo Jotától

„Sim, para sempre”, azaz „Igen, örökre” – ez olvasható Diogo Jota egyik utolsó Instagram-posztjában, amelyben a június 22-i esküvőjének legszebb pillanatait osztotta meg követőivel. Egy boldog pár, széles mosoly az arcukon, ujjukon karikagyűrű, és az ünneplő násznép.

A Liverpool portugál válogatott játékosa élete legszebb hónapjait élte. Amellett, hogy nemrégiben feleségül vette gyermekkori szerelmét, Rute Cardosót, bajnok lett klubjával a Premier League-ben, a válogatottal pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját, büntetőpárbajban legyőzve az Európa-bajnok Spanyolországot. Senki sem volt felkészülve arra, ami csütörtök hajnalban történt.

A rendőrség közlése szerint a baleset Spanyolországban, az A-52-es autópálya 65-ös kilométerszelvényénél, Cernadilla településnél történt. Jota a 26 éves testvérével, a szintén profi labdarúgó Andréval utazott, éppen megpróbáltak valakit megelőzni, amikor az autó defektet kapott, az autó letért az útról és kigyulladt. A testvérpár életét veszítette.

Csapata egyik legnagyobb ígéretének tartották

Diogo José Teixeira da Silva, vagy ahogyan mindenki ismeri, Diogo Jota 1996. december 4-én látta meg a napvilágot egy portói kistelepülésen, Massarelosban. A labdarúgás alapjaival a szintén portói székhelyű Gondomar SC-ben ismerkedett meg, és már egészen fiatalon látszott rajta, hogy nagy jövő áll előtte. Hét évvel később a Paços Ferreirához szerződött el, ahol előbb az utánpótlás csapatokban bizonyított, majd a felnőtt keretben is megcsillogtatta káprázatos képességeit. A Record című portugál lap így írt róla 2015 januárjában:

„A mindössze 18 éves csatár a klub utánpótlás-rendszerének egyik legígéretesebb játékosa, Paulo Fonseca vezetőedző pedig a legutóbbi sajtótájékoztatón elismerte, hogy olyan szintre fejlődött a játéka, amely lehetőséget teremt számára, hogy pályára kerüljön a portugál élvonalban”. Jota ekkorra már két gólt szerzett a felnőtt csapatban a kupában, februárban bemutatkozott a bajnokságban is, május 17-én pedig ő lőtte az első, illetve a győzelmet jelentő utolsó gólt is az Académica de Coimbra ellen, ezzel a klubja legfiatalabb játékosa lett, aki duplázni tudott.

Diogo Jota a Pacos Ferreira játékosaként DPI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A rosszabbik lába sokszor még veszélyesebb volt

Jota egyik legértékesebb tulajdonsága, ami megmagyarázza, hogy miért figyeltek fel rá Európa legnagyobb klubjai, hogy mindkét lábával kiválóan tud befejezni. Ez ugyan nem egy egyedülálló képesség, de még a Premier League-ben is kiemelkedett a mezőnyből hatékonyságával. A Sky Sports egy 2022-es interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a portugál támadó addigi Premier League-góljai közül tizenötöt bal lábbal, tizennyolcat pedig jobbal szerzett. Ha a fejeseket nem számítjuk, akkor a találatai 45 százalékát a „gyengébbik” lábával lőtte, ez pedig akkor egyetlen másik, rendszeresen gólt szerző játékosra sem volt igaz a világ legerősebb bajnokságában.

A Sky Sports statisztikái azokról a 2022-ben aktív, legalább 40 gólt szerző Premier League játékosokról, akik előszeretettel használták a „gyengébbik” lábukat gólszerzéshez Sky Sports

„Gyerekként középpályásként játszottam a Gondomar csapatában, a bal oldalán, 4–3–3-as játékrendszerben. Mindig nyolcas pozícióban, bal oldalt kaptam szerepet, így természetesen gyakrabban kellett használnom a bal lábamat. Nem is tudom… Egyszerűen csak úgy érzem, bizonyos dolgok jobban mennek a bal lábammal” – mesélte az interjúban.

Ez az, amitől igazán különleges volt az ő játéka: nem csupán arról volt szó, hogy a bal lába csaknem olyan jó, mint a jobb, de bizonyos helyzetekben még veszélyesebb is tudott vele lenni. „Jobbal nagyobb erőt tudok kifejteni, de ballal pontosabb vagyok” – tette hozzá a támadó.

Nem is csoda hát, hogy előbb 2016-ban az Atlético Madridba szerződött, majd onnan kölcsönbe az egyik legnagyobb portugál csapathoz, az FC Portóhoz, egy évvel később pedig lecsapott rá az akkor angol másodosztályú Wolverhampton Wanderers. Először csak kölcsönvették, majd 14 millió eurót sem sajnáltak érte kifizetni a madridiaknak. A Wolvesszal feljutott a Premier League-be, a teljesítménye pedig Jürgen Klopp érdeklődését is felkeltette, így négy év leforgása alatt egy portugál kiscsapatból a világ egyik legnagyobb klubjánál találta magát. 2020. szeptember 19-én az angol bajnoki címvédő Liverpool 43 millió euróért igazolta le.

Jürgen Klopp és Diogo Jota LINDSEY PARNABY / AFP

Az életben és konzolon is a legjobbak között

Jota szerénységéről mi sem árulkodik jobban, mint egy 2023-as Athletic-riport, amikor a Liverpool kirkby-i edzőközpontjában látogatta meg az amerikai lap. A bejárat mellett egy hatalmas kivetítőn a Sky Sports News adása futott, ahol viszonylagos gyakorisággal tűntek fel a Liverpool-játékosok, köztük Jota is, aki arról beszélt a lapnak, nem szereti magát viszontlátni a képernyőn.

A riport hangsúlyozta Jota egy másik képességét is, ami egyedülálló a sport világában. Ő az egyetlen profi labdarúgó, aki a valóságban és a virtuális térben is játszott a Bajnokok Ligájában, Jota ugyanis ezekben az időkben Európa egyik legmagasabban rangsorolt FIFA 23-játékosaként kvalifikálta magát az eChampions League-re.

2021 februárjában, liverpooli bemutatkozó szezonja alatt – amikor épp sérülés miatt kényszerpihenőjét töltötte – a FIFA legnépszerűbb játékmódjának, az Ultimate Teamnek az egyik hétvégén ő volt a legjobb játékosa, a FUT Champions tabella első helyén zárt, miután harmincból harminc mérkőzést nyert meg. Ekkorra Jota már megalapította saját eSports csapatát is. Eleinte az ő nevét viselte a klub, majd később szerződést kötött a dubaji központú Galaxy Racer eSport csapattal. Együtt új márkát hoztak létre Luna Galaxy néven, amelynek nevét Jota egyik kutyája ihlette.

Néhány évvel ezelőtt a játékot kiadó Electronic Arts a profi labdarúgókat még egy türkizkék színű, 99-es értékelésű kártyával ajándékozta meg az Ultimate Teamben. „Te vagy az egyetlen, akinek jár ez a kártya. Amikor az ellenfelek meglátják a kezdőcsapatodat, és ott van benne ez a kék kártya, akkor azt is tudják, ki az ellenfelük” – magyarázta Jota, aki arra viszont kínosan ügyelt, hogy ezzel a kártyával lehetőleg ne nagyon szerezzen gólt, ezért a játékbeli karakterét inkább középpályásként használta.

„Ha én szerzek gólt, megjelenik a nevem a képernyőn, ezt igyekszem elkerülni” – tette hozzá. Ez a pozíció pedig Jota karrierjének kezdetéhez vezet vissza és megmagyarázza azt is, miért volt ennyire jó a konzol előtt is. Jota szerint az, hogy fiatalon középpályást játszott, nagyban fejlesztette a taktikai képességeit, illetve azt, hogy mennyire lát jól a pályán. Úgy véli, a videójátékozás és a valódi futball kölcsönösen fejlesztették a képességeit, ezáltal jobb labdarúgó és jobb FIFA-játékos is lett.

„Látom, mi történik, és képes vagyok változtatni a csapaton, ezért nehéz ellenem játszani. Az eSport csapatom játékosai mindig azt mondják: »Olyan dolgokat csinálsz, amire nem számítunk!« Ezt a labdarúgásnak köszönhetem. Minden meccs olyan, mint egy nyitott könyv. Csak tudnod kell, hogyan olvasd. Nekem ez nagyon sokat jelent. Még ha videojátékról van is szó, rengeteg benne a taktikai elem. Ha tudod olvasni a játékot, akkor az életben is jobb játékos leszel” – vélekedett.

Egy alkalommal pedig Szoboszlai Dominik azóta már megszűnt eSport csapata, a DomiNations egyik játékosa ellen is pályára lépett a virtuális térben. Magyarország egyik legjobb fifása, Molnár Gábor még FIFA 22-ben csapott össze Jotával, és győzte le 4–3-ra egy barátságos mérkőzésen. A mérkőzés összefoglalóját alább tudja megtekinteni:

A padlóról állt fel, akárcsak Rocky

72 lépcsőfok vezet fel a Philadelphia Művészeti Múzeum bejáratához, ahová az 1976-os Rocky című filmben Sylvester Stallone szaladt fel, ezzel is készülve a tavaly elhunyt Carl Weathers által megformált Apollo Creed ellen. A film egy kitalált történet egy mindenki által lebecsült és esélytelennek tartott hősről, aki végül eléri az álmait. Ezen munkálkodott tavaly nyáron Diogo Jota is, aki az Egyesült Államokban próbálta visszanyerni legjobb formáját. Kemény volt számára a 2023/2024-es szezon, három súlyos sérülést is elszenvedett, amelyek miatt a Liverpool 58 mérkőzéséből csak 32-n tudott pályára lépni.

„Amikor tudod, hogy sérült vagy, és egy ideig nem játszhatsz, az olyan, mintha kiütnének. De fel kell állni újra. Fel kell készülnöd, hogy újra tudj futni. Mi a világ legjobb versenysorozataiban játszunk, így nem könnyű formába lendülni és meghatározó játékossá válni. De tavaly minden alkalommal ezen voltam, amikor pályára kerültem. Ha egészséges tudok maradni, jók lesznek a statisztikáim, és segíteni tudom a csapatomat” – magyarázta Jota az Athleticnek.

Diogo Jota a magasba emeli a Premier League-trófeát PAUL ELLIS / AFP

A 2023/2024-es szezonban sérülései ellenére is lenyűgöző ütemben termelte a gólokat: minden versenysorozatot figyelembe véve 15 gólt szerzett a Liverpool színeiben, átlagosan 114 percenként egyet. Ez a teljesítmény még a korábbi liverpooli legendát, Jamie Carraghert is megdöbbentette, aki a Premier League-korszak legjobb befejezőjeként méltatta Jotát.

Egy combhajlító-szakadás 2023 novemberében egy hónapra kivette a játékból, majd tavaly februárban, a Brentford elleni meccsen, amikor Christian Norgaard ráesett, térdszalag-sérülést szenvedett. Kezdetben attól tartott, hogy lemarad az Európa-bajnokságról, de áprilisban visszatért, csak hogy egy csípőprobléma ismét hosszabb kihagyásra kényszerítette, eközben pedig a Liverpool bajnoki esélyei is odavesztek. „Nagyon frusztráló volt, mert mindig a jó időszakaimban sérültem meg. Nagyon keményen dolgoztam, hogy formába lendüljek, de a sérülések mindig megállítottak ebben. Mentálisan nagyon nehéz volt” – mesélte az amerikai lapnak.

A sérüléseket tovább tetézte, hogy a tavaly nyári Európa-bajnokságon csak epizódszerep jutott a Liverpool támadójának. Mindössze háromszor szállt be csereként, a Franciaország elleni negyeddöntőben pedig nem is jutott szóhoz. Végül gól nélküli döntetlen után, büntetőkkel estek ki a portugálok. A tornán és azután is sokat kritizált Cristiano Ronaldo nem szerzett gólt, ráadásul a nyolcaddöntő hosszabbításában, még 0–0-s állásnál kihagyott egy büntetőt Szlovénia ellen – a meccset végül Jota gólja döntött el. A lefújást követően Ronaldo elsírta magát, az elsők között pedig Jota ment oda hozzá megvigasztalni. „Örülök, hogy pályára léphettem vele, a legtöbbet tőle tanultam, amiért hálás vagyok neki” – mondta a Ronaldóról.

Pepe, Jota és Ronaldo JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Noha a sérülések a mögöttünk lévő szezonban sem kerülték el, Jota 26 bajnoki meccsen 6 gólt lőtt és 4 gólpasszt osztott ki, emellett két gólt szerzett a Ligakupában és egyet az FA-kupában. A Liverpoollal a klub történetének 20. bajnoki címét ünnepelhette a szezon végén, a portugál válogatottal pedig Nemzetek Ligáját nyert.

Búcsúzik tőle a futballvilág

Diogo Jota halálhíre valamennyi futballszerető embert megrázott. Klubja, a Liverpool közleményben erősítette meg halálhírét, egyúttal arra kérve mindenkit, tartsák tiszteletben családja, a barátai és a csapattársai privát szféráját, ne keressék őket ezekben a gyötrelmes pillanatokban.

A Liverpoolhoz hasonlóan szülővárosának csapata, az FC Porto is közleményben reagált a tragédiára. „Megdöbbenéssel és mély fájdalommal fejezzük ki részvétünket Diogo Jota családjának és barátainak. Testvére, André Silva szintén a klubunk játékosa volt, még az utánpótlásban. Nyugodjanak békében.”

A Portugál Labdarúgó-szövetség mély részvétét fejezte ki az eset miatt, kiemelve, hogy „Diogo Jota túl azon, hogy kivételes játékos volt, aki közel 50 válogatott meccsen szerepelt a nemzeti csapatban, rendkívüli személyiség is volt, akit minden csapattársa és ellenfele tisztelt”.

Két bajnokot veszítettünk el. Diogo és André Silva halála pótolhatatlan veszteséget jelent a portugál labdarúgás számára, és mindent megteszünk, hogy naponta tisztelegjünk örökségük előtt

– tette hozzá a portugál szövetség.

Megemlékezett róla az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is, aki Instagram-oldalán osztott meg néhány gondolatot válogatott csapattársáról.

Ennek semmi értelme. Épp most voltunk együtt a válogatottban, most házasodtál. Családod, feleséged, gyermekeid irányába mély részvétemet fejezem ki, és a világ minden erejét kívánom nekik. Tudom, hogy mindig velünk leszel. Nyugodj békében Diogo és André. Mindannyiunknak hiányozni fogtok

– írta Ronaldo.

