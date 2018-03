Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés ellenére pénteken a jobboldali meghívottak, azaz Morvai Krisztina és Deutsch Tamás lemondták a részvételt. Így maradt a három baloldali EP-képviselő. Így is volt azért gondjuk elég - politizálni például nem volt szabad, mert azt egy nevelési intézményben tilos.\r

\r

","shortLead":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés...","id":"20180324_ep_kepviselok_akg_vita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b3738-2442-4982-82c7-0dc9443b69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_ep_kepviselok_akg_vita","timestamp":"2018. március. 24. 07:40","title":"Egy gimnáziumba hívták vitázni a politikusokat, sok jó nem sült ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című regénye érdemelte ki.\r

\r

","shortLead":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című...","id":"20180322_Megvan_az_idei_Aegondij_nyertese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c9cd58-927c-4ace-9a9c-41df698b9716","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Megvan_az_idei_Aegondij_nyertese","timestamp":"2018. március. 22. 12:33","title":"Megvan az idei Aegon-díj nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","id":"20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a68cb-bfc3-427e-ac52-32ed8e25b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2018. március. 23. 00:33","title":"Ismert \"héja\" Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","shortLead":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","id":"20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917aa62f-3994-4dfd-84b2-1f142b7252ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","timestamp":"2018. március. 22. 16:45","title":"Axl Rose megint besegít az AC/DC-nél, most zeneszerzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","shortLead":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","id":"20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f067622b-4211-4de2-a595-952587cbe4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","timestamp":"2018. március. 22. 11:33","title":"Új út nyílt Hódmezővásárhelyen, csaknem 3 milliárdba fájt kilométerenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e903940-ee65-4d0f-88c3-0965b5985f82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy texasi férfi elment a helyi oktatási bizottság ülésére és elmondta, hogyan bántották diáktársai annak idején. Köztük az a férfi, aki a bizottság ülését vezette.","shortLead":"Egy texasi férfi elment a helyi oktatási bizottság ülésére és elmondta, hogyan bántották diáktársai annak idején...","id":"20180323_Ez_a_ferfi_harminc_evet_vart_arra_hogy_a_szemebe_nezzen_a_vele_szemetkedo_diaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e903940-ee65-4d0f-88c3-0965b5985f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e638ee47-114d-4714-aeb7-e1a8c778e460","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Ez_a_ferfi_harminc_evet_vart_arra_hogy_a_szemebe_nezzen_a_vele_szemetkedo_diaknak","timestamp":"2018. március. 23. 11:33","title":"\"Belenyomták a vécébe a fejem. Emlékszel? Te is köztük voltál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505d983-3ec7-4505-8681-a3ec6191045c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyija Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.","shortLead":"Nagyija Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.","id":"20180322_Terrorvaddal_orizetbe_vettek_Szavcsenkot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b505d983-3ec7-4505-8681-a3ec6191045c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a30030-e1e8-47d7-a1a7-40237b0f35be","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Terrorvaddal_orizetbe_vettek_Szavcsenkot","timestamp":"2018. március. 22. 17:40","title":"Terrorváddal őrizetbe vették a hős katonanőből lett ukrán politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","shortLead":"Habony Árpádék a magyaros korrupciót is exportálták a lappal.","id":"20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23de98a3-5f98-4f61-aacc-be936d92d84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebcc3d-63da-4422-9bff-003a9b69b333","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Szloveniaban_is_meg_fog_jelenni_a_Ripost","timestamp":"2018. március. 22. 12:10","title":"Szlovéniában is meg fog jelenni a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]