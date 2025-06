Megdöbbentően sok csecsemő születik magzati alkoholszindrómával Magyarországon – súlyos tévhit él sok kismamában

A súlyos betegségek közül ez a leggyakoribb, amely teljes mértékben elkerülhető lehetne – mondta a magzati alkoholszindrómáról a HVG-nek Katona István neurobiológus, a HUN-REN KOKI (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) tudományos tanácsadója.

Magyarországon ez a megszületett csecsemők 2,4 százalékát érinti,

azaz ezerből 24 gyermek egyedfejlődését károsan befolyásolta az anya alkoholfogyasztása. (Ez a tavalyi rekordalacsony, 77 500-as születésszámmal kalkulálva is csaknem kétezer érintettet jelent.) Közülük a legsúlyosabb esetek száma körülbelül évi 200 újszülött lehet.

Már csekély mennyiségű alkoholfogyasztás is károsan befolyásolja az idegrendszer fejlődését, ezért az alkoholhasználat teljes beszüntetése javasolt a kismamáknak és mindenkinek, aki családalapításra készül – hívta fel a figyelmet a kutató. Mindezt azért kell hangsúlyozni, tette hozzá, mert sokakban még ma is él a tévhit, hogy például a barna sör fogyasztása kifejezetten hasznos terhesség idején a benne található vitaminok miatt, míg a vörösborról úgy tudják, hogy a vérképzésnek hasznos – de olyannal is találkozott, aki a konyakra esküdött. A legrosszabb – tudunk ilyen esetekről az elmúlt évtizedekből –, amikor orvosok ajánlották ezt, holott évszázados megfigyelések tanúskodnak arról, hogy ez káros. Arról, hogy az alkohol az őssejteket pusztítja, az elmúlt 15-20 évben lehet tudni, az orvosi egyetemeken is tanítják.

Bár a betegséget magzati alkoholszindrómaként ismerik, az alkoholt fogyasztó várandós anya gyermekében kialakuló fejlődési rendellenességeket újabban magzati alkohol spektrumzavarnak (angol nevéből képzett betűszóval FASD) nevezik.