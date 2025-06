Hirtelen tövig nyomta a gázpedált egy nemesfém, és nem az arany az

Durván rákapcsolt a múlt héten a platina, csütörtökre unciánként 1350,17 dollárra emelkedett a tőzsdei ára az azonnali ügyleteknél, ami 2014 szeptembere óta a legmagasabb szintet jelenti. A spot árak drágábbak a határidős ügyletek árainál, ami a kínálat rövidtávú szűkösségét mutatja, az elemzők meg azt jelzik, hogy a nemesfém nem áll meg, és rekord negyedéves emelkedés felé halad – még akkor is, ha hétfőre valamennyire csökkent az ár: unciánként 1 294,3 dollár volt. ugyanakkor az elmúlt időszakban mutatott áremelkedésének üteme nem csak ebben a hónapban múlta felül messze a többi nemesfémét, hanem az egész évet tekintve is.

Alapból nem sok minden utalt arra, hogy 2025 a platina feltámadásának éve lesz. Ismerjük az alapszituációt: a világban káosz van, a nyugati féltekét az orosz-ukrán és az izraeli-palesztin háború után most már az izraeli-iráni támadások is nyomasztják, a világgazdaság pedig a Trump-vámok miatt izzad, és próbál záros határidőn belül megállapodásra jutni az amerikai elnökkel.

A teljes bizonytalanság idején jellemzően az arany az a nemesfém, ahová mindenki elkezdi menteni a vagyonát, a hirtelen támadt kereslet ennek a fémnek az árfolyamát nyomja fel – ahogy ez meg is történt. Az arany viszont most annyira megdrágult, hogy végül az rúgta fel az égbe a platina árát is, Kína hathatós közreműködésével.