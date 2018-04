Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","shortLead":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","id":"20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6add3d-9de0-4775-99fe-442b650f2f90","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","timestamp":"2018. április. 16. 12:19","title":"Ez a kézműves rendszám nem kerülhette el a rendőrök figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az összeget forintosítani nem is nagyon érdemes.","shortLead":"Ezt az összeget forintosítani nem is nagyon érdemes.","id":"20180417_autosok_ado_europai_unio_acea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a905288-27da-4e4c-9ca4-bd4f6677d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd3fdd-dd00-4ee4-91b7-e58f2591caf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_autosok_ado_europai_unio_acea","timestamp":"2018. április. 17. 11:27","title":"Őrült összeget, 413 milliárd eurót fizetnek be évente Európa autósai adóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc a Facebookon. ","shortLead":"A listázottak meg a listázók is túlélik a rendszerek váltásait – üzente a Helsinki Bizottság alapítója, Kőszeg Ferenc...","id":"20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58fbdaf7-a3c8-43d4-808c-88913cf09831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054322c4-de98-4f12-899e-e9bb662b67bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Koszeg_Ferenc_Orbant_Pintert_Szajert_es_Bakondit_hianyolja_a_Figyelo_listajarol","timestamp":"2018. április. 16. 10:59","title":"Kőszeg Ferenc Orbánt, Pintért, Szájert és Bakondit hiányolja a Figyelő listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bloomberg orosz származású szerzője Orbán híveit és a kormány által vegzált civileket megkérdezte arról, szerintük mennyire hasonlít Orbán politikai pályája Putyinéra.\r

\r

","shortLead":"A Bloomberg orosz származású szerzője Orbán híveit és a kormány által vegzált civileket megkérdezte arról, szerintük...","id":"20180416_bloomberg_orban_nem_putyin_sokkal_finomabb_eszkozokkel_szerzett_hatalmat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5939f44-741e-40b7-9c20-00a8e7022569","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_bloomberg_orban_nem_putyin_sokkal_finomabb_eszkozokkel_szerzett_hatalmat","timestamp":"2018. április. 16. 11:15","title":"Bloomberg-szerző: Orbán nem Putyin, sokkal finomabb eszközökkel szerzett hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","id":"20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5df2fb-32f1-4210-9639-20b78c8ebf8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","timestamp":"2018. április. 16. 14:29","title":"Mégis megy magyar film Cannes-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új modell hivatalos bejelentése kicsit még odébb van, de a prototípusokat már javában tesztelik. ","shortLead":"Az új modell hivatalos bejelentése kicsit még odébb van, de a prototípusokat már javában tesztelik. ","id":"20180417_volkswagen_golf_vw_8_kompakt_auto_nemet_europa_bestseller","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456835b1-6091-4576-b02f-486f3324839c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_volkswagen_golf_vw_8_kompakt_auto_nemet_europa_bestseller","timestamp":"2018. április. 17. 13:24","title":"Íme az első kémfotók a 8-as Golfról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi felszólalásában élesen bírálta a Brüsszelt hibáztató, illiberális politikával operáló kormányokat.","shortLead":"Az EU jövőjéről szóló vita elindításáról beszélt rég várt beszédében Emmanuel Macron. A francia államfő strasbourgi...","id":"20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b16a0-6530-474c-a24b-f3d483fdb51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_A_magyar_kormanynak_is_uzenhet_az_EPbol_Emmanuel_Macron","timestamp":"2018. április. 17. 10:06","title":"A magyar kormánynak is üzent az EP-ből Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem, hogy egy magyar cégnél már ki is próbáltunk egy a szoba közepén virtuális műtőasztalt, a falakon pedig a bennük rejtetten futó vezetékeket megjelenítő technológiát.","shortLead":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem...","id":"20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443f889-bc58-4c8e-b16e-a4a5e658eb87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","timestamp":"2018. április. 16. 19:50","title":"Meglestük a jövőt: a falakon is átlátó új magyar fejlesztést próbáltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]