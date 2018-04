Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC ülésére várnak a brókerek.","shortLead":"Az OPEC ülésére várnak a brókerek.","id":"20180419_Csucson_az_olajar_mi_lesz_a_benzinnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e9022-8cfc-4c5c-85c2-4ea01d1a05e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Csucson_az_olajar_mi_lesz_a_benzinnel","timestamp":"2018. április. 19. 16:19","title":"Csúcson az olajár, mi lesz a benzinnel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","shortLead":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","id":"20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02451ad-fd4c-4322-aab0-c34f3bd62569","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","timestamp":"2018. április. 18. 19:39","title":"És ön hogy áll a munkafüggőséggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b08d0cd-8953-4ba9-b20f-5eb792423c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze nem szórakozásból, igen komoly ügyről van ugyanis szó: egy brit férfi megsérült egy korábbi előadása közben, ő indított ellene kártérítési pert.","shortLead":"Persze nem szórakozásból, igen komoly ügyről van ugyanis szó: egy brit férfi megsérült egy korábbi előadása közben, ő...","id":"20180420_David_Copperfieldnek_a_birosagon_kellett_bemutatnia_egyik_trukkjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b08d0cd-8953-4ba9-b20f-5eb792423c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5240dd-b4bf-4b38-a8c2-eadda37d81fb","keywords":null,"link":"/elet/20180420_David_Copperfieldnek_a_birosagon_kellett_bemutatnia_egyik_trukkjet","timestamp":"2018. április. 20. 13:40","title":"David Copperfieldnek a bíróságon kellett bemutatnia egyik trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként meggyanúsított sportdiplomata.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként...","id":"20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4161d716-c482-431a-be59-72f4c833ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 20. 12:51","title":"Lakhelyelhagyási tilalomról döntött a bíró Gyárfás Tamás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó autó sofőrjének kellett volna kiosztani.","shortLead":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó...","id":"20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ac57d9-860a-4598-a244-ecda274b37f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","timestamp":"2018. április. 19. 09:51","title":"Tucatszor bírságolta meg a traffipax, pedig csak a háza előtt parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az, hogy a magyar iskolákban nincsen fűtés. Korábban arról beszélt, hogy attól tart, a miniszterelnök börtönbe zárja, most azt mondja, mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készül, minden benne van a pakliban.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az...","id":"20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014a360-dd1d-4f39-ad53-982709182ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","timestamp":"2018. április. 20. 07:38","title":"Szél Bernadett: \"Nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]