[{"available":true,"c_guid":"a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat várni az új iPhone-ok feltöltésére.","shortLead":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat...","id":"20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6853207b-dbce-4690-8cee-7253e7ff8d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","timestamp":"2018. május. 08. 19:00","title":"Ezért a jellemzőért is érdemes megvárni az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","shortLead":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","id":"20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604cc9ca-1ced-42ec-bd01-b746d7ffc7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","timestamp":"2018. május. 07. 21:26","title":"A tüntetés miatt a Parlamentbe kéri az istentiszteletet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles a cég.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles...","id":"20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb3813c-c1a0-4b60-8fa4-0049c90ab4eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","timestamp":"2018. május. 08. 11:59","title":"Mikor lehet megúszni a számlaadást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4bb53d-dd69-40a2-9a6a-c49b95b87ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Danko Lazovicra és Baráth Botondra két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást rótt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"Danko Lazovicra és Baráth Botondra két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást rótt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi...","id":"20180508_megtapsolta_a_birot_ket_meccsre_eltiltotta_az_mlsz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bb53d-dd69-40a2-9a6a-c49b95b87ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a76118-8219-4bd4-94b8-e5b89bf515cd","keywords":null,"link":"/sport/20180508_megtapsolta_a_birot_ket_meccsre_eltiltotta_az_mlsz","timestamp":"2018. május. 08. 20:35","title":"Megtapsolta a bírót, két meccsre eltiltotta az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítéli a gyűlölködést.","shortLead":"Elítéli a gyűlölködést.","id":"20180509_Karacsony_szolidaris_a_tuntetok_altal_inzultalt_egyhazvezetokkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38498b74-a917-41a7-b076-ce93c38cb48a","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Karacsony_szolidaris_a_tuntetok_altal_inzultalt_egyhazvezetokkel","timestamp":"2018. május. 09. 16:04","title":"Karácsony szolidáris a tüntetők által inzultált egyházvezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone felvásárolja a UPC tulajdonosát.","shortLead":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone...","id":"20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1cc938-1e5b-4469-8fdf-36658a601960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","timestamp":"2018. május. 09. 14:35","title":"Mire számíthatnak az ügyfelek és a dolgozók, miután a Vodafone felvásárolta a magyar UPC-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre már csak 2,5 százalékkal növekszik a magyar gazdaság az előrejelzés alapján.","shortLead":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre...","id":"20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77495c9a-34e9-4579-939f-7f4fa3715468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","timestamp":"2018. május. 08. 15:52","title":"Újabb piros pontot adott a Moody's a magyar bankrendszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni eddigi irodáját a parlamentben.\r

","shortLead":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni...","id":"20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c107c2-135c-4d91-b108-91a56bf1e989","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","timestamp":"2018. május. 08. 20:17","title":"Szomorúan dobozol és búcsúzik Lázár János – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]