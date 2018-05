A nemzetközi pénzügyi körökben viszonylag ismeretlennek számító Lim Guan Eng akkor került kétszer is börtönbe, amikor Mahatir 1981-2003 között megszakítás nélkül kormányfőként szolgált: a Mahatir Mohamad vezette kormányok korlátozták az ellenzékiek szabadságát, s Lim Guan Enget zavargások szításának vádjával ültették le.

Most a miniszterré kinevezett Lim Guan Eng mosolyogva állt korábbi politikai ellefele oldalán. Az új tárcavezető a Reuters szerint nem csak azért számít különlegesnek, mert kétszer is volt rács mögött, hanem azért is, mert ő a második olyan szakember, aki Malajzia hatvan évvel ezelőtti függetlenné válása óta a kínai kisebbség tagjai közül kikerülve töltheti be a pénzügyminiszteri tisztséget. Az 58 éves Lim korábban a turisták között népszerű Penang állam főminisztereként bizonyította be rátermettségét.



A 92 évesl Mahatir Mohamad azért tért vissza a nyugállományból, hogy legyőzze az utóbbi években szolgáló, korrupcióval vádolt kormányfőt, Nadzsib Razakot. Razak korábban Mahatir Mohamad emberének számított, s jórészt neki köszönhette, hogy eljutott a miniszterelnöki tisztségig.