A család kicsi kincsei

Kisgyermekeknél könnyen gondot okozhat egy-egy elhúzódó székrekedés vagy hasmenés, amitől könnyen berepedhet a végbélnyílás, és ez persze fájdalommal is jár. A székrekedés gyermekkorban nem ritka jelenség, hátterében több ok is állhat, például az egészségtelen táplálkozás, azaz a kevés folyadék bevitele, szemben a sok kakaóval és a rostszegény élelmiszerek fogyasztásával. Lehet a gyerek válogatós is, ami miatt alig jut a szervezete gyümölcshöz, zöldséghez. A jó emésztéshez fontos a megfelelő mennyiségű mozgás is, ezért rendszeresen tegyünk játszótéri sétákat, kisebb-nagyobb kirándulásokat, és hagyjuk néha fára mászni is a gyereket.

Ha ezen a téren minden rendben, a lurkó életét mégis megkeserítik a „nehéz ügyek”, gondolni kell pszichés problémákra is. Akár szobatisztaság erőltetése is okozhat székrekedést, de olykor az óvodai beszoktatás után alakul ki székletvisszatartási probléma, amikor a kicsi szégyelli magát társai előtt és inkább hazaviszi a dolgot, csakhogy otthon sem sikerül mindig eredményre jutnia.

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is okozhatják a gondokat: például a vaskészítmények szedéséhez társulhat székrekedés, míg az antibiotikumokhoz hasmenés. És természetesen előfordulhatnak olyan betegségek is, amelyek szervi eltérések miatt okoznak székrekedést.

Mindezeken túl már kisgyermekkorban fontos a megfelelő higiénés szabályok kialakítása, megtanítása, és az ilyen prevenció felnőtt korban ugyancsak hasznos. Ezért lehetőleg minden székelés után langyos szappanos vízzel mossuk meg, illetve lanolinos kendővel töröljük ki a gyerekek popsiját.

A lázadó tinédzserekkel sem könnyű

Mivel serdülőkorban a természetes növekedés meghaladja egyes szervek fejlődésének ütemét, ilyenkor aranyér is könnyebben kialakulhat. Tapasztalatok szerint tizenéves korban ennek leggyakoribb oka a kötőszöveti gyengeségre való örökölt hajlam, ami sajnos már ebben az életkorban megmutatkozhat.

Ugyanakkor a kamaszoknál nem elhanyagolható a digitális eszközök miatti ülő életmód hatása sem. A csökkent fizikai aktivitás ugyanis stagnálást okoz a végbél kapillárisaiban is, ami hozzájárulhat a betegség kialakulásához. Emellett – főleg lányoknál – a túlzásba vitt fogyókúra, illetve a rendszertelen táplálkozás is vezethet székrekedéshez. De az ebben a korban megjelenő dohányzás, alkohol-, sőt drogfogyasztás szintén próbára teszik az emésztő- és kiválasztórendszert. Nem beszélve a kamaszkorra jellemző pszichikai-érzelmi nehézségekről, elvégre a stressz ugyancsak ismert hajlamosító tényező.

A felnőttek vegyes csoportja

Pár év elteltével, az egyetemi vizsgaidőszakok és a fiatalokra jellemző éjszakázás egyeseknél simán okozhat aranyeres panaszokat. Valamivel később, a munkaerőpiacra kikerülő fiatal felnőtteknél már probléma lehet az egészségtelen táplálkozás, a sokszor tapasztalható megnövekedett munkahelyi stressz, illetve a kezdődő elhízás, amely miatt a medencefenék izmai túlterhelődhetnek, szintén elősegítve az aranyeres tünetek kialakulását.

Nőknél az aranyér legfontosabb, „nemre specifikus” kiváltó oka lehet a terhesség és a szülés. A várandósság alatti nagy terhelés miatt kialakuló klasszikus aranyér viszont eltér a szülés közben létrejövő aranyértől. Szülés közben egyeseknél a nagy nyomás miatt körkörösen kizáródó vérröggel teli aranyerek alakulhatnak ki, amelyeket célszerű azonnal eltávolíttatni. Igaz, később konzervatív terápia hatására is felszívódhatnak, ám akkor mementóként ott maradhatnak azok a hosszúra nyúlt bőrök és tasakok a végbél körül, amikből a vérrögök felszívódtak. Ezért ajánlott, hogy a frissen szült kismamán a proktológus azonnal elvégezhesse ezt az apró beavatkozást.

Emellett sok nő végez ülőmunkát, amely köztudottan hajlmosító tényező: ilyenkor a kismedencei izmok megkeményednek, aminek hatására a belek renyhébbé válnak, ez pedig szorulást eredményezhet.

A férfiaknál leginkább a nehéz fizikai munka vagy bizonyos sporttevékenységek okozhatnak kellemetlen tüneteket, elősegítve a betegség kialakulását. Elsősorban a függőleges törzzsel végzett, főként a has és a hát izmait igénybe vevő mozgásokra kell gondolni, mint a rakodás vagy a súlyemelés, illetve a kettlebell-edzések. De sok férfira jellemző emellett az állandósuló és jelentős hasüregi nyomást fenntartó sörhas, illetve az, hogy előszeretettel ücsörögnek hosszasan a toaletten. Utóbbi esetben ebben a testhelyzetben a gravitáció végzi el lassan, de biztosan a „piszkos munkát”, melynek kellemetlen eredménye az aranyér lehet.

Időskorra pedig érvényes sajnos minden eddig felsorolt kockázati faktor, sőt idővel a kötőszövetek is egyre lazábbá válnak, amivel tovább nő az aranyér kialakulásának esélye. Ökölszabályként kijelenthető, hogy a betegség esélye minden 10 évvel tíz százalékkal növekszik: azaz az ötvenévesek mintegy 50 százalékánál, a hatvanévesek 60 százalékánál fordulhatnak elő aranyeres gondok, és így tovább. Ezért minden életkorban fontos lenne a prevenció, vagy panasz esetén a tudatos életformaváltás!