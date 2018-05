Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","shortLead":"Az AvtoVAZ a közeljövőben számos új modellel fog előrukkolni, és létszámbővítésre is készül. ","id":"20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb643f0-1998-48c1-ae0f-3673d8b86438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8c7ef-aef4-4d9a-9ac7-d53d166c4bcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_orosz_auto_avtovaz_lada_vesta_kalina_granta_niva_4x4_xray_largus_priora_suv_terepjaro","timestamp":"2018. május. 17. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: egész pályás letámadásra készül a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","shortLead":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","id":"20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcb9e80-31ad-437b-8651-d942443734d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","timestamp":"2018. május. 17. 21:30","title":"Balog: Sokan segítettek, hogy a feladat ne \"mission impossible\" legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","shortLead":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","id":"20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac421b8-5c81-4a16-b1ba-01c46945a058","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 18. 16:30","title":"Újabb magyar siker a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely kamera előtt kérjen bocsánatot, amiért narancssárga festékkel öntötte le a szovjet katonai emlékművet a Szabadság téren. Most újra jelentkezett.","shortLead":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely...","id":"20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6f06c-30b8-44e7-a24e-5bdd03c44387","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","timestamp":"2018. május. 18. 10:09","title":"Újságírókat fenyeget Magomed, a csecsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. A 180 busz közül mindössze 5 érkezett meg határidőre, azok is csak alkalmanként, általában késő este merészkednek ki metrót pótolni.","shortLead":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt...","id":"20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96959561-db00-4ed7-b72f-eddfadf02742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Igen ritka buszt láttunk metrót pótolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","shortLead":"Hihetetlen, mik vannak ebben az országban.","id":"20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e853be-ac26-4542-9b00-899254e1d115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78391fa-815a-4316-8dcc-c4afff672b53","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tornado_volt_Sellyenel__video","timestamp":"2018. május. 18. 14:28","title":"Tornádó volt Sellyénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket szolgálja.","shortLead":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket...","id":"20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d8926-6740-4281-b90b-54a3ea47f611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Vasárnaptól nem csak a forgalmit kell megmutatni a rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"","category":"vilag","description":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera Jourovát. Tajaninak az volt a baja, hogy a biztos szerint Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezetőjének nem egy zárt ülésen kellene beszámolnia arról, milyen változtatásokat tervez a közösségi oldal adatkezelési szabályaiban. ","shortLead":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera...","id":"20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a1dede-aef9-4125-a250-75593ea185d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Zuckerberg miatt összevesztek az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]