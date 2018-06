Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon helyett egy teljesen átlagos mobilt mutatott be kedden a Lenovo. A készülékkel nem csak a pletykák átal felkorbácsolt várakozásoknak nem sikerült megfelelnie a gyártónak, de úgy tűnik, a Lenovo maga is félrevezette a felhasználókat.","shortLead":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon...","id":"20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4285db4-9070-4c0b-aaae-59babfdd7ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","timestamp":"2018. június. 05. 20:18","title":"Csodamobil helyett hatalmas csalódás a Lenovo nagy hanggal beharangozott új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198122ed-0499-4cfd-980a-97ef628d5d44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aktív időskor, ugyebár. ","shortLead":"Aktív időskor, ugyebár. ","id":"20180607_Ennel_jobb_ma_nem_lesz_brutalis_tancot_nyomott_le_egy_idos_par_a_Got_Talentben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198122ed-0499-4cfd-980a-97ef628d5d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66174c5a-2a54-4a7d-a6b7-6adbe1a37a90","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Ennel_jobb_ma_nem_lesz_brutalis_tancot_nyomott_le_egy_idos_par_a_Got_Talentben","timestamp":"2018. június. 07. 14:23","title":"Ennél jobb ma nem lesz: brutális táncot nyomott le egy idős pár a Got Talentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek Ambrus Attilát, akivel egyszer már – számára nem éppen előnyös végeredménnyel – összeakaszkodtak az ATV képernyőjén.","shortLead":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek...","id":"20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352451bb-8503-4f1d-a35e-1da40489aed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"A Viszkis élő adásban csap újra össze Tvrtkóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még mindig nincs vége a biztosi kinevezés-sorozatnak.","shortLead":"Még mindig nincs vége a biztosi kinevezés-sorozatnak.","id":"20180606_Ujabb_miniszeri_biztosok_jonnek_komoly_dijazasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e06cff-2d20-4359-b946-24b7bd439f69","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ujabb_miniszeri_biztosok_jonnek_komoly_dijazasert","timestamp":"2018. június. 06. 19:59","title":"Újabb miniszeri biztosok jönnek, komoly díjazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","shortLead":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","id":"20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc86080-2cc2-4216-99c1-80a1d5cd5757","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","timestamp":"2018. június. 07. 11:31","title":"Kásler Miklós a legjobban kereső miniszter, kiderült, mennyit adózik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","id":"20180607_georges_leekens_szovetsegi_kapitny_magyar_valogatott_fifa_ranglista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf55867-aad1-450c-b96c-fc695b204377","keywords":null,"link":"/sport/20180607_georges_leekens_szovetsegi_kapitny_magyar_valogatott_fifa_ranglista","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"Vajon ezzel is elégedett Leekens? Itt a FIFA-ranglista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","shortLead":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","id":"20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd067371-d494-4c8b-99cf-4d0bbe7dba12","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","timestamp":"2018. június. 06. 19:09","title":"Tucatnyi sérült egy debreceni balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]