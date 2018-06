A kormány már többször közölte, hogy a Magyar Honvédség tervezett fejlesztésében a légierő élvez prioritást, Németh Szilárd pedig a minap azt is elmondta, hogy helikopterek és repülőgépek beszerzésére 30 milliárd forint áll rendelkezésre. A Népszava most arról ír, hogy már megvan, kitől fognak helikoptereket venni: a francia-német-spanyol konzorciumban működő Airbus Helicopters látszik befutónak.

Benkő Tibor új honvédelmi miniszter május végén már 40 helikopter megvételéről beszélt, egy ilyen volumenű haderőfejlesztés pedig azt is jelzi, hogy kivel akarjuk még szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat. A kormány az európai gyártású járművek választásakor így azt is demonstrálhatja, hogy a NATO mellett az európai közös haderő létrehozásában is elkötelezett, és a német-magyar és francia-magyar kapcsolatokat is segítené, ha az Airbustól vásárolnánk.