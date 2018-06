Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó leleplezte legkisebb modelljének új generációs kiadását. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó leleplezte legkisebb modelljének új generációs kiadását. ","id":"20180620_audi_a1_varosi_kisauto_benzinmotor_dizel_vw_polo_seat_ibiza_mercedes_cosztaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e5450-4938-42e8-8e70-e77cb135caba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_audi_a1_varosi_kisauto_benzinmotor_dizel_vw_polo_seat_ibiza_mercedes_cosztaly","timestamp":"2018. június. 20. 09:06","title":"Hivatalos: itt az új Audi A1 – dízelmotor nélkül, fejlett technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bb53a5-6dcd-4e2c-88a1-6168b5f87257","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországnak győzni kellett, mert a meccs előtt csak egy pontja volt, Iránnak pedig három. Necces volt, ugyanis az iráni csapatnak is megvoltak a helyzetei. A tudás legyőzte a lelkesedést, bár a spanyol gól a nap mákja.","shortLead":"Spanyolországnak győzni kellett, mert a meccs előtt csak egy pontja volt, Iránnak pedig három. Necces volt, ugyanis...","id":"20180620_Iran__Spanyolorszag_01","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48bb53a5-6dcd-4e2c-88a1-6168b5f87257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6d27-bc1e-42d2-807d-54ec654e7274","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Iran__Spanyolorszag_01","timestamp":"2018. június. 20. 21:53","title":"Irán – Spanyolország 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","shortLead":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","id":"20180620_predator_motoros_thaifold_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81edbb0-9327-45cf-9b76-50a463ef6636","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_predator_motoros_thaifold_video","timestamp":"2018. június. 20. 15:26","title":"A nap videója: a motoros, aki elől minden autós lehúzódna a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50863f99-ee59-433a-98c3-865a7eeea7cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok ellen az első fordulóban erősebb játékkal hozott döntetlen a portugál válogatott, most csak annyira mentek előre, amennyire kellett. Ronaldo döntött.","shortLead":"A spanyolok ellen az első fordulóban erősebb játékkal hozott döntetlen a portugál válogatott, most csak annyira mentek...","id":"20180620_Portugalia__Marokko_10","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50863f99-ee59-433a-98c3-865a7eeea7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070d7fd-29ba-4524-9332-b88bd8875b88","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Portugalia__Marokko_10","timestamp":"2018. június. 20. 15:54","title":"Portugália–Marokkó: 1–0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói kifutópályán, és legutóbb tavaly cserélt gazdát 430 ezer dollárért (120,7 millió forint).","shortLead":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói...","id":"20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a621b-0154-4e32-afd5-6b637b2e21ef","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","timestamp":"2018. június. 19. 19:37","title":"Július végéig bárki licitálhat Elvis Presley egykori magánrepülőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk demójánál elfelejtettek megemlíteni egy igen fontos részletet.","shortLead":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk...","id":"20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6f35b-2fa2-43fa-86af-245cd08a2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","timestamp":"2018. június. 19. 17:03","title":"Egyetlen szót felejtettek el, de ez elég volt, hogy kínossá váljon az Intel új processzorának demója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi börtönkísérletét manipulálta. ","shortLead":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi...","id":"20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec1e654-1e94-4b22-863e-3778a11d77b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","timestamp":"2018. június. 20. 16:47","title":"Philip Zimbardo cáfolja, hogy manipulálta a börtönkísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62b392a-3c75-4fb5-acc9-0e3d7b2854e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmadik évadban Miklósiék végre a mindig áhított aranyéletet élik. Ám a vérrel és árulással szerzett jólét békés felszíne alatt továbbra is forrnak az indulatok. Vajon összeegyeztethető a család és a hatalom, a karrier és a tisztesség?\r

\r

","shortLead":"A harmadik évadban Miklósiék végre a mindig áhított aranyéletet élik. Ám a vérrel és árulással szerzett jólét békés...","id":"20180620_Aranyelet_teaser_harmadik_evad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62b392a-3c75-4fb5-acc9-0e3d7b2854e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f278-bd5c-40f7-9de8-9ad89e947957","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aranyelet_teaser_harmadik_evad","timestamp":"2018. június. 20. 10:15","title":"Megérkezett az Aranyélet utolsó évadjának ízelítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]