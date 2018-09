Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen nyugdíjas tanárokat hívnak vissza, hogy legyen, aki tanít.","shortLead":"Sok helyen nyugdíjas tanárokat hívnak vissza, hogy legyen, aki tanít.","id":"20180904_Negyezernel_is_tobb_tanar_hianyzik_az_allami_iskolakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968b1175-02eb-4e4c-a90f-8e41e7773cc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Negyezernel_is_tobb_tanar_hianyzik_az_allami_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:54","title":"Négyezernél is több tanár hiányzik az állami iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy csillagnál alacsonyabb értékelésért 6 hónap blokkolás jár.","shortLead":"Négy csillagnál alacsonyabb értékelésért 6 hónap blokkolás jár.","id":"20180905_Letiltja_az_Uber_azokat_az_ausztral_utasokat_akik_tul_alacsony_ertekelest_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ce1af8-7ec4-44fe-9cbe-37cedd8e39c2","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Letiltja_az_Uber_azokat_az_ausztral_utasokat_akik_tul_alacsony_ertekelest_kapnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:49","title":"Letiltja az Uber azokat az ausztrál utasokat, akik túl alacsony értékelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fa7ae0-1827-4b1a-9c44-eee4cd19e00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy útszakasz Fejér megyében, ahol csak és kizárólag egyetlen rendszámmal lehet szabályosan megállni.","shortLead":"Létezik egy útszakasz Fejér megyében, ahol csak és kizárólag egyetlen rendszámmal lehet szabályosan megállni.","id":"20180904_a_nap_fotoja_a_magyar_ut_ahol_csak_egy_adott_rendszamu_autoval_szabad_megallni_kresz_tabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08fa7ae0-1827-4b1a-9c44-eee4cd19e00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27091b2-4db2-4322-b609-8342c5c17b44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_a_nap_fotoja_a_magyar_ut_ahol_csak_egy_adott_rendszamu_autoval_szabad_megallni_kresz_tabla","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:41","title":"A nap fotója: A magyar út, ahol csak egy adott rendszámú autóval szabad megállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég a felújítás, baleset is nehezíti a közlekedést.","shortLead":"Nem elég a felújítás, baleset is nehezíti a közlekedést.","id":"20180904_Ritka_szerencses_aki_ma_Csepel_felol_be_tud_jutni_idoben_a_belvarosba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a0e4db-aee8-4e12-b199-6926819afeb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Ritka_szerencses_aki_ma_Csepel_felol_be_tud_jutni_idoben_a_belvarosba","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:27","title":"Ritka szerencsés, aki ma Csepel felől be tud jutni időben a belvárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. 