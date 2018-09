Óriási botrány kerekedett 2005-ben abból, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvánosságra hozta az infarktus után bekövetkezett kórházi halálozásra vonatkozó adatokat. Az intézmények név nélkül, csupán besorolásuk szerint (városi, megyei, országos) szerepeltek, vezetőik mégis felháborodottan vitatták az eredményt. A betegek pedig 2012-ben lázadtak fel, amikor Szócska Miklós államtitkár a diabéteszesek laboreredményéhez kötötte a jobb minőségű inzulinra való jogosultságot. A kórházi fertőzések adatait jogerősen kiperlő TASZ is még mindig hiába vár a kért információk közzétételére. A kórházak közötti versengésnek idehaza sem adatokra támaszkodó alapja, sem financiális értelme nincs. A betegforgalomnak, illetve az érte járó finanszírozásnak határt szabó úgynevezett teljesítményvolumen-korlát úgy működik, hogy egy bizonyos szám felett az újabb betegek fogadása csupán veszteséget termel. Ráadásul a kórházak abban érdekeltek, hogy a valóságosnál is több ellátási szövődményt, komplikációt jelentsenek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), mivel ezért némi többletpénzt lehet kasszírozni. A NEAK sem bánná, ha a most negyedszázada bevezetett teljesítményfinanszírozás mellé minőségi elemeket is bevezethetne – mondta egy szakmai konferencián Kiss Zsolt főigazgató-helyettes. Erre a legesélyesebb a csípő- és térdprotézisműtétek minőségalapú összehasonlítása lenne. Ám a NEAK utóbbi időben visszanyesett személyi állománya nem egyhamar fog megbirkózni ezzel a feladattal.