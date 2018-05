Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott. A Tasks bármilyen felületről használható, a feladatok így a telefonjára vagy épp Gmail-fiókjába is ugyanúgy átkerülnek – így aztán mindenhol szembe fog majd találkozni azzal, amit még nem végzett el.","shortLead":"A Google nagy tavaszi frissítési hulláma új Gmail mellett a tennivalók kezelését segítő remek alkalmazást is hozott...","id":"20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fb22a-081f-4173-9768-e55838cc9123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b8eef-92ed-4c60-90f4-2d3563daf2a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_google_tasks_feladatkezelo_alkalmazas_todo_lista_ingyen_android_ios_gmail","timestamp":"2018. május. 01. 11:03","title":"Megjött a Google új alkalmazása: ha ebben írja fel a tennivalóit, aligha fogja elfelejteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","shortLead":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","id":"20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d185394-2d3c-4c43-a6db-54f04d980810","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","timestamp":"2018. május. 01. 12:36","title":"Avicii törött üveggel követett el öngyilkosságot a TMZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra. Attól tartanak, a britek bosszút akarnak állni egy szurkolótársuk megveréséért. ","shortLead":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra...","id":"20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9404ded3-8c92-455d-8c60-8f83673f4591","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","timestamp":"2018. április. 30. 18:31","title":"Alkoholtilalom lesz Rómában, ahol az angol szurkolók bosszújától tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak drukkerei és ellendrukkerei is az április országgyűlési választásokon, párton belül és párton kívül is.","shortLead":"Voltak drukkerei és ellendrukkerei is az április országgyűlési választásokon, párton belül és párton kívül is.","id":"20180430_Lazar_szerint_a_Fideszen_belul_is_szurkoltak_annak_hogy_megbukjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56ecfe-0f64-46de-b43d-b9d69cc84071","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Lazar_szerint_a_Fideszen_belul_is_szurkoltak_annak_hogy_megbukjon","timestamp":"2018. április. 30. 12:57","title":"Lázár szerint a Fideszen belül is szurkoltak annak, hogy megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára, ráadásul nemcsak a bedőlt hitelesek.","shortLead":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára...","id":"20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea66d5-dbcb-40cb-83ad-2e10d88066c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","timestamp":"2018. május. 01. 21:52","title":"A KDNP újabb könnyítést javasol a bajba került lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül megtapogatta a svéd koronahercegnőt, Viktóriát.","shortLead":"Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolja szexuális zaklatással. Több szemtanú szerint a fotós kéretlenül és illetlenül...","id":"20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9911d617-aa9c-46ad-99f4-f3b9ccf90c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c0c877-11e1-467e-b656-7b9403a5631b","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Szexualisan_zaklathattak_a_sved_hercegnot","timestamp":"2018. április. 30. 09:38","title":"Nobel-botrány: Szexuálisan zaklathatták a svéd hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7b12ce-516e-4ef2-b4f5-5b4c305cea53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A matematika fejedelme, Johann Carl Friedrich Gauss előtt tiszteleg ma különleges logójával a Google.","shortLead":"A matematika fejedelme, Johann Carl Friedrich Gauss előtt tiszteleg ma különleges logójával a Google.","id":"20180430_johann_carl_friedrich_gauss_a_matematika_fejedelme_google_doodle","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7b12ce-516e-4ef2-b4f5-5b4c305cea53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a9fc89-278d-4f91-b078-abf376e1ce7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_johann_carl_friedrich_gauss_a_matematika_fejedelme_google_doodle","timestamp":"2018. április. 30. 11:03","title":"Miért van ma ez a férfi a Google kereső főoldalán, ki az a Johann Carl Friedrich Gauss?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","shortLead":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","id":"20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c525cf3-0000-4054-a00a-575440bf6175","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","timestamp":"2018. április. 30. 14:02","title":"Megerősítették: szerdán Brüsszelben van jelenése Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]