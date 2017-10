[{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Balmazújváros csak egy góllal tudott nyerni a megye I-es Bátaszék ellen.\r

\r

","shortLead":"A Balmazújváros csak egy góllal tudott nyerni a megye I-es Bátaszék ellen.\r

\r

","id":"20171025_Hatalmas_meccsen_a_Gyirmot_kiverte_Tallai_Andras_csapatat_a_Magyar_Kupabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3573ff9-c100-4d8a-bd7d-ea4ab74915fa","keywords":null,"link":"/sport/20171025_Hatalmas_meccsen_a_Gyirmot_kiverte_Tallai_Andras_csapatat_a_Magyar_Kupabol","timestamp":"2017. október. 25. 20:38","title":"Hatalmas meccsen a Gyirmót kiverte Tállai András csapatát a Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c2c138-f5e8-49ff-bb30-78786445a256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt amerikai elnök most bocsánatot kért, amiért négy éve megfogdosta az egyik színésznőt.","shortLead":"A volt amerikai elnök most bocsánatot kért, amiért négy éve megfogdosta az egyik színésznőt.","id":"20171025_George_Busht_a_kerekesszek_sem_akadalyozta_meg_a_zaklatasban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c2c138-f5e8-49ff-bb30-78786445a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ead9313-59d7-446b-b442-5712932e50d0","keywords":null,"link":"/elet/20171025_George_Busht_a_kerekesszek_sem_akadalyozta_meg_a_zaklatasban","timestamp":"2017. október. 25. 14:22","title":"George Busht a kerekesszék sem akadályozta meg a zaklatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13819230-3515-4503-a656-3b50462014b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih kéri, senki ne egyen belőle, mert belső sérülést okozhat. ","shortLead":"A Nébih kéri, senki ne egyen belőle, mert belső sérülést okozhat. ","id":"20171026_Szilankokat_talaltak_a_Coop_egyik_halkonzerveben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13819230-3515-4503-a656-3b50462014b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd2239-2ee4-47a3-b8d8-b0d809b04aa1","keywords":null,"link":"/kkv/20171026_Szilankokat_talaltak_a_Coop_egyik_halkonzerveben","timestamp":"2017. október. 26. 16:02","title":"Szilánkokat találtak a Coop egyik halkonzervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lájkok rabjai vagyunk egy friss Eurostat-felmérés szerint, az Európai Unió országai közül Magyarországon a legnagyobb azon internetezők aránya, akik használják a különféle közösségi oldalakat.","shortLead":"A lájkok rabjai vagyunk egy friss Eurostat-felmérés szerint, az Európai Unió országai közül Magyarországon a legnagyobb...","id":"20171026_A_magyarok_Europa_legnagyobb_kozossegi_oldalfuggoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d076fd-ef5d-4d15-b65d-b6ce13ad1b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20171026_A_magyarok_Europa_legnagyobb_kozossegi_oldalfuggoi","timestamp":"2017. október. 26. 16:31","title":"A magyarok Európa legnagyobb közösségioldal-függői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318104b5-5175-4ba4-b125-6d26242a9e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az aktuális hatalom mindig a saját átpolitizált történelemszemléletét kényszeríti rá a társadalomra – ezzel a párbeszédet kizáró, torzító látásmóddal megy szembe Kepes András az „átfésült” formában most újra megjelent, Tövispuszta című kötetében.","shortLead":"Az aktuális hatalom mindig a saját átpolitizált történelemszemléletét kényszeríti rá a társadalomra – ezzel...","id":"20171025_Kepes_Andras_Mintha_versenyeznenk_azon_melyik_a_nemzet_nagyobb_sorstragediaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318104b5-5175-4ba4-b125-6d26242a9e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae5d98-551b-4707-a221-596261d7d29c","keywords":null,"link":"/kultura/20171025_Kepes_Andras_Mintha_versenyeznenk_azon_melyik_a_nemzet_nagyobb_sorstragediaja","timestamp":"2017. október. 25. 16:07","title":"Kepes András: Mintha versenyeznénk azon, melyik a nemzet nagyobb sorstragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d61626-2c32-40e7-af7f-27ea8dcf08fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20171025_Abonyban_nem_verik_szet_a_hazat_Kover_Laszlo_lakossagi_foruman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d61626-2c32-40e7-af7f-27ea8dcf08fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a792bbd-3b8f-4b8c-8536-ceb25b946425","keywords":null,"link":"/itthon/20171025_Abonyban_nem_verik_szet_a_hazat_Kover_Laszlo_lakossagi_foruman","timestamp":"2017. október. 25. 18:27","title":"Abonyban nem verik szét a házat Kövér László lakossági fórumán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabd949c-3210-4c15-b558-908b77c5e303","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"200 méteren folyt a Krombacher-patak a német autópályán.","shortLead":"200 méteren folyt a Krombacher-patak a német autópályán.","id":"20171025_Igazi_sor_apokalipszis_30_000_uveggel_borult_fel_egy_kamion","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabd949c-3210-4c15-b558-908b77c5e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa02a7e-bd0e-4b25-9c89-070f3717adb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20171025_Igazi_sor_apokalipszis_30_000_uveggel_borult_fel_egy_kamion","timestamp":"2017. október. 25. 21:08","title":"Igazi sör apokalipszis: 30 000 üveget szórt szét egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csúnya felhők gyülekeznek a kibervilág egén, hurrikánként lecsapó botnetre figyelmeztet egy biztonsági elemzőcég. A szakértők szerint már most több mint egymillió rendszert fertőztek meg, és csak idő kérdése, mikor aktiválják az internetes forgalom megbénítására is alkalmas zombihálózatot.","shortLead":"Csúnya felhők gyülekeznek a kibervilág egén, hurrikánként lecsapó botnetre figyelmeztet egy biztonsági elemzőcég...","id":"20171025_iotroop_reaper_botnet_zombi_halozat_check_point_security","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa2036-22e6-437c-a91d-e2ce9b250d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20171025_iotroop_reaper_botnet_zombi_halozat_check_point_security","timestamp":"2017. október. 25. 08:03","title":"Nem akármit fedeztek fel: teljesen megbéníthatja az internetet egy új vírushálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]