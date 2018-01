[{"available":true,"c_guid":"8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. Több államban megbénult az élet a rendkívüli fagy miatt, eltörtek a vízvezetékek, nincs áram, akadozik a közlekedés. Nagyvárosok vannak hó alatt, és a helyzet egyelőre nem változik.","shortLead":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. Több államban megbénult az élet a rendkívüli fagy miatt...","id":"20180104_lilara_fagytak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. január. 04. 18:59","title":"Már lilára fagytak az amerikaiak, pedig a neheze csak most jön A telepen 170 eb él még sivár körülmények között. Két kutya van bezárva egy 2 négyzetméteres ketrecbe, és legalább egy évig kell sínylődniük, mire eljutnak a vágóhídra. Kim Young-Hwan, az ötvenes évei végén járó kutyatenyésztő bezárja farmját, a Szöultól északra lévő Namyangju városában...","id":"20180105_Szorongatjak_a_kutyakat_etkezesi_celokra_tarto_delkoreai_tenyesztoket_videoval","timestamp":"2018. január. 05. 13:15","title":"Szorongatják a kutyákat étkezési célokra tartó dél-koreai tenyésztőket (videóval) Az MNB kártyás visszaélésekről közzétett adatai szerint az ügyfelek két év alatt összesen 200 millió forint kárt voltak kénytelenek állni. Ennek most vége, ráadásul más kedvező változások is életbe lépnek jövő héten.","id":"20180105_Van_bankkartyaja_Jovo_hettol_minden_jobb_lesz_de_legalabbis_olcsobb","timestamp":"2018. január. 05. 11:34","title":"Van bankkártyája? Jövő héttől minden jobb lesz (de legalábbis olcsóbb) Máté Dezső gyerekkorában hajléktalan volt, kimaradt az iskolából, roma (és) meleg identitása miatt pedig egész fiatalkorában megtapasztalta a különböző bántalmazásokat. Ma a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként a roma melegek helyzetét vizsgálja és egy nemzetközi ösztöndíjprogram tanácsadója. A kutatóval a roma LMBTQ-emberek halmozottan hátrányos helyzetéről, a macsó roma szervezetekről, az LMBTQ-közösségek kétségeiről és a szomszédos országokban tapasztalt állapotokról beszélgettünk.","id":"20180105_Nem_vagyok_5_kilo_meleg_vagy_5_kilo_roma_melegek_LMBTQ_kozosseg","timestamp":"2018. január. 05. 20:00","title":"„Nem vagyok 5 kiló meleg vagy 5 kiló roma" Kazahsztán a legújabb egykori szovjet tagköztársaság, amely a cirill ábécéről áttér a latinra. A váltás több egyszerű írásmódcserénél: csökken az orosz nyelv szerepe, Oroszország pedig szakításként éli meg a cirill betűk száműzését. A váltás több egyszerű...","id":"201748__cirilllatin_haboru__kazahsztan_asoros__orosz_kisebbseg__nyelvukben_elnek","timestamp":"2018. január. 06. 15:00","title":"Moszkva morcosan fogadta, hogy ábécét és identitást cserélnek a kazahok Az állatok is megszenvedik az Egyesült Államokat sújtó hideghullámot. Floridában olyan hideg van, hogy az ott élő leguánok egyszerűen mozgásképtelenné válnak, és leesnek a fákról. A stuttgarti állatkert páviánjai is fáznak. Floridában olyan hideg van, hogy az ott élő...","id":"20180105_leguanok_potyognak_a_fakrol_a_floridai_telben_stuttgartban_osszebujnak_a_majmok","timestamp":"2018. január. 05. 10:43","title":"Leguánok potyognak a fákról a floridai télben, Stuttgartban összebújnak a majmok – fotó Pár nappal meghosszabbították az új uleFone okostelefon előrendelési idejét. Az árát elnézve nem is nagyon értjük, hogyan kaphatott ilyen remek specifikációkat.","id":"20180105_ulefone_power3_elorendelesi_idejenek_meghosszabbitasa","timestamp":"2018. január. 05. 10:00","title":"Meghosszabbították az erős akkuval szerelt, négykamerás, olcsó okostelefon előrendelési idejét"