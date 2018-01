[{"available":true,"c_guid":"6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesznek többé Norbi Update-ek a most Norbi Update-ként ismert termékek. Schobert a háttérbe húzódik és onnan irányít majd.","shortLead":"Nem lesznek többé Norbi Update-ek a most Norbi Update-ként ismert termékek. Schobert a háttérbe húzódik és onnan...","id":"20180106_Eltunik_Schobert_Norbi_neve_a_termekeibol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c8f4f-9fa7-44fc-bcc3-3c805180acf0","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Eltunik_Schobert_Norbi_neve_a_termekeibol","timestamp":"2018. január. 06. 08:54","title":"Eltűnik Schobert Norbi neve a termékeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak stábja beszélt, de most akkora a botrány, hogy ő is megszólalt.","shortLead":"Eddig csak stábja beszélt, de most akkora a botrány, hogy ő is megszólalt.","id":"20180106_Zokogni_kezdett_Melania_Trump_miutan_ferje_elnok_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeb534f-6312-4c4c-be17-e13d1cc7dccf","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Zokogni_kezdett_Melania_Trump_miutan_ferje_elnok_lett","timestamp":"2018. január. 06. 09:44","title":"Tillerson külügyminiszter személyesen magyarázkodik a Trump-könyv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5108ec-03c3-45f9-98a1-5919f7c38ea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lehetséges előrehaladás Törökország európai uniós csatlakozásában a tavaly júliusi államcsínykísérlet utáni nagyszabású megtorlás és az emberi jogok helyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt – jelentette ki a francia elnök, miután Párizsban tárgyalt Recep Tayyip Erdogannal.","shortLead":"Nem lehetséges előrehaladás Törökország európai uniós csatlakozásában a tavaly júliusi államcsínykísérlet utáni...","id":"20180105_erdogan_macron_targyalas_unios_csatlakozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b5108ec-03c3-45f9-98a1-5919f7c38ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23363cfd-d5ef-485e-adaf-c6dbf3f3f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20180105_erdogan_macron_targyalas_unios_csatlakozas","timestamp":"2018. január. 05. 19:24","title":"Erdogan: \"Nem lehet állandóan az uniós csatlakozásért könyörögni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jól indul az év a belvárosiaknak! A kormány 3 milliárd forintot biztosít a Belvárosi Sportközpont megvalósítására\" – írta az V. kerületi polgármester a Facebookon. ","shortLead":"\"Jól indul az év a belvárosiaknak! A kormány 3 milliárd forintot biztosít a Belvárosi Sportközpont megvalósítására\" –...","id":"20180105_3_milliardbol_epul_a_belvarosi_uszoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4295cd-2a9a-4008-8455-dc2b8275e93d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_3_milliardbol_epul_a_belvarosi_uszoda","timestamp":"2018. január. 05. 17:01","title":"3 milliárdból épül a belvárosi uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1172618d-cea5-4eac-a480-07f685fbdbab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körlevélben utasítja a szakképző iskolákat a Nemzeti Szakképzési Hivatal, hogy mit kell tenniük, ha a sajtótól megkeresést kapnak.","shortLead":"Körlevélben utasítja a szakképző iskolákat a Nemzeti Szakképzési Hivatal, hogy mit kell tenniük, ha a sajtótól...","id":"20180106_Az_iskolak_mostantol_nem_nyilatkozhatnak_onalloan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1172618d-cea5-4eac-a480-07f685fbdbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79972d-5633-4c65-b562-45def8753af0","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_iskolak_mostantol_nem_nyilatkozhatnak_onalloan","timestamp":"2018. január. 06. 19:47","title":"Az iskolák mostantól nem nyilatkozhatnak önállóan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A 2011-ben elkezdett átalakítást azzal indokolták, hogy csökkenti majd a különbségeket a városokban, illetve községekben élő diákok teljesítménye között. Na, ez a különbség azóta éppenséggel nőtt.","shortLead":"A 2011-ben elkezdett átalakítást azzal indokolták, hogy csökkenti majd a különbségeket a városokban, illetve...","id":"201801__oktatasi_felmeres__teruleti_kulonbsegek__csaladi_hatter__kiserlet_folyamatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1f2a76-c757-4c91-bece-792542b18d51","keywords":null,"link":"/itthon/201801__oktatasi_felmeres__teruleti_kulonbsegek__csaladi_hatter__kiserlet_folyamatban","timestamp":"2018. január. 06. 12:30","title":"Az iskolaállamosítás fő célja kudarcot vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította szombaton az orosz legfelsőbb bíróság fellebbviteli hivatala Alekszej Navalnij panaszát, amelyben az ellenzéki politikus kérte, hogy a testület minősítse törvénytelennek a Központi Választási Bizottságnak (CIK) azt a döntését, amely szerint nem indulhat a március 18-i oroszországi elnökválasztáson - tájékoztatta a TASZSZ orosz hírügynökséget Navalnij ügyvédje, Ivan Zsdanov.","shortLead":"Elutasította szombaton az orosz legfelsőbb bíróság fellebbviteli hivatala Alekszej Navalnij panaszát, amelyben...","id":"20180106_Elutasitottak_Putyin_ellenfelenek_panaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6593e23-3c5e-4795-a611-9e59d152b145","keywords":null,"link":"/vilag/20180106_Elutasitottak_Putyin_ellenfelenek_panaszat","timestamp":"2018. január. 06. 15:50","title":"Elutasították Putyin ellenfelének panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e31f2-e66e-4fd4-8072-911aa3fc2966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg beteg gyűlt össze január 3-án a Szent Imre kórház sürgősségi osztályán, ahol csupán néhány orvos tartotta a frontot.","shortLead":"Rengeteg beteg gyűlt össze január 3-án a Szent Imre kórház sürgősségi osztályán, ahol csupán néhány orvos tartotta...","id":"20180105_95_ora_a_surgossegin_polifoamon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411e31f2-e66e-4fd4-8072-911aa3fc2966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530a3758-c562-4171-b503-e479cb4e07e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_95_ora_a_surgossegin_polifoamon","timestamp":"2018. január. 05. 21:40","title":"9,5 óra a sürgősségin, polifoamon – egészségügy 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]