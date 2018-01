[{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jött össze a diszkontok kitiltása a világörökségi területekről. A miniszterelnök Kínától kérne pénzt, ha nem ad az EU, a nyugat-dunántúliak aggódnak, hogy az osztrák kormány rajtuk spórolna, a vállalkozók pedig kreatívan próbálják megúszni a béremelés pluszköltségeit. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem jött össze a diszkontok kitiltása a világörökségi területekről. A miniszterelnök Kínától kérne pénzt, ha nem ad...","id":"20180112_Es_akkor_az_Aldi_a_Lidl_es_tarsaik_jol_beleronditottak_Orban_nagy_almaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0876d2a-dec4-4e48-b5eb-41cb2fd9417e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Es_akkor_az_Aldi_a_Lidl_es_tarsaik_jol_beleronditottak_Orban_nagy_almaba","timestamp":"2018. január. 14. 07:50","title":"És akkor az Aldi, a Lidl és társaik jól belerondítottak Orbán nagy álmába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5bbfed-422b-43d0-8e13-523dc97ce3e8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"\"Ellenőrizted a forrást?\" - kérdez vissza egy szereplő egy kamuhírre a mesekönyvben, de a választások közeledtével az állami hivatalok is hatástalanítani készülnek az álhíreket, amelyeket a menekültellenesek, illetve a svéd NATO-tagságot megakadályozni akaró oroszok terjesztenek.","shortLead":"\"Ellenőrizted a forrást?\" - kérdez vissza egy szereplő egy kamuhírre a mesekönyvben, de a választások közeledtével...","id":"201749__fake_news_svedorszagban__uj_front__egyuttes_erovel__skandinav_krimi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5bbfed-422b-43d0-8e13-523dc97ce3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93bc8a1-eedc-40f7-a338-c9ea466ace77","keywords":null,"link":"/vilag/201749__fake_news_svedorszagban__uj_front__egyuttes_erovel__skandinav_krimi","timestamp":"2018. január. 14. 11:00","title":"Mesékkel is harcolnak az álhírek ellen \"a liberálisok igájában nyögő svédek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag a halottak nem a biztonsági erők fegyverhasználatának estek áldozatul.\r

\r

","shortLead":"Állítólag a halottak nem a biztonsági erők fegyverhasználatának estek áldozatul.\r

\r

","id":"20180114_25_halott_465en_racs_mogott_osszesen_3700_orizet__az_irani_tuntetesek_merlege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58ac1381-f3bf-4e3b-b653-d39415b0d4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d2b328-9c84-4817-af9c-958224b121d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_25_halott_465en_racs_mogott_osszesen_3700_orizet__az_irani_tuntetesek_merlege","timestamp":"2018. január. 14. 16:06","title":"25 halott, 465-en rács mögött, összesen 3700 őrizet - az iráni tüntetések mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljesen érthető, ha félünk a migrációtól, mondta Ferenc pápa a római Szent Péter-bazilikában. De az már bűn, ha ezek a félelmek \"befolyásolják döntéseinket, veszélyeztessék a másik iránti tiszteletet és jóindulatot, táplálják a gyűlöletet és elutasítást\". Szeptember második vasárnapja lesz ezentúl a migránsok és menekültek világnapja.\r

\r

","shortLead":"Teljesen érthető, ha félünk a migrációtól, mondta Ferenc pápa a római Szent Péter-bazilikában. De az már bűn, ha ezek...","id":"20180114_Ferenc_papa_bun_ha_a_migracios_felelmeink_taplaljak_a_gyuloletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78c7aac-149d-4046-bc8b-5576f0c6d02c","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_Ferenc_papa_bun_ha_a_migracios_felelmeink_taplaljak_a_gyuloletet","timestamp":"2018. január. 14. 15:04","title":"Ferenc pápa: bűn, ha a migrációs félelmeink táplálják a gyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b92019-7406-4179-8e3c-3ea472143dc8","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A friss Golden Globe-díjas sorozat áprilisban tér vissza. Az új évad a hírek szerint az Gilead rezsim eredettörténetét is bemutatja majd.","shortLead":"A friss Golden Globe-díjas sorozat áprilisban tér vissza. Az új évad a hírek szerint az Gilead rezsim eredettörténetét...","id":"20180115_a_szolgalony_meseje_sorozat_masodik_evad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b92019-7406-4179-8e3c-3ea472143dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e8b96c-6521-4979-9103-3b0118643da9","keywords":null,"link":"/kultura/20180115_a_szolgalony_meseje_sorozat_masodik_evad","timestamp":"2018. január. 15. 10:09","title":"Az elsőnél is sötétebb évaddal folytatódik A szolgálólány meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9f204c-1613-407c-989b-1368ba0f60dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki elmagyarázhatná neki, hogy mi zajlik a világban.","shortLead":"Valaki elmagyarázhatná neki, hogy mi zajlik a világban.","id":"20180115_Floyd_Mayweather_nem_nagyon_erti_ezt_a_metoo_dolgot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9f204c-1613-407c-989b-1368ba0f60dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a51fe3-58c4-407a-949c-3842e065e51f","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Floyd_Mayweather_nem_nagyon_erti_ezt_a_metoo_dolgot","timestamp":"2018. január. 15. 10:07","title":"Floyd Mayweather nem nagyon érti ezt a #metoo dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az Egyesült államokban már 32 úgynevezett csoportos igényérvényesítési perrel néz szembe az Apple amiatt, mert úgy gondolta, nem szükséges tudniuk a felhasználóknak, hogy szándékosan lassítják a telefonjaikat.","shortLead":"Csak az Egyesült államokban már 32 úgynevezett csoportos igényérvényesítési perrel néz szembe az Apple amiatt, mert...","id":"20180115_apple_regebbi_iphoneok_lassitasa_akkumulator_processzor_visszafogasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=092af08b-ec2a-4ae6-aafd-2d55bd0d267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce70dc2-6a1b-40bd-8b15-3fb1229b58c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_apple_regebbi_iphoneok_lassitasa_akkumulator_processzor_visszafogasa","timestamp":"2018. január. 15. 00:03","title":"32 per indult az Apple ellen az iPhone-ok szándékos lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153db526-e1dd-4318-8c72-5decd0245c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford ezzel az új sportkocsival egy legenda 50 éves születésnapját kívánja megünnepelni. ","shortLead":"A Ford ezzel az új sportkocsival egy legenda 50 éves születésnapját kívánja megünnepelni. ","id":"20180115_vissza_az_idoben_feher_billiardgolyot_markolva_valthatunk_az_uj_ford_mustangban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153db526-e1dd-4318-8c72-5decd0245c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f0737-ca14-4ae1-bdfd-584fd8d43412","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_vissza_az_idoben_feher_billiardgolyot_markolva_valthatunk_az_uj_ford_mustangban","timestamp":"2018. január. 15. 11:24","title":"Vissza az időben: Fehér billiárdgolyót markolva válthatunk az új Ford Mustangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]