[{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fehér, ét, tej, szőke – valószínűleg ön a szőkét sem ismeri, de most itt egy még újabb csokoládé.","shortLead":"Fehér, ét, tej, szőke – valószínűleg ön a szőkét sem ismeri, de most itt egy még újabb csokoládé.","id":"20180118_13_evig_fejlesztettek_ezt_a_csokit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992ac73d-6362-46c3-89ba-f1300046f614","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_13_evig_fejlesztettek_ezt_a_csokit","timestamp":"2018. január. 18. 13:26","title":"13 évig fejlesztették ezt a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ace405f-7f09-4e42-b26f-32fa9847128a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista európai parlamenti képviselő szerdán levélben fordult a legfőbb ügyészhez, kérve az Elios Innovatív Zrt. 2011 és 2015 között elnyert, uniós pénzügyi forrásokat felhasználó közbeszerzéseket vizsgáló OLAF-dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"A szocialista európai parlamenti képviselő szerdán levélben fordult a legfőbb ügyészhez, kérve az Elios Innovatív Zrt...","id":"20180117_Szanyi_Polt_Peterhez_fordul_az_Elios_Zrt_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ace405f-7f09-4e42-b26f-32fa9847128a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41da3f72-33e0-4cdc-bb59-271b0a1eafed","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Szanyi_Polt_Peterhez_fordul_az_Elios_Zrt_ugyeben","timestamp":"2018. január. 17. 12:31","title":"Szanyi Polt Péterhez fordul az Elios Zrt. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy turisztikai álmokkal van tele a fejlesztési miniszter városa.","shortLead":"Nagy turisztikai álmokkal van tele a fejlesztési miniszter városa.","id":"20180117_Egzotikus_szegenynegyedet_es_sarkanyvarost_is_terveznek_Kisvardara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afa3104-2b31-4ed1-8f07-a62dbcdd72c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_Egzotikus_szegenynegyedet_es_sarkanyvarost_is_terveznek_Kisvardara","timestamp":"2018. január. 17. 15:02","title":"Egzotikus szegénynegyedet és sárkányvárost is terveznek Kisvárdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd46e8b8-cc8b-4ada-9b42-c17dad56dc4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szociális vagy karitatív célokra költené az adományokból befolyt eddig csaknem 90 millió forintot a Jobbik, ha végül úgy alakul, hogy nem kell befizetniük a gigászi ÁSZ-büntetést. ","shortLead":"Szociális vagy karitatív célokra költené az adományokból befolyt eddig csaknem 90 millió forintot a Jobbik, ha végül...","id":"20180118_90_millional_tart_a_Jobbik_karitativ_celokra_kolthetik_a_penzt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd46e8b8-cc8b-4ada-9b42-c17dad56dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47ef39f-6583-4f1b-aafc-25185d242fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_90_millional_tart_a_Jobbik_karitativ_celokra_kolthetik_a_penzt","timestamp":"2018. január. 18. 08:36","title":"90 milliónál tart a Jobbik, karitatív célokra költheti a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08948-32f4-4b46-98f5-e73f84488af4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány nyilvánosságra hozta két miniszter és hat államtitkár fizetését és egyéb juttatásait. A szolgálathoz autók, lakások és Erzsébet-utalványok járnak minden mennyiségben.","shortLead":"Az Orbán-kormány nyilvánosságra hozta két miniszter és hat államtitkár fizetését és egyéb juttatásait. A szolgálathoz...","id":"20180118_Ugy_cserelgeti_a_kormany_a_hivatali_autokat_mint_mas_az_alsogatyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08948-32f4-4b46-98f5-e73f84488af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7ba2b7-f4cc-4efd-ad91-5d0383119ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Ugy_cserelgeti_a_kormany_a_hivatali_autokat_mint_mas_az_alsogatyat","timestamp":"2018. január. 18. 16:16","title":"Úgy cserélgeti a kormány a hivatali autókat, mint más az alsógatyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8c356f-246e-4cbe-b553-42cb1ad4a24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3-as bevezetőjét is át kell majd építeni, a Kós Károly sétányt pedig lezárják az autók elől. ","shortLead":"Az M3-as bevezetőjét is át kell majd építeni, a Kós Károly sétányt pedig lezárják az autók elől. ","id":"20180117_Ki_fogjak_tiltani_az_autokat_a_Varosligetbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8c356f-246e-4cbe-b553-42cb1ad4a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76be21f9-a1ff-4792-9ab8-43e76cb2fc38","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Ki_fogjak_tiltani_az_autokat_a_Varosligetbol","timestamp":"2018. január. 17. 10:57","title":"Ki fogják tiltani az autókat a Városligetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"A strasbourgi emberi jogi bíróság egy per elhúzódása miatt ítélt meg csaknem félmillió eurós kártérítést a Hunguest Vagyonkezelőnek.","shortLead":"A strasbourgi emberi jogi bíróság egy per elhúzódása miatt ítélt meg csaknem félmillió eurós kártérítést a Hunguest...","id":"20180118_Szazmillios_rekordbuntetest_fizet_a_magyar_allam_egy_kormanyhoz_kozeli_cegnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2021d9eb-71cd-45db-9de0-8746359a8a66","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_Szazmillios_rekordbuntetest_fizet_a_magyar_allam_egy_kormanyhoz_kozeli_cegnek","timestamp":"2018. január. 18. 07:15","title":"Százmilliós rekordbüntetést fizet a magyar állam egy kormányhoz közeli cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc24ba31-0bee-46c8-a78e-81ad93cdedd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az Együtt elnöke. ","shortLead":"Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az Együtt elnöke. ","id":"20180117_Tanmedence_helyett_luxus_wellnesskozpont_Juhasz_feljelentest_tesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc24ba31-0bee-46c8-a78e-81ad93cdedd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96785ecc-dcfa-4420-bdea-fdc4fa6b4df1","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Tanmedence_helyett_luxus_wellnesskozpont_Juhasz_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. január. 17. 13:11","title":"Tanmedence helyett luxuswellnessközpont: Juhász feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]