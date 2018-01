[{"available":true,"c_guid":"d18e0e94-dce6-4321-be07-4db757567de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heringek módjára zsúfolták be szerencsétlen állatokat a két teherautóba, nemhogy megfordulni, moccanni sem tudtak.","shortLead":"Heringek módjára zsúfolták be szerencsétlen állatokat a két teherautóba, nemhogy megfordulni, moccanni sem tudtak.","id":"20180124_allatkinzas_120_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0e94-dce6-4321-be07-4db757567de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23279cac-9a8a-4b5c-acb2-1b3b5b3f7649","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_allatkinzas_120_malacot_zsufoltak_ossze_a_37es_fouton_leintett_teherautokban","timestamp":"2018. január. 24. 13:20","title":"Állatkínzás: 120 malacot zsúfoltak össze a 37-es főúton leintett teherautókban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63aea2f-aeff-43ec-8060-60262401b4ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szezonra készült, de a fél szezon lement, mire átadták Mátraszentistván új sífelvonóját. Persze az ünnepségen erről hallgattak.","shortLead":"A szezonra készült, de a fél szezon lement, mire átadták Mátraszentistván új sífelvonóját. Persze az ünnepségen erről...","id":"20180124_Elcsuszott_beruhazas_a_novemberre_igert_felvonot_januar_vegen_adtak_at","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63aea2f-aeff-43ec-8060-60262401b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbaf22fb-6226-4158-a8bd-652437a4c5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Elcsuszott_beruhazas_a_novemberre_igert_felvonot_januar_vegen_adtak_at","timestamp":"2018. január. 24. 11:30","title":"Elcsúszott beruházás: a novemberre ígért felvonót január végén adták át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb30b7c-685a-4aab-a1bb-5d6603e6fe2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd közölte, Szél Bernadett jelenléte miatt nem lehet a Soros-tervről beszélni az egyébként nyilvánosan ülésező bizottságban. ","shortLead":"Németh Szilárd közölte, Szél Bernadett jelenléte miatt nem lehet a Soros-tervről beszélni az egyébként nyilvánosan...","id":"20180125_Orban_nem_ment_el_a_fideszesek_kivonultak_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_uleserol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30b7c-685a-4aab-a1bb-5d6603e6fe2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422d0574-68df-432f-bb05-3001e159358e","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Orban_nem_ment_el_a_fideszesek_kivonultak_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2018. január. 25. 08:15","title":"Orbán nem ment el, a fideszesek kivonultak a nemzetbiztonsági bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben bízik Franciaország pénzügyminisztere, aki szerint évek óta tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem csinálnak semmit.","shortLead":"Legalábbis ebben bízik Franciaország pénzügyminisztere, aki szerint évek óta tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem...","id":"20180123_Juniusban_vagy_soha_indulhat_az_eurozona_reformja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7ddd48-d569-4a08-a31c-7641dbea03af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Juniusban_vagy_soha_indulhat_az_eurozona_reformja","timestamp":"2018. január. 23. 12:21","title":"Júniusban (vagy soha) indulhat az eurózóna reformja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02092c3c-b6eb-4997-ae3b-e780b2a1ed39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újraosztotta a visszaadott téli olimpiai kvótákat a Nemzetközi Síszövetség, így eldőlt, hogy egy újabb fővel bővül a pjongcsangba utazó magyar küldöttség: Swaney Elizabeth magyar színekben indulhat síakrobatikában.","shortLead":"Újraosztotta a visszaadott téli olimpiai kvótákat a Nemzetközi Síszövetség, így eldőlt, hogy egy újabb fővel bővül...","id":"20180124_pjongcsang_swaney_elizabeth","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02092c3c-b6eb-4997-ae3b-e780b2a1ed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f54a8-4eff-44af-8076-5ffc5de993e4","keywords":null,"link":"/sport/20180124_pjongcsang_swaney_elizabeth","timestamp":"2018. január. 24. 20:47","title":"Sporttörténelmi pillanat: lesz magyar síakrobata a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59769ef2-9266-4cb6-945c-e6ef01725568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mastercard Identity Check a világ 37 országában válik elérhetővé jövőre. Azt ígérik, gyorsabb lesz azzal a fizetés, és javul a biztonság.","shortLead":"A Mastercard Identity Check a világ 37 országában válik elérhetővé jövőre. Azt ígérik, gyorsabb lesz azzal a fizetés...","id":"20180124_mastercard_jovo_aprilistol_itthon_is_elerheto_lesz_a_biometrikus_fizetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59769ef2-9266-4cb6-945c-e6ef01725568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efaf9b-1ec3-4896-9026-2a2ae572603f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_mastercard_jovo_aprilistol_itthon_is_elerheto_lesz_a_biometrikus_fizetes","timestamp":"2018. január. 24. 14:06","title":"Mastercard: jövő áprilistól itthon is lehet szelfivel és ujjlenyomattal fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575966f9-f165-4f05-899f-e820b2c5b9a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az indiai Rohan Bopannával az oldalán jutott be a vegyes páros elődöntőjébe az Australian Openen.","shortLead":"Babos Tímea az indiai Rohan Bopannával az oldalán jutott be a vegyes páros elődöntőjébe az Australian Openen.","id":"20180124_Babosek_elodontosek_vegyes_parosban_az_Australian_Openen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=575966f9-f165-4f05-899f-e820b2c5b9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c551e7c-77e6-46de-baee-78096803097e","keywords":null,"link":"/sport/20180124_Babosek_elodontosek_vegyes_parosban_az_Australian_Openen","timestamp":"2018. január. 24. 12:34","title":"Babosék elődöntősek vegyes párosban az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d1bb9-2af9-433c-a532-1bbb743c38b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három feketeruhás betörő rámolta ki az üzletet keddre virradóra, két marokra fogták a kerékpárokat, és vittek belőlük, amennyit csak tudtak. Óriási kárt okoztak a tulajdonosnak.\r

","shortLead":"Három feketeruhás betörő rámolta ki az üzletet keddre virradóra, két marokra fogták a kerékpárokat, és vittek belőlük...","id":"20180124_dobbenetes_biciklibolti_betorest_vett_fel_egy_holland_bolt_kameraja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9d1bb9-2af9-433c-a532-1bbb743c38b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a408f0f8-007f-4f0d-a87a-95182199f19d","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_dobbenetes_biciklibolti_betorest_vett_fel_egy_holland_bolt_kameraja","timestamp":"2018. január. 24. 10:37","title":"Döbbenetes betörést vett fel egy holland biciklibolt kamerája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]