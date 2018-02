[{"available":true,"c_guid":"15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi áll a gyöngyösi szocialista önkasztrálás hátterében? Hogyan kerül a képbe Fodor Gábor mérhetetlen támogatottságú pártja? Ki lesz az újabb balos bénázás haszonélvezője? Ennek jár utána a HVG legfrissebb száma.","shortLead":"Mi áll a gyöngyösi szocialista önkasztrálás hátterében? Hogyan kerül a képbe Fodor Gábor mérhetetlen támogatottságú...","id":"20180214_palyatakaritas_jon_a_vona_gyongyos_hiesz_hetilap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41f1bd9-9f60-4674-bdb0-b836027332e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_palyatakaritas_jon_a_vona_gyongyos_hiesz_hetilap","timestamp":"2018. február. 14. 17:41","title":"Pályatakarítás: jön a Vona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139f9927-e06a-4caf-85d5-1ea6fc1488fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt grúz elnököt és volt odesszai kormányzót Lengyelországba toloncolták hétfőn, ahol elmondása szerint nagyon szívélyesen fogadták.","shortLead":"A volt grúz elnököt és volt odesszai kormányzót Lengyelországba toloncolták hétfőn, ahol elmondása szerint nagyon...","id":"20180214_europai_korutra_keszul_az_ukrajnabol_kitoloncolt_szaakasvili_es_tovabb_akar_harcolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139f9927-e06a-4caf-85d5-1ea6fc1488fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dcf439-db1c-487e-9a16-86c8a3212bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20180214_europai_korutra_keszul_az_ukrajnabol_kitoloncolt_szaakasvili_es_tovabb_akar_harcolni","timestamp":"2018. február. 14. 09:23","title":"Európai körútra készül az Ukrajnából kitoloncolt Szaakasvili és tovább akar harcolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2c3ba-6ede-4750-9c86-9cb81e6b90c4","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Két hónappal az országgyűlési választások előtt az volt a célunk, hogy találjunk olyan választókerületet, ahol nem borítékolható a Fidesz győzelme és van esély ellenzéki győzelemre. Baranyában több ilyen csatatér is található, most a Baranya 1-es körzetre fókuszálunk, amelynek nagy részét Pécs városa és annak lakói adják. ","shortLead":"Két hónappal az országgyűlési választások előtt az volt a célunk, hogy találjunk olyan választókerületet, ahol nem...","id":"20180213_Pecs_valasztas_Fidesz_Jobbik_Baranya_MSZP_valasztas_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2de2c3ba-6ede-4750-9c86-9cb81e6b90c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f02c33-aee2-40d6-ac13-6cc0a10fe322","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Pecs_valasztas_Fidesz_Jobbik_Baranya_MSZP_valasztas_2018","timestamp":"2018. február. 13. 17:20","title":"Egy város, ahol mindenki azt hiszi, legyőzheti a Fideszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180213_A_bator_es_kovetkezetes_Orban_a_sokszinuseg_rossz_Nem_jo_Ize","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180dd4c5-4af4-4b09-a8ce-96092b8e1719","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_A_bator_es_kovetkezetes_Orban_a_sokszinuseg_rossz_Nem_jo_Ize","timestamp":"2018. február. 13. 12:32","title":"A bátor és következetes Orbán: a sokszínűség rossz. Nem jó. Izé.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem vett ki osztalékot Simicska Lajos, amikor tulajdonrésze volt az Eliosban. Amikor Tiborcz Istváné lett a cég, kinyílt a pénzcsap.","shortLead":"Nem vett ki osztalékot Simicska Lajos, amikor tulajdonrésze volt az Eliosban. Amikor Tiborcz Istváné lett a cég...","id":"20180213_Tomott_kasszat_hagyott_Simicska_Tiborczra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05a8d92-dbbd-4a90-a36d-d11c5a47bf28","keywords":null,"link":"/kkv/20180213_Tomott_kasszat_hagyott_Simicska_Tiborczra","timestamp":"2018. február. 13. 08:59","title":"Tömött kasszát hagyott Simicska Tiborczra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Az ügyről a nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatás nem adható” – ezt a mondatot tízszer írta a legfőbb ügyész írásbeli válaszában az LMP-s Hadházy Ákos kérdéseire. Az ellenzéki képviselő 11 korrupciógyanús ügyre kérdezett rá Polt Péternél, akitől azért csak tíz válasz érkezett, mert az Ökogroup Zrt. két ügyére egy összevont választ adott.","shortLead":"„Az ügyről a nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatás nem adható” – ezt a mondatot tízszer írta a legfőbb...","id":"20180213_farkastol_simonkaig_polt_peter_egyenvalaszokkal_rendezte_le_hadhazy_kerdeseit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baa5bfc-4179-47e0-b9d0-e99703465245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_farkastol_simonkaig_polt_peter_egyenvalaszokkal_rendezte_le_hadhazy_kerdeseit","timestamp":"2018. február. 13. 18:10","title":"Farkastól Simonkáig: Polt Péter egyenválaszokkal rendezte le Hadházy kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c7064-06cc-42c9-aef8-5ccf58028186","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen szigorítja a kormány a \"Stop Soros\" törvénycsomagot, és ilyen formában nyújtja be kedden az Országgyűlésnek – jelentette be a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"Jelentősen szigorítja a kormány a \"Stop Soros\" törvénycsomagot, és ilyen formában nyújtja be kedden az Országgyűlésnek...","id":"20180213_A_Fidesz_ugy_szigoritotta_a_Stop_Sorost_hogy_egyedul_el_sem_tudja_fogadni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c7064-06cc-42c9-aef8-5ccf58028186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed5391a-a546-446d-96a5-a3092cfe7fe2","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_A_Fidesz_ugy_szigoritotta_a_Stop_Sorost_hogy_egyedul_el_sem_tudja_fogadni","timestamp":"2018. február. 13. 17:24","title":"A Fidesz úgy szigorította a Stop Sorost, hogy egyedül el sem tudja fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha egy eposz, egy regény vagy egy dráma eltávolítja, nem pedig közelebb hozza a diákokat az olvasáshoz, és az a mű az érettségin sem kötelező, akkor ki kell hagyni. Mert még mindig jobb, ha egy művet nem ismertetünk a diákokkal, mint ha megutáltatnánk velük – mondta Fenyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke az Eduline-nak a szakgimnáziumi magyartanításról. ","shortLead":"Ha egy eposz, egy regény vagy egy dráma eltávolítja, nem pedig közelebb hozza a diákokat az olvasáshoz, és az a mű...","id":"20180213_magyartanitas_a_szakgimnaziumokban_fenyo_d_gyorgy_eduline","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be55da9b-3900-4ebc-b4e6-857c498d9587","keywords":null,"link":"/kultura/20180213_magyartanitas_a_szakgimnaziumokban_fenyo_d_gyorgy_eduline","timestamp":"2018. február. 13. 07:41","title":"Magyartanítás a szakgimnáziumokban: \"A kerettanterv anyagának kétharmada minden további nélkül elhagyható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]