Ne haragudjon, nem alkalmas. Ööö, én csak a titkárnője vagyok. Beteg vagyok. Majd visszahívom később/mindjárt/holnap – ilyen és ehhez hasonló lerázós szövegek tucatjaival szembesültünk az elmúlt néhány napban, amikor a választáson 78 egyéni jelöltet állító, ám totálisan ismeretlen Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártjának egyéni és listás jelöltjeitől próbáltunk részleteket megtudni arról, mit képvisel, milyen programmal és kitűzésekkel vág neki élete első megmérettetésének a szervezet.

A kiinduláshoz nem sok támpontunk volt: a rövidített nevén Medete pártként szereplő formációnak sem honlapja, de még egy két perc alatt létrehozható Facebook-profilja sincs, és semmilyen egyéb információ sem található róluk az interneten azon túl, hogy februárban jelölő szervezetként nyilvántartásba vette őket a Nemzeti Választási Iroda. Az erről szóló határozatban is mindössze egyetlen információ olvasható a pártról, hogy székhelye Nyíregyháza, Ószőlő utca 115. 2/7. szám alatt – a Google térkép tanúsága szerint egy a város frekventált helyén fekvő panelházban – van.

© Google maps

Az már csak a bírósági nyilvántartást böngészve derült ki, hogy a szervezet 2016 januárjában alakult, elnöke pedig ez év februárjától egy bizonyos Mihály Viktória. A párt országos listájának negyedik helyén valóban szerepel egy ilyen név, tulajdonosa egyúttal a párt sátoraljaújhelyi jelöltje is.

A megadott lakásról hosszas kutakodás után sikerült megtudni, hogy valóban Mihály Viktóriáé. Egy hónapja azonban a szomszédok állítása szerint üresen áll és a lakók sem tudtak róla, hogy hová költözött a Facebook-profilja alapján kutyatenyésztéssel és tánctanítással foglalkozó nő. Arról meg végképp nem hallottak, hogy valamilyen párt működne a szomszédban, amelynek az elnöke Mihály Viktória. Erre, illetve bármilyen, politikára, választásra, azon belül is a Medete pártra utaló bejegyzés egyébként a nő hírfolyamában és adatlapján sem található.

A visszahúzódó jelöltek pártja

A pártelnököt egyéb lehetőségek híján a vőlegénye telefonján próbáltuk elérni, aki azonban nem túl szép stílusban elhajtott minket, így kénytelenek voltunk más jelölteknél érdeklődni utána. Meglepően tapasztaltuk, hogy míg más pártok súlyos összegeket fizetnek, és minden lehetőséget megragadnak, hogy a választások előtt elmondhassák fő üzeneteiket, addig a megkeresett több mint húsz medetés jelölt 90 százaléka agresszív stílusban hárította el a megkeresést, és sem saját, sem pártja ambícióiról, programjáról és kampányáról nem volt hajlandó semmit mondani.

Volt, aki lapunk neve hallatán először ránk förmedt, hogy ez egy munkatelefon, hagyjuk dolgozni, majd, amikor kiderült, hogy mi miatt keressük, közölte, hogy beteg, és letette a telefont. De olyan jelölt is akadt, aki a saját nevén bemutatkozva vette fel a telefont, majd meghallva a mi bemutatkozásunkat, közölte, hogy ő igazából csak egy titkárnő, ad egy másik számot, ahol el lehet érni a jelöltet. A megadott számon természetesen nem volt előfizető.

Nagyjából a megkeresettek kétharmada zárta a beszélgetést fél percen belül azzal, hogy nem nyilatkozik, a fennmaradó egyharmad pedig, hogy nem nyilatkozhat, keressük a pártvezetést. Utóbbihoz természetesen senki nem volt hajlandó semmilyen elérhetőséget adni, és az is csak elpöttyintett félmondatokból derült ki, hogy a párt érdemi vezetője nem is Mihály Viktória, hanem egy bizonyos Bossányi Edina, bár a nőt furcsa módon nem pártelnökként, hanem koordinátorként emlegette mindenki.

A nőhöz a tudakozóban csak egy zuglói címhez tartozó telefonszámot találtunk, amit azonban az édesanyja vett fel, aki közölte, ott ne is keressük a lányát, mert Óbudán él. Bossányi Edina ehhez képest a Medete csepeli-soroksári jelöltje, bejelentett lakcíme pedig a cégnyilvántartásban szereplő töréskárszakértő cége adatai szerint a Balaton mellett, a szántódi Parti villa soron van.

Többórás kutakodás után a nőt végül sikerült utolérni, de ellenséges hangnemben közölte, hogy nem mond semmit, majd másnap visszahív. Nem árulunk el meglepetést, hogy ez azóta sem történt meg, pedig azóta többször emlékeztettük az ígéretére.

Családpárt, pártcsalád?

A jelöltek hívogatása közben viszont érdekes mellékkörülményre bukkantunk. Az már a választási iroda jelöltnyilvántartásából is látszott, hogy több körzetben indul azonos családnevű jelölt – sokszor férj és feleség – különböző (kis) pártok színeiben. Alaposabban megnézve azonban kiderült, hogy a medetés jelöltekhez feltűnően nagy arányban társult a Családok Pártját (CSP) képviselő családtag.

Amikor a jelölteknél erre rákérdeztünk, a „demokrácia van, mindenkinek joga van elindulni” mondatot hallottuk leggyakoribb magyarázatként, a Medete körmendi körzetben induló jelöltje, az egyébként eltűnt gyerekek felkutatásáról ismert Sinka Vivien azonban a hvg.hu-nak elismerte, hogy a két párt összedolgozik. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „mindenki előtt nyílt titok”, hogy a kis pártok – így a Medete és a CSP is – a jelöltállításkor együttműködnek.

© Facebook

Sinka Vivien magát egyébként a Medete marketingeseként határozta meg. Azt pedig, hogy miért nincs semmilyen látható jele a párt kampányának, azzal indokolta, hogy „semmi értelme, hogy plakátokkal és szórólapokkal romboljuk a saját magunk élővilágát”.

„Én az online felületek híve vagyok, a mai ember az internetre van ráállva”

– közölte a nő, némi ellentmondásban a ténnyel, hogy a pártról, illetve jelöltjeiről az égvilágon semmit nem lehet találni az interneten.

Az aláírásgyűjtésről Sinka Vivien azt mondta: szerencse kérdése, hogy kinek sikerül, kinek nem, ő a munkát a saját részéről például kiadta „olyan embereknek, akiknek van ehhez vénájuk, tudnak beszélni, például mert értékesítők valahol”.

(A Medete jelöltje ezzel részben megadta a magyarázatot arra a kutakodásaink során szintén feltűnt jelenségre is, hogy a kis pártok jelöltjei között meglepően nagy arányban fordult elő ingatlanos, biztosítási ügynök, és – kapaszkodjanak meg – műkörmös. A beszélőke mellett ugyanis – mint kiderült – a kapcsolati háló is nagyon fontos, erre egy következő cikkünkben majd kitérünk.)

Sikerült beszélnünk Sinka Vivien édesanyjával is, aki négy éve még a Szepessy Zsolt féle Összefogás Pártot (ÖP) képviselte, ám most szintén Körmenden – ha úgy vesszük, saját lánya ellen – indul a Családok Pártja színeiben. A két párt közti együttműködést ő is megerősítette, a szervezetről azonban nem akart mondani semmit, hanem Fábián Kata „koordinátorhoz” irányított minket.

A húszas éveiben járó nő – aki amúgy harmadik a CSP országos listáján, egyéniben pedig Békés megye 2-es, békési választókörzetében indul – azonban nem akart nyilatkozni.

© Google maps

A három hónapja alapított Családok Pártja egyébként a bírósági adatok szerint a Szabolcs megyei Ófehértóra van bejegyezve. A szervezet hivatalos címén azonban csak egy kisbolt található, és érdeklődésünkre sem a szomszéd épületben működő önkormányzatnál, sem a szomszédos magánházban nem tudtak róla, hogy egy párt működne ott. Sőt, állításuk szerint a bírósági papírokban szereplő Bíró Gyula pártelnökről sem hallottak.

Amikor a Medetéhez hasonlóan jobb híján a párt egyéni és listás jelöltjeitől próbáltunk információt szerezni, hasonlóan ellenséges reagálásokba ütköztünk: a jelöltek sem a párt, sem saját kitűzéseikről nem akartak beszélni. Néhányuktól annyit sikerült megtudni, hogy már nem a pozíciójába a bírósági papírok szerint mindössze három hete bejegyzett Bíró Gyula az elnök, hanem Bányai Ildikó.

Családháló

A Családok Pártja országos listavezetője valóban egy bizonyos Hegedűsné Bányai Ildikó. Róla rövid keresés után annyi derült ki, hogy korábban Mezőberényben, most Pécelen él, 2014-ben pedig ő is a Szepessy-féle Összefogás Párt színeiben indult egyéniben Orosházán.

A nő Facebook-oldalának és kapcsolati hálójának feltérképezésekor azonban egészen elképesztő családi összefonódásokba, egy komplett hálózatra bukkantunk.

Családi fényképek tanúsága alapján Bányai Ildikónak három lánya van: az egyik éppen a korábban a CSP koordinátoraként emlegetett Fábián Kata.

© Facebook

A másodikat Bagó Anitának hívják – édesanyja után ő áll a CSP országos listájának második helyén és hozzá hasonlóan ő is az Összefogás Párt színeiben indult 2014-ben. Idén áprilisban azonban Vecsésen képviseli majd a Családok Pártját – mit ad isten, épp a Facebook-profilján családtagként jelölt Bagó Csaba ellenében. Talán már nem kell mondanunk: Bagó Csaba a Medete jelöltje a körzetben.

Hegedűsné Bányai Ildikó harmadik lányát Hegedűs Rebekának hívják, aki a Medete jelöltje a békési 4-es körzetben, Orosházán. Ott, ahol négy éve maga Bányai Ildikó indult az Összefogás Párt színeiben és ahol a Családok Pártját most egy szintén Bányai családnevű jelölt, a képek tanúsága alapján szintén családtag Bányai Istvánné képviseli.

Fábián Balázs, Fábián Kata és Hegedűs Rebeka a családi karácsonyfa alatt © Facebook

A politikai ambícióikat dédelgető családtagok felsorolása ezzel még mindig nem ért véget: Hegedűs Rebeka édesapja a fotók szerint Hegedűs Sándor, akinek neve megegyezik a CSP kaposvári jelöltjéével, sógornőjét, Vasas Mónikát pedig a Békés megyei 3-as, gyulai körzetben indítja a CSP.

Vasas Mónika – ha kezdené elveszíteni a fonalat – egyben Bányai Ildikó menye. Párja a magát ugyancsak mezőberényinek valló Fábián Balázs (Fábián Kata testvére), akit ennek ellenére viszonylag távol, Vas megye 1-es körzetében, Szombathelyen indít a CSP.

Hegedűs Rebeka és Bagó Anita © Facebook

De beszállt a politikába Fábián Balázs egyik legjobb (a fotók tanúsága szerint legalábbis legtöbbet ölelgetett) barátja, Juhász István is, ő az Összefogás Párt jelöltje a békési 1-es körzetben, Békéscsabán.

Kell az Összefogás?

Bár a CSP és a Medete jelöltjeinek múltjában kutatva kezdettől feltűnt, hogy sokaknak volt korábbi kapcsolata az Összefogás Párttal és sokak ismerőse például a pártot vezető Szepessy Zsolt (a Medetét vezető Mihály Viktória 5 YouTube-videójából például négy Szepessy 2014-es nyíregyházi kampányáról készült), egy ennél direktebb kapcsolatra is fény derült, amikor a Családok Pártja egyik nyilatkozni nem akaró jelöltje Szepessy Zsolthoz irányított bennünket. Amikor visszakérdeztünk, hogy nem Bányai Ildikót akarta-e ajánlani, az illető nemmel válaszolt, állítása szerint Bányai is csak koordinátor, a párt alapítója és érdemi vezetője Szepessy Zsolt.

© Fülöp Máté

Szepessy és az Összefogás Szepessy Zsolt neve nem először kerül a hírekbe: a volt monoki polgármester tíz éve a helyi szociális kártya bevezetésével kavart vihart. 2009-ben alapított Összefogás Pártja 2010-ben 5 jelöltet állított és 0,005 százalékos eredményt ért el. 2014-ben viszont országos listát állított 59 jelölttel, a voksoláson elért 0,13 százalékos eredmény után pedig már 298,5 millió forint állami támogatást vehettek fel. A kampányköltségek kötelező elszámolását nem bonyolította túl a szervezet: „A 298 500 000 forint a 2014-es parlamenti választásokra és annak kampányára került felhasználásra az idevonatkozó törvények szerint” – írták utólagos a beszámolójukban négy éve. Szepessy pártjának 2014-ben emlékezetes névvitája is volt az Együttel, majd a vasárnapi nyitvatartást érintő népszavazási kérdésekkel bombázta a választási szerveket. 2015 szeptemberében a volt polgármestert üzletszerűen elkövetett csalás vádjával őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásba helyezték, amiért a gyanú szerint körülbelül 600 ukránnak segített fejenként 1000 euróért magyar állampolgársághoz jutni. Az ügyben a Nyíregyházi Járásbíróság tavaly szeptemberben befolyással üzérkedés bűntette miatt nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte.

Arra, hogy nemcsak a CSP és a Medete, illetve a CSP és az Összefogás Párt dolgozik össze, hanem a három párt tulajdonképpen egy, a Medete egyik jelöltjétől kaptunk végső megerősítést. A felháborodott, feljelentést is fontolgató illető a hvg.hu-nak beszámolt arról, hogy amikor saját koordinátorának, a Medete lapunkat is lerázó vezetőjének, Bossányi Edinának akart feltenni kérdéseket, egy több jelöltnek szóló eligazításra hívták helyette. A megbeszélésen azonban Bossányi nem vett részt, hanem a CSP elnökeként definiált Bányai Ildikó és egy bizonyos Darcsi Natália tartott eligazítást helyette. (Az illető részleteiben beszélt a rendszer működéséről a hvg.hu-nak, erről egy következő cikkünkben olvashatnak.)

Darcsi Natáliáról pedig egy rövid keresésből kiderült, hogy már négy éve az Összefogás Párt, illetve Szepessy Zsolt kapcsolattartójaként mutatkozott be, a 2014-es parlamenti választáson pedig Somogy megye 2-es, barcsi választókörzetében indult a párt színeiben, majd az októberi önkormányzati voksoláson az ÖP választási bizottságbeli delegáltja volt Újpesten. Darcsi Natáliát idén a Vas megyei 3-as körzetben, Körmenden indítja a párt, de az ÖP e-mail-címére írt hivatalos megkeresésünkre is ő reagált.

A hálózat működésével, a pártok közötti összefonódásokkal kapcsolatos kérdéseinkkel a fentiek után megkerestük az ÖP elnökét, hátha hajlandó a Medete, illetve a CSP agresszíven szűkszavú vezetőinél többet mondani. Az elsőre későbbi visszahívást kérő Szepessy Zsolt azonban ígéretével szemben már nem vette fel a telefont.

A három párt összefonódását igazolja egyébként a Hódmezővásárhelyen induló Szimandl család esete is, ahol Szimandl János a Családok Pártja, fia, Szimandl Tamás a Medete, Tamás felesége Szimandlné Nagy Ibolya pedig az Összefogás Párt jelöltje. Szimandl Tamás nem akart válaszolni a hvg.hu családi és pártösszefonódásokat firtató kérdéseire. A Blikk csütörtöki cikkében a helyszínen próbált róluk bővebbet megtudni, de a lapnak sem nyilatkoztak, a városbeliek pedig sem kampányolni, sem kopogtatócédulát gyűjteni nem látták őket. Ez annak fényében amúgy nem is csoda, amit a három párt ajánlásgyűjtési módszereiről sikerült kiderítenünk, erről azonban a következő cikkünkben számolunk be.

A három párt jelöltjeinek visszatérő jellemzője egyébként az is, hogy bár a legismertebb közösségi oldalon a legtöbben fent vannak és viszonylag gyakran posztolnak is, poltikai tevékenységre, kampányolásra vagy bármilyen arra utaló bejegyzésnek, hogy egy párt képviselő-jelöltjei, semmi nyoma nincs az oldalukon.

A hülyének is megéri

És hogy miért éri meg a politikai/kampánytevékenységet nem folytató, a közbeszédben kamupártként emlegetett formációknak minél több jelöltet állítani? Mert a 2013-ban fideszes többséggel elfogadott kampányfinanszírozási törvény értelmében az egyéni jelöltek 1 millió forintot kapnak az államtól kampányköltségeik fedezésére. Azoknak a pártoknak pedig, amelyek országos listát is tudnak állítani, sávos rendszerben további támogatás jár: a minden választókerületben jelöltet állító pártok 597 millió, a legalább 80 egyéni körzetben jelöltet állítók 448 millió, a választókerületek legalább felében, 53 körzetben indulók 299 millió, míg a minimum 27 választókörzetben jelöltet állító szervezetek 149 millió forint támogatást vehetnek fel.

A pénzt ugyan egy tavalyi törvénymódosítás szerint elvileg vissza kell fizetni, ha a párt nem éri el a választáson az 1 százalékot (egyéni jelölt a körzetében a 2 százalékot), ha pedig nem fizetnek, a párt vezető tisztviselőinek kell helytállniuk. A rendszer azonban könnyen kijátszható: ha vagyontalan strómanokat ültetnek a pártok vezetésébe, a jogtalanul felvett összegeket nem tudja behajtani a NAV. A 2014-es választáson indult kamupártok elszámoltatásának kudarcáról itt és itt írtunk részletesen.

A Választási Iroda honlapján található információk szerint a Medete 78, a Családok Pártja 77, az Összefogás Párt pedig 88 körzetben próbált jelöltet állítani.