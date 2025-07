Sisi: A koncertjeimen továbbra is szabad bármilyen hangerővel mocskos fideszezni

„Idáig visszafogtam magam, de ha már így is, úgy is ki lettünk kiáltva kígyóvállú kis becstelen szarjancsiknak, szeretném kihangsúlyozni, hogy a koncertjeimen továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni” – közölte Sisi az Instagramon. Azt is hozzátette, hogy ha maradt még fideszes hallgatója, azt „minden tisztelettel megkérem, forduljon klinikai szakpszichológushoz”.

A rapper azután szólalt meg, hogy a Majka-botrány miatt kiakadt több kormányközeli szereplő is. A Campus fesztiválon Majka Csurran, cseppen című dalának előadása közben az egyik közreműködő eljátszotta, hogy egy mikrofonnal „fejbe lövi” az előadó által megszemélyesített, a fiktív Bindzsisztán nevű ország korrupt miniszterelnökét.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója szerint Majka a miniszterelnök fejbelövésére buzdította a közönséget, Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója pedig azt kérdezte, jó ötlet-e a miniszterelnök megölését imitálni. Bayer Zsolt publicista aztán arról írt, hogy egyes előadók – „majkák meg azahriahok meg krúbik” – és „a »mocskos fideszező« közönségük meg csupa kígyóvállú kis szarjancsi, aki jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon”.

Bayer írásában Azahriah-t is említi, ennek okát sem kell hosszan keresni. Július elején a zenész Instagram-sztoriban (alapesetben 24 óráig látható közösségi média poszt) azt írta, hogy „már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények” szavaznak a Fideszre. A zenész a posztot aztán törölte, bejegyzéséért pedig bocsánatot kért.