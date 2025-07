A Szuverenitásvédelmi Hivatal megvádolta a brit kormányt

Több mint 4,5 milliárd forintos keretszerződést kötött a brit külügyminisztérium a Zinc Network Ltd. nevű céggel, amely a világszerte működő korrupt politikai nyomásgyakorló propagandahálózat egyik kulcsszereplője – állítja az idén már 6,2 milliárd forint közpénzből működő, hatósági jogosultságokkal nem rendelkező Szuverenitásvédelmi Hivatal keddi közleményében.

A hivatal szerint a pénzből „influenszereket vásároltak” összesen 22, döntően közép- és kelet-európai országban azzal a céllal, hogy a brit állam által elvárt propagandát terjesszék. A cégről azt írják, hogy az USAID-féle politikai korrupciós gépezet egyik legfontosabb pénzelosztó szervezeteként működik, majd hoztak magyar példákat is a kedvezményezettjeiről, megemlítve az Átlátszót, a Direkt36-ot és a 444-et. Az Átlásztó ellen kedden a CÖF is támadást indított, a Békemeneteket is szervező alapítvány azt állította, az oknyomozó internetes újság „besúgórendszert” üzemeltet.

Lánczi Tamás hivatala szerint az influenszerekkel olyan szerződéseket írattak alá, amely titoktartást írt elő számukra, nehogy felfedjék a brit kormányzati befolyást. És azt is hozzátették, hogy a Zinc munkatársai aktívan részt is vesznek a megrendelt videók szerkesztésében, amelyeket az influenszerek csak a brit kormányzati tisztviselők visszajelzését követően tehetnek közzé. Végül kijelentették, hogy vizsgálják a külföldi politikai beavatkozás magyarországi szálait.