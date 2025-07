100 cég 3000 dolgozóját vizsgálva kiderült: tényleg csupa előnnyel jár a négynapos munkahét

A négynapos munkahét évek óta élénk téma a világban, így Magyarországon is – a nagyobb vállalatok közül a Magyar Telekom tett vele egy próbát, és bár a visszajelzések jórészt pozitívak voltak, végül hirtelen elkaszálták az egészet.

Pedig úgy tűnik, a tudomány is a négynapos munkahét mellett áll, legalábbis egy, a Boston College szakemberei által vezetett vizsgálat szerint számos előnye lehet a háromnapos hétvégének. A tudósok 6 hónapon át figyelték 141 vállalat körülbelül 3000 dolgozóját, miután áttértek a négynapos munkahétre – úgy, hogy a fizetésükön sem csökkentettek. Az eredményeiket össze is vetették olyanokéval, akik maradtak a normál, ötnapos munkahétnél.

Mint kiderült: a rövidebb munkahét hatására a dolgozók elégedettebbek voltak a munkájukkal, és a kiégés is kevésbé volt megfigyelhető náluk, mint a változtatás előtt – vagy azoknál, akiknél minden maradt a régiben. A pozitív változások főleg azoknál voltak megfigyelhetők, akik munkaideje heti legalább nyolc órával csökkent – összegez a Gizmodo.

Izlandon bevált a négynapos munkahét Közel 10 éve kísérleteztek a rövidebb munkahéttel a szigetországban. Ott működött, minden szinten, nálunk több próbálkozás is befuccsolt.

A portálnak a Nature Human Behavior tudományos folyóiratban megjelent publikáció szerzői azt is elmondták, hogy a négynapos munkahét hatására a dolgozók alkalmasabbnak látták magukat a munkára, kevesebb alvásproblémáról számoltak be, és a fáradtság is kevésbé volt jellemző. Ezek mind hozzájárultak a jobb közérzethez.

Nem mellesleg, a munkáltatók is profitálhatnak a dologból: az alkalmazottak boldogabbak, lojálisabbak és termelékenyebbek lesznek, és még a felmondás kockázata is alacsonyabb. A kutatók utánkövetést is végeztek, tehát tovább is figyelték őket a vizsgálat megállapításai között szereplő hat hónapnál. Úgy találták, a pozitív hatások később is megmaradtak, így nem csupán a kezdeti lelkesedés számlájára írhatók.

Megeshet azonban, hogy nem minden cég számára ideális választás ez, például akkor, ha éles a verseny az adott területen – de úgy tűnik, alapvetően sok esetben működhet, és a cég is profitálhat belőle.

