[{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek a részmunkaidő sajátos szabályai? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek...","id":"20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4dc5b7-2307-4f5f-86cf-6c0027ff78cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","timestamp":"2018. március. 09. 15:05","title":"Egy részmunkaidős dolgozóval sem lehet mindent megcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek a pernek összesen 29 vádlottja volt, de három ember aktáját elkülönítették az ügytől, egy embert pedig felmentettek.","shortLead":"Ennek a pernek összesen 29 vádlottja volt, de három ember aktáját elkülönítették az ügytől, egy embert pedig...","id":"20180308_ujabb_25_ujsagirot_kuldenek_bortonbe_a_torok_puccskiserlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6082d2a1-48c8-4190-87ad-e115c42bda76","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_ujabb_25_ujsagirot_kuldenek_bortonbe_a_torok_puccskiserlet","timestamp":"2018. március. 08. 21:27","title":"Újabb 25 újságírót küldenek börtönbe a török puccskísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akarnak fizetésemelést, inkább visszaforgatnák a pénzt az egészségügyi rendszerbe.","shortLead":"Nem akarnak fizetésemelést, inkább visszaforgatnák a pénzt az egészségügyi rendszerbe.","id":"20180308_Nehez_ezt_innen_megerteni_a_kanadai_orvosok_KEVESEBB_fizetest_kovetelnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1183f9cb-f048-4783-bacd-3c2b93782e1b","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Nehez_ezt_innen_megerteni_a_kanadai_orvosok_KEVESEBB_fizetest_kovetelnek","timestamp":"2018. március. 08. 07:55","title":"Nehéz ezt innen megérteni: a kanadai orvosok KEVESEBB fizetést követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee702bc-b402-40db-8f05-63612c38328c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyanaz jutott a zenecsatorna kreatívjainak eszébe, mint a mekis kollégáiknak.","shortLead":"Ugyanaz jutott a zenecsatorna kreatívjainak eszébe, mint a mekis kollégáiknak.","id":"20180308_Az_MTV_is_kinosan_erolkodve_unnepli_a_nonapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee702bc-b402-40db-8f05-63612c38328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef668314-0d36-4b64-a354-8e073adf2098","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Az_MTV_is_kinosan_erolkodve_unnepli_a_nonapot","timestamp":"2018. március. 08. 12:36","title":"Az MTV is kínosan erőlködve ünnepli a nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae81b7c8-4dbe-42af-bdb3-1eb814cc1c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legnagyobb háttérintézmény építése a Magyar Nemzet szerint akár egyéves csúszásban is lehet. A Szépművészeti Múzeum azt ígérte: tartják a határidőt. A Városliget Zrt. szintén azt állítja, már idén elkezdődik a beköltözés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb háttérintézmény építése a Magyar Nemzet szerint akár egyéves csúszásban is lehet. A Szépművészeti...","id":"20180308_Csuszhat_a_Liget_projekt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae81b7c8-4dbe-42af-bdb3-1eb814cc1c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d865b5f-97d6-46eb-8de6-9d6ee3091cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Csuszhat_a_Liget_projekt","timestamp":"2018. március. 08. 07:27","title":"Csúszhat a Liget projekt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c92990-2dda-4e08-92df-11af7a3a2c54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette a nyár elején érkező Android P előzetes, fejlesztőknek szánt verzióját, amiből már ki lehet szúrni egy-két változást.","shortLead":"A Google elérhetővé tette a nyár elején érkező Android P előzetes, fejlesztőknek szánt verzióját, amiből már ki lehet...","id":"20180309_google_android_p_android_90_elonezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63c92990-2dda-4e08-92df-11af7a3a2c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5228b7e2-1b27-43a7-8bce-480d5b44fe43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_google_android_p_android_90_elonezet","timestamp":"2018. március. 09. 15:03","title":"Androidos telefonja van? Soroljuk a nyáron érkező új funkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói választási bizottság nem vette képviselőjelöltként nyilvántartásba Lévai Katalint. ","shortLead":"A zuglói választási bizottság nem vette képviselőjelöltként nyilvántartásba Lévai Katalint. ","id":"20180308_Jobbik_Valasztasi_csalas_tortent_Zugloban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9997e86f-090f-489c-b556-de0f1c75ab02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da90cc4a-d40b-40d3-8ff1-62052d5f3735","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Jobbik_Valasztasi_csalas_tortent_Zugloban","timestamp":"2018. március. 08. 15:44","title":"Jobbik: Másolt ajánlóívvel bukott le Lévai Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított” HomePoddal rukkolhat ki.","shortLead":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított”...","id":"20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01ce56-e91c-46ac-a0d5-4da10c3886d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","timestamp":"2018. március. 09. 17:01","title":"Jóárasít az Apple: hamarosan olcsóbb HomePod érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]