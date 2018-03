Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ffe20dd-fcfe-48ac-993e-900e043ba7e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán kiválasztotta a világgazdasági válság legsúlyosabb évét, hogy bebizonyítsa: van, aminél most jobb az élet Magyarországon.","shortLead":"Kovács Zoltán kiválasztotta a világgazdasági válság legsúlyosabb évét, hogy bebizonyítsa: van, aminél most jobb az élet...","id":"20180310_Jobban_elunk_most_mint_a_valsag_legsulyosabb_eveben__dicsekszik_a_kormanyszovivo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe20dd-fcfe-48ac-993e-900e043ba7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7f2965-abb4-4055-a97f-b5365912c975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Jobban_elunk_most_mint_a_valsag_legsulyosabb_eveben__dicsekszik_a_kormanyszovivo","timestamp":"2018. március. 10. 10:08","title":"Jobban élünk most, mint a válság legsúlyosabb évében – dicsekszik a kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal az ügyvéddel, akinek a cége felépítette a vadászkastélyt, amit kizárólag Lázár János családi földjein keresztül lehet megközelíteni. ","shortLead":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal...","id":"20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4fabee-9e6f-41b7-8267-3ed6c3cdf345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","timestamp":"2018. március. 11. 20:32","title":"42 millió forintnyi megbízást kapott a Miniszterelnökségtől a Lázár-földek közé szorult kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","shortLead":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","id":"20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61f98b0-5dd1-4a16-b07a-04f1862ddae0","keywords":null,"link":"/kultura/20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2018. március. 11. 17:37","title":"Rúdon pörögve hódítja meg a világot egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29eedde-d5f7-4446-9d3f-03676cce5e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenséget repülőgépek okozták a meteorológusok szerint.","shortLead":"A jelenséget repülőgépek okozták a meteorológusok szerint.","id":"20180310_Lyukfelhok_keletkeztek_Budapest_kornyeken__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b29eedde-d5f7-4446-9d3f-03676cce5e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ee3ed-68ec-4d5b-840c-60cc44e3f8f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Lyukfelhok_keletkeztek_Budapest_kornyeken__fotok","timestamp":"2018. március. 10. 13:41","title":"Lyukfelhők keletkeztek Budapest környékén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20baca93-4413-4167-b388-c5853a0397ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Videon_ahogy_Sergio_Ramos_elkocog_meccs_kozben_a_rotyire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20baca93-4413-4167-b388-c5853a0397ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063d3ab3-bad8-4a74-a00b-ce897c64892f","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Videon_ahogy_Sergio_Ramos_elkocog_meccs_kozben_a_rotyire","timestamp":"2018. március. 11. 11:28","title":"Videón, ahogy Sergio Ramos elkocog meccs közben a rötyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfee38f-f0ff-4852-89c3-b89d78869c64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A résztvevők szerint a biztonsági ellenőrzés idén már csak annyiból állt, hogy az érkező buszokra csendőrök szálltak fel és lefilmezték az utasokat. ","shortLead":"A résztvevők szerint a biztonsági ellenőrzés idén már csak annyiból állt, hogy az érkező buszokra csendőrök szálltak...","id":"20180310_szekely_szabadsag_napja_tobb_ezren_vannak_Marosvasarhelyen_iden_kevesbe_szigorunak_tunik_az_ellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfee38f-f0ff-4852-89c3-b89d78869c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1ffff-07a7-4465-90dc-ad5d1811fd30","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_szekely_szabadsag_napja_tobb_ezren_vannak_Marosvasarhelyen_iden_kevesbe_szigorunak_tunik_az_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 10. 15:27","title":"Székely szabadság napja: több ezren voltak Marosvásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","shortLead":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","id":"20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f282d-db74-4e27-9b7d-353ea27d65fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","timestamp":"2018. március. 10. 09:33","title":"Egytonnás gólyafészket kellett renoválni – félő volt, hogy ledől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy hétre dől ki Nagy László, aki a vesztes bajnoki kézilabda-meccsen sérül meg. Műteni szerencsére nem kell.\r

\r

","shortLead":"Négy hétre dől ki Nagy László, aki a vesztes bajnoki kézilabda-meccsen sérül meg. Műteni szerencsére nem kell.\r

\r

","id":"20180311_Kezet_torte_Nagy_Laszlo_a_Szeged_elleni_meccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e90fca1-728b-4c47-919a-58387ae51573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1617b47e-0cbd-4b64-8364-15a6f230f338","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Kezet_torte_Nagy_Laszlo_a_Szeged_elleni_meccsen","timestamp":"2018. március. 11. 08:35","title":"Kezét törte Nagy László a Szeged elleni meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]