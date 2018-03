Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából. Az egyik korábbi konkurens alapítója már jelezte: visszatérne. És rögtön támogatói is lettek, így jó eséllyel valóban megcsinálják az \"anti-Facebookot\".","shortLead":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából...","id":"20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e419c84-a474-402c-a251-7da5d70da603","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 26. 08:03","title":"Rengetegen várják: megcsinálják az anti-Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA hatvan, Németország és Franciaország pedig négy-négy orosz diplomatát utasít ki, így vállalva szolidaritást Nagy-Britanniával, amely 23 orosz diplomatát küldött haza azért, mert London vádjai szerint Moszkva állt az orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni dél-angliai merénylet mögött. További 12 EU-tagállam is bejelentett kiutasításokat, Ukrajna pedig 13 oroszt küld haza. Budapest egy embert utasít ki.","shortLead":"Az USA hatvan, Németország és Franciaország pedig négy-négy orosz diplomatát utasít ki, így vállalva szolidaritást...","id":"20180326_USA_EU__megkezdodott_az_orosz_diplomatak_tomeges_kiutasitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94b75f-0d3c-4b92-a536-6f6669e52781","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_USA_EU__megkezdodott_az_orosz_diplomatak_tomeges_kiutasitasa","timestamp":"2018. március. 26. 15:55","title":"Tömegesen utasítják ki az orosz diplomatákat, Magyarország is csatlakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79af7e64-ce68-4a1a-8968-e0630f86643f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feltehetőleg az egyik legismertebb elnöki autó a világon a Lincoln Continental, amely hamarosan visszatérhet, ráadásul a híres „öngyilkos ajtónak” nevezett megoldásával.","shortLead":"Feltehetőleg az egyik legismertebb elnöki autó a világon a Lincoln Continental, amely hamarosan visszatérhet, ráadásul...","id":"20180326_lincoln_continental_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79af7e64-ce68-4a1a-8968-e0630f86643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdde38b-0ec0-464f-9336-059f343723c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_lincoln_continental_2018","timestamp":"2018. március. 26. 18:14","title":"Kennedy autója: egyedi megoldásával térhet vissza a Lincoln Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ezredforduló óta nagyjából egymillió fecske tűnt el Magyarországról, pedig nagyon hasznos állatok. ","shortLead":"Az ezredforduló óta nagyjából egymillió fecske tűnt el Magyarországról, pedig nagyon hasznos állatok. ","id":"20180326_Nagy_a_baj_eltunt_a_magyar_fecskek_fele_nem_irtjak_a_szunyogokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67d295a-404f-4d54-b8fb-b65d8516b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a860e-074a-4473-b593-5d25e5bc9bd0","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Nagy_a_baj_eltunt_a_magyar_fecskek_fele_nem_irtjak_a_szunyogokat","timestamp":"2018. március. 26. 09:39","title":"Nagy a baj: eltűnt a magyar fecskék fele, nem irtják a szúnyogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","shortLead":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","id":"20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2af61-5625-4318-8d36-a3b9662810e7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","timestamp":"2018. március. 25. 09:47","title":"Amikor még a metrópótlót is elterelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e321fd-4317-41a8-b792-160c5a82ed36","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Tüntetők fogadták a Jobbik elnökét hétfői csepeli fóruma után.","shortLead":"Tüntetők fogadták a Jobbik elnökét hétfői csepeli fóruma után.","id":"20180327_MIEP_rajongo_szervezte_a_Vona_elleni_tuntetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e321fd-4317-41a8-b792-160c5a82ed36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00406626-ae75-4d82-b55d-cc0927cfa3d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_MIEP_rajongo_szervezte_a_Vona_elleni_tuntetest","timestamp":"2018. március. 27. 06:42","title":"\"Itt a véleményünk az urakról\" - 20 kiló trágyát tettek Vona autója elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Amerika nem akar kereskedelmi háborút – hangsúlyozta Steven Mnuchin, akire a jelek szerint a jó rendőr szerepét osztották ki Washingtonban. A pénzügyminiszter, aki a Goldman-Sachstól érkezett Trump kormányába, mindig is a globalizáció elszánt hívének mutatkozott.","shortLead":"Amerika nem akar kereskedelmi háborút – hangsúlyozta Steven Mnuchin, akire a jelek szerint a jó rendőr szerepét...","id":"20180326_Kinek_nagyobb_a_zsarolasi_potencialja_Amerikaikinai_targyalasok_a_kereskedelmi_haboru_elkerulesere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0734f0-4e85-42b2-b5d4-3a4c9b1778ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Kinek_nagyobb_a_zsarolasi_potencialja_Amerikaikinai_targyalasok_a_kereskedelmi_haboru_elkerulesere","timestamp":"2018. március. 26. 10:29","title":"Kinek nagyobb a zsarolási potenciálja? Amerikai-kínai tárgyalások a kereskedelmi háború elkerülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]