[{"available":true,"c_guid":"37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","shortLead":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","id":"20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62a65ac-7a94-4951-901e-a83d3197cfe4","keywords":null,"link":"/sport/20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","timestamp":"2018. március. 28. 08:57","title":"Lovrencsics a könnyeit törölgetve: \"Elég volt a vereségekből!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","shortLead":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","id":"20180327_autos_video_turbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca694deb-5960-4f69-a260-cc34069141a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_autos_video_turbo","timestamp":"2018. március. 27. 18:17","title":"Videó: olyan erővel szív a turbó, hogy magába szippant egy méterre lévő rongyot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7e447-7e94-404d-a5f6-aaf58f661c09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","timestamp":"2018. március. 27. 14:22","title":"A Fidesz halált megvető bátorsággal futamodik meg ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Psota Irén emlékére Almási Éva, a nemzet színésze hozott létre alapítványt, amely minden évben díjat adományoz annak a színésznek, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez méltónak bizonyulnak.","shortLead":"Psota Irén emlékére Almási Éva, a nemzet színésze hozott létre alapítványt, amely minden évben díjat adományoz annak...","id":"20180327_herdani_judite_a_psota_iren_dij","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaaa91a6-385a-4bcd-9cee-31ed2b40b902","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_herdani_judite_a_psota_iren_dij","timestamp":"2018. március. 27. 15:05","title":"Hernádi Judité a Psota Irén-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi kapitányként. ","shortLead":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi...","id":"20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e7b323-7dd1-41bb-aad7-08a7a9f028f9","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","timestamp":"2018. március. 26. 18:15","title":"Leekens nem foglalkozik a negatív kritikákkal, inkább tovább kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium csak annyit közölt az érintett orosz diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet is végez. ","shortLead":"A külügyminisztérium csak annyit közölt az érintett orosz diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet is végez. ","id":"20180326_magyarorszag_egyetlen_orosz_diplomatat_utasit_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3aef9d-c431-48ed-960f-49e06c41b885","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_magyarorszag_egyetlen_orosz_diplomatat_utasit_ki","timestamp":"2018. március. 26. 18:59","title":"Magyarország egyetlen orosz diplomatát utasít ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","shortLead":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","id":"20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cd9c9e-989a-4602-81d9-efed5b2e5f3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","timestamp":"2018. március. 28. 09:34","title":"Meghalt a híres dél-koreai K-pop fiúbanda 33 éves énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]