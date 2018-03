Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ellátogatott szombaton az északnyugat-pakisztáni Szvat-völgyben található szülővárosába, Mingorába a Nobel-békedíjas nőjogi harcos, először azóta, hogy 2012-ben a tálibok merényletet követtek el ott ellene.","shortLead":"Ellátogatott szombaton az északnyugat-pakisztáni Szvat-völgyben található szülővárosába, Mingorába a Nobel-békedíjas...","id":"20180331_eloszor_tert_haza_malala_juszufzai_azota_hogy_fejbe_lottek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79748c6-1156-458e-a03e-cd6b65dc2da4","keywords":null,"link":"/elet/20180331_eloszor_tert_haza_malala_juszufzai_azota_hogy_fejbe_lottek","timestamp":"2018. március. 31. 11:27","title":"Először tért haza Malala Juszufzai azóta, hogy meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/kultura/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 31. 20:30","title":"BolsiLeaks: A kiszivárogtató naivitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait tekintve azért nem is annyira belépő szintű az akciókamera.","shortLead":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait...","id":"20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88598551-ba91-4261-9918-d575c04ab709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","timestamp":"2018. március. 30. 17:03","title":"Új kamerával rukkolt elő a GoPro, itt az eddigi legolcsóbb Hero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","shortLead":"Egy online asztalfoglaló alkalmazás dolgozója károsította meg a konkurens alkalmazással szerződésben álló éttermeket. ","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/kkv/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 31. 16:55","title":"Egy nap alatt negyvenöt éttermet károsítottak meg álvendégek kamufoglalásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","shortLead":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","id":"20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191db1b7-b966-423f-a163-a8df23451fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","timestamp":"2018. március. 29. 21:52","title":"Videó: Így reagált Németh Szilárd a DK-s fényfestésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"A szombaton délután elbúcsúztatott Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még...","id":"201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9198ff3a-732b-4c10-885e-7af3218f8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75fb9f-f1df-4c7c-a8d5-d9c0e80177d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201812__stephen_hawking__szklerozis__agep_forog__az_ido_ura","timestamp":"2018. március. 31. 15:00","title":"Minek köszönhette Stephen Hawking, hogy 76 éves koráig aktív életet élt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb8d8d-a258-4c87-b2aa-5821abed3f16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig, ahogy a hívők felelevenítik Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását.","shortLead":"A hagyományos keresztúttal kezdődtek meg a húsvéti hétvége ünnepségei Rómában. Ferenc pápa a Colosseumnál nézte végig...","id":"20180331_Sziriai_menekultcsalad_vitte_Jezus_keresztjet_Ferenc_papa_megemlekezesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bffb8d8d-a258-4c87-b2aa-5821abed3f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e536204-5a6d-41e2-a348-14236216591d","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Sziriai_menekultcsalad_vitte_Jezus_keresztjet_Ferenc_papa_megemlekezesen","timestamp":"2018. március. 31. 11:29","title":"Szíriai menekültcsalád vitte Jézus keresztjét Ferenc pápa megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","shortLead":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","id":"20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c46976-b7d3-40cb-a4ab-3616da2c8207","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"Juhász Péter elárulta, kikkel tárgyalhatott Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]