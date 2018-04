Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Konkrét időpont még nincs.","shortLead":"Konkrét időpont még nincs.","id":"20180402_Kreml_Trump_washingtoni_talalkozot_javasolt_Putyinnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afdff4-3959-43d4-824a-fe586dbf7233","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Kreml_Trump_washingtoni_talalkozot_javasolt_Putyinnak","timestamp":"2018. április. 02. 16:44","title":"Kreml: Trump washingtoni találkozót javasolt Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15eb9108-bd98-4bfa-9039-6d1c276bf0fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor rövid, de lényegre törő levelet írt Márki-Zay Péternek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Körvonalazódik egy furcsa pénzmosási ügy, ismét kiderült, mennyit érnek a magyar fociba ölt milliárdok, Orbán Viktor...","id":"20180401_Es_akkor_Londonban_fenyreklam_hirdette_az_Orbanhaveroknal_landolt_8_milliard_dollart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15eb9108-bd98-4bfa-9039-6d1c276bf0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19570eef-02a8-49c3-8f7e-18f968aea31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180401_Es_akkor_Londonban_fenyreklam_hirdette_az_Orbanhaveroknal_landolt_8_milliard_dollart","timestamp":"2018. április. 01. 12:30","title":"És akkor Londonban fényreklám hirdette az Orbán-haveroknál landolt 8 milliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány amerikai termékre 25, sokra pedig 15 százalékos vámot vetett ki Peking.","shortLead":"Néhány amerikai termékre 25, sokra pedig 15 százalékos vámot vetett ki Peking.","id":"20180402_Kina_visszavag_Trumpnak_beszall_a_vamhaboruba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d7d05d-28c8-489b-a712-9456bd9800ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180402_Kina_visszavag_Trumpnak_beszall_a_vamhaboruba","timestamp":"2018. április. 02. 07:32","title":"Kína visszavág Trumpnak, beszáll a vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti magyar Időkben fejtette ki nézeteit Nacsa Olivér humorista, aki Lázár János bécsi videójával is egyetért. ","shortLead":"A kormánypárti magyar Időkben fejtette ki nézeteit Nacsa Olivér humorista, aki Lázár János bécsi videójával is...","id":"20180403_Nacsa_szerint_o_az_a_konzervativ_oldalnak_mint_Bodocs_a_liberalisnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535f73-c501-42e1-b8b2-f3f1a4d7b884","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Nacsa_szerint_o_az_a_konzervativ_oldalnak_mint_Bodocs_a_liberalisnak","timestamp":"2018. április. 03. 10:26","title":"Nacsa szerint ő az a konzervatív oldalnak, mint Bödőcs a liberálisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","shortLead":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","id":"20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadaa0cc-282f-40b3-b008-d16299a193b5","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","timestamp":"2018. április. 01. 14:31","title":"Megvan, milyen virágok lesznek Harry és Meghan esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Érd csapatát győzték le. ","shortLead":"Az Érd csapatát győzték le. ","id":"20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6191e9-a505-469a-860e-3311d86790f7","keywords":null,"link":"/sport/20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 01. 18:45","title":"A Győr nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem megvonta tőle a címet. Schmitt egy ideig még kitartott, végül 2012. április 2-án 13.16 perckor, épp hat évvel ezelőtt bejelentette lemondását. Megbocsátani - neki - sokáig tartott.","shortLead":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem...","id":"20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d50e715-307d-4391-85b2-a185abc029d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","timestamp":"2018. április. 02. 13:16","title":"A nap, amikor Schmitt Pál megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]