Hann Endre: Nem nyugtatnám Magyar Péteréket, ez a meccs még nincs lefutva – Fülke

Listen to this episode from HVG podcastok on Spotify. A független kutatók Magyar Péterék előnyét mérik, a szakma kormánypárti része élesen bírálja őket ezért. Magyarék azonban hiába vezetnek egyelőre: a választásokig még szűk tíz hónap hátra van. Hann Endrét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.