[{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről van szó a XXI. kerületben is, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről...","id":"20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d67bbf-df94-4aca-9fab-922af335434b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","timestamp":"2018. április. 08. 13:12","title":"Határon túli csapatokkal mozgósít a Fidesz Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már nincs, de úgyis annyit hallotta mindenki az elmúlt hónapokban ezeket a szavakat. Azonban így is beszéltünk mozgósításról, részvételről, ködszurkálásról és a magyar választási rendszer egyik legnagyobb nonszenszéről.","shortLead":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már...","id":"20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ccbfd9-1bd8-4293-8aac-2fbf9e06b9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","timestamp":"2018. április. 07. 20:00","title":"Fülke: Amíg a kormánypárt butának nézi, az ellenzék az összes problémáját a választókkal oldaná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","shortLead":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","id":"20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eb731a-02a3-4635-a652-389c1c388469","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","timestamp":"2018. április. 07. 16:04","title":"Orbán Viktor odacsörgött és megmondta, kire kell szavazni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","shortLead":"A tűznek egy halálos áldozata és négy sérültje is van.","id":"20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2145a97b-0c48-4385-a72a-526757890560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b6455-239b-41c0-9ddf-3535aff49f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Tuz_volt_ejjel_a_Trumptoronyban","timestamp":"2018. április. 08. 07:44","title":"Tűz volt éjjel a Trump-toronyban – egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely kisajátítaná India sokszínű és pluralista nemzeti identitását.","shortLead":"Az angol a szanszkrit nyelv dialektusa, a Tádzs Mahal pedig szégyenfolt – így a szélsőjobb hindu ideológia, amely...","id":"201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=390db033-df01-49cd-a7e7-a4b80d085f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33db355-25eb-4829-a627-b8a4d7f4b3c0","keywords":null,"link":"/vilag/201811__atalakulo_india__hindu_nacionalizmus__tortenelematiras__mindenki_siva","timestamp":"2018. április. 08. 09:00","title":"Hindu templommá tennék a világ legismertebb muszlim síremlékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett Eperjes Károlyt, Németh Kristófot és Oberfrank Pált is meginterjúvolták. ","shortLead":"Fidesz-szimpatizáns színészek és színházigazgatók megkérdezésével propagálja a Fideszt az Origo. Reviczky mellett...","id":"20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7f31-e667-4f66-b868-e741268e9570","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Reviczky_Gabor_omlengett_az_Origonak_a_Fideszrol","timestamp":"2018. április. 08. 17:28","title":"Reviczky Gábor ömlengett az Origónak a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","shortLead":"Ezek a szappanok roppant drágák, de a suttogó propaganda megteszi hatását.","id":"201813_az_aesop_mesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c90d6e3-3078-42ab-9b34-68b279a5553a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb4f84-a545-449c-806e-19f8cf093119","keywords":null,"link":"/kkv/201813_az_aesop_mesei","timestamp":"2018. április. 08. 09:15","title":"A márka, amely státusszimbólummá tette a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon lassan akar fogyni.","shortLead":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon...","id":"20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9891b9-471e-4a36-9ce2-5835b579ded9","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","timestamp":"2018. április. 08. 20:46","title":"Pálffy Ilona: Várhatóan fél 10 körül jöhetnek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]