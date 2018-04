Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális stúdiók, illetve televíziók nélkül. Magyarországon 2015-re a közmédia összes vidéki stúdióját bezárták, se tévé-, se rádióadás nem maradt. ","shortLead":"Ausztriában, Németországban, Hollandiában vagy például Dániában elképzelhetetlen a televíziózás önálló regionális...","id":"20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c17e7e-df39-4325-9553-16b12c60ce65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28dfa23-8e33-413c-8d7d-d83961d712d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_ausztriaban_a_30_eves_korzeti_hiradokat_unneplik_itthon_het_eve_mindet_eltoroltek","timestamp":"2018. április. 13. 12:30","title":"Ausztriában a 30 éves körzeti híradókat ünneplik, itthon hét éve mindet eltörölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben a külképviseleti urnák is megérkeztek. ","shortLead":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben...","id":"20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0b9df6-4bfa-4fa4-b397-6a54caeb2f53","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","timestamp":"2018. április. 12. 16:29","title":"Ön is megnézheti: netre tették a beszkennelt választási jegyzőkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban gyilkossággal hencegő Rodrigo Duterte bilincset tenne a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészére.","shortLead":"A korábban gyilkossággal hencegő Rodrigo Duterte bilincset tenne a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészére.","id":"20180413_duterte_beintett_a_nemzetkozi_buntetobirosagnak_es_fenyegetozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b91af43-f8ab-4cfe-abb5-852a45c9557b","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_duterte_beintett_a_nemzetkozi_buntetobirosagnak_es_fenyegetozik","timestamp":"2018. április. 13. 08:47","title":"Duterte beintett a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","shortLead":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","id":"20180412_visszavonul_miklos_edit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1db2dd-4167-44a4-92ed-b3463f27ec12","keywords":null,"link":"/sport/20180412_visszavonul_miklos_edit","timestamp":"2018. április. 12. 10:39","title":"Visszavonul Miklós Edit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter csalódottan nyilatkozott azután, hogy kiestek az Európa Ligából. ","shortLead":"A magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter csalódottan nyilatkozott azután, hogy kiestek az Európa Ligából. ","id":"20180413_gulacsi_peter_leipzig_marseille_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d336b-c5a6-4b10-88e0-aa7b004556c2","keywords":null,"link":"/sport/20180413_gulacsi_peter_leipzig_marseille_el","timestamp":"2018. április. 13. 10:08","title":"Gulácsi: Ilyen szinten nem lehet ekkora hibákat elkövetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra következtetni, hogy baj lenne.","shortLead":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra...","id":"20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50f6b5a-100c-45a9-97f9-3da4022972b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 13. 17:09","title":"Elmagyarázta a MÁV, miért nem baj, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat sorolnak fel. Nem tette meg.\r

\r

","shortLead":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat...","id":"20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5ff24-6b1b-483d-8cdf-e4d13e9838b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","timestamp":"2018. április. 12. 11:52","title":"A telefonlecsapásában Ungár Péter már Orbánt idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c9c8e1-ccd3-49a8-ad30-a3664cfe7a8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi – jelentette csütörtökön a Reuters hírügynökség. ","shortLead":"Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi – jelentette...","id":"20180412_valosagga_valt_egy_spielberg_film_sztorija","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20c9c8e1-ccd3-49a8-ad30-a3664cfe7a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f469c7-5b8a-48e9-851f-bf87bd8c77a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_valosagga_valt_egy_spielberg_film_sztorija","timestamp":"2018. április. 12. 13:06","title":"Valósággá vált egy Spielberg-film sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]