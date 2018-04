Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szavazatok újraszámlálását, a többséget kisebbségbe szorító választási rendszer átírását, szabad sajtót és demokráciát követelő tüntetést tartottak Budapesten szombat este az Operától a Kossuth térre vonulva. Egy új választás a cél, az eszköz pedig az utcára vonuló tömeg - mondták a szervezők. A Himnusz és az Örömóda eléneklésével zárult a rendezvény. Sokan elindultak haza, mások még maradtak, az Oktogonon pedig zenés buli kezdődött. Az eseményeket alábbi élő közvetítésünkben követhette..","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a többséget kisebbségbe szorító választási rendszer átírását, szabad sajtót és...","id":"20180414_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_civilek_ellenzek_partok_ujraszamlalas_demokracia","timestamp":"2018. április. 14. 17:09","title":"„Ha a Fidesznek van becsülete, új választást ír ki" - a tüntetők a jövő héten folytatják"

Újabb vásárlást zárt le az Appeninn, amely a régió meghatározó ingatlankezelője akar lenni.","id":"20180413_Viszik_Meszaros_Lorincek_a_Sparuzleteket","timestamp":"2018. április. 13. 10:57","title":"Viszik Mészáros Lőrincék a Spar-üzleteket"

Hamarosan árverésre bocsátják Gábor Zsazsa személyes tárgyait, bútorait. A magyar származású amerikai színésznő hagyatékából az aukció előtt kiállítást rendeztek egykori otthonában, a kaliforniai Bel Airben. Portréknak, bundáknak, étkészleteknek, bútoroknak keresnek új tulajdonost, de vannak kínálatban személyesebb darabok is, például Zsazsa útlevele, amelybe természetesen csak tökéletes fotó kerülhetett. A hagyaték talán legstílusosabb darabja mégis egy arany nyaklánc, amely egyben a színésznő kedvenc szavát is megörökítette az utókornak. A magyar származású amerikai színésznő...","id":"20180413_igazi_kincseket_arvereznek_el_gabor_zsazsatol","timestamp":"2018. április. 13. 11:20","title":"Drágám, most figyelj, ha Gábor Zsazsa kincseire vágysz – galéria"

Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.","id":"20180413_uzent_miklos_editnek_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. április. 13. 14:25","title":"\"Edit, ne csináld!\" – üzent Miklós Editnek a síszövetség elnöke"

Közeledik a feldolgozottság a száz százalékoshoz, megmutatjuk, mely körzetekben dőlhet el az ország sorsa.","id":"20180414_Meg_nehany_korzet_sorsa_kerdeses_ezeken_mulik_a_Fidesz_ketharmada","timestamp":"2018. április. 14. 18:05","title":"Még néhány körzet sorsa kérdéses, ezeken múlhat a Fidesz kétharmada?"

Lassan legyinthetünk már a duplakamerás megoldásokra, az első triplakamerás okostelefon után sorra jönnek majd a követők. Közéjük tartozik az idei iPhone X is.","id":"20180414_triplakamerat_kaphat_az_iphonexplus","timestamp":"2018. április. 14. 10:14","title":"Lehet, hogy érdemes várni rá, triplakamerát kaphat az iPhone X utód"

A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább a lottón nyert.","shortLead":"A múlt vasárnapi szavazáson nem találta el a nyertes képviselőt? Hátha most nagyobb szerencséje volt, és legalább...","id":"20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb379f7-3947-45bc-859f-a0ae18d6deb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Harom_primszam_es_ket_kilenccel_oszthato_a_lotto_nyeroszamai_kozt","timestamp":"2018. április. 14. 19:33","title":"Három prímszám és két kilenccel osztható a lottó nyerőszámai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"T. Bibó István idézetével válaszoltak Schmidt Mária lapjának.","id":"20180413_Uzent_az_ELTE_alkotmanyjogi_tanszeke_a_listazo_Figyelonek_ez_a_diktatura_sajatja","timestamp":"2018. április. 13. 18:56","title":"Üzent az ELTE alkotmányjogi tanszéke a listázó Figyelőnek: ez a diktatúra sajátja"