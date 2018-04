Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még a legkevésbé sem szeretnék. Nagyon ódzkodnak az európai ligák attól, hogy 48 csapatos legyen a következő focivébé Egy budapesti székhelyű cégről van szó, de három magánszemély is több mint egymilliárddal tartozik. Több mint 3 milliárddal tartozik a NAV-nak az ország legnagyobb adósa

600-600 lóerővel már a legtöbb csata nyerhető közúton, de mire mennek egymás ellen?

Maffiózók egymás ellen: Mercedes-AMG S63 a BMW M760Li-vel szemben – videó

Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.

Csoportos létszámleépítés a HírTV-ben

Három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben állította elő a valótlan dokumentumokat.

Hárommilliárdos számlagyárat számolt fel a NAV A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb, mindössze 192 ezer kilométerre volt a bolygónktól, ami a Föld és a Hold közti távolságnak nagyjából a fele.

Nagyon közel járt a Földhöz egy termetes aszteroida

Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.

Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést

A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában, céljaiban jóval közelebb áll akár az orosz, akár a török kormányhoz, mint a nyugat-európai kabinetekhez.

Krekó: Az újabb kétharmaddal sok kérdés hosszú időre zárójelbe kerül