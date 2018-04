Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

A választások óta eltelt időszakban történt belharcok – a szó átvitt és valódi értelmében is – elhomályosítják az LMP választási sikerét, ráadásul kétharmados Fidesz-győzelem esetén fura is lenne sikerről beszélni, mivel sokan, szavazók és politikusok is kárhoztatják az LMP-t azért, amiért nem vett részt, csak ímmel-ámmal az ellenzéki koordinációban.

Miután megvizsgáltuk, hol nyert a Jobbik a néppártosodásával, és mennyit kaszált Gyurcsány pártja az MSZP-n, arra is kíváncsiak voltunk, hol és mennyit növekedett az LMP tábora és miként hatott a választói átszavazás a párt egyéni és listás eredményeire. Amióta létezik LMP, a számok nem cáfolták azt a feltételezést, hogy a főváros juttatja be a pártot a parlamentbe, ez idén sem változott. Az LMP ráadásul növekedni is tudott Budapesten, azonban a vidéki bázis építésével adósak.

Az LMP 2014-ben 244 191 egyéni szavazatot kapott, listán 269 414-et (ami 5,34 százalékos eredmény). Négy év alatt a párt számszerű növekedését jelzi, hogy egyéniben 312 731 voksot gyűjtöttek, listán 404 428-at (ez 7,06 százalékos eredmény). Négy éve öt képviselőjük jutott mandátumhoz, mindannyian listáról. Ciklus közben átült hozzájuk Demeter Márta. Az új Országgyűlésben már nyolcan lesznek, heten listáról, Csárdi Antal egyéniben jutott be.

Csárdi Antal © MTI/Soós Lajos

A választási eredményeket tartalmazó adatsorokat böngészve 2014-ben nem volt szignifikáns különbség a párt listás és egyéni szavazatszámaiban, tehát joggal feltételezhetjük azt, hogy az LMP szavazói nem osztották meg a két szavazatukat, hanem egy irányba adták azokat – a párt négy éve teljesen kimaradt a végül elbukó baloldali összefogásból. Idénre változott a helyzet, nem véletlenül van több mint 90 ezres szavazatkülönbség a párt listás és egyéni szavazataiban. Az LMP szavazói is megértették a taktikai szavazás fontosságát, talán jobban is, mint a párt.

Végül koordináltak

Megvizsgáltuk tehát azokat az egyéni választókerületeket: 1.) ahol az LMP részt vett a koordinálásban, vagy visszalépett, vagy az ő javára tettek így; 2.) a tradicionálisan jobboldali, budai kerületeket, ott hogyan szerepelt négy év elteltével a párt, mert azt feltételeztük, sikerült szavazókat szerezniük a kiábrándult, egykor fideszes, de még mindig inkább konzervatívak körében; valamint 3.) néhány vidéki várost, csak érdekességképp.

Hosszú külső nyomás és belső hatalmi adok-kapok után végül az LMP is beleállt – valójában csak a kisujját mártotta bele – a választási koordinációba, és elsőként visszalépett a főváros 15-ös választókerületében Kunhalmi Ágnes javára. Ezzel buktak 150 millió forint kampánytámogatást – 597 millió helyett 447 milliót kaptak –, de megnyílt a lehetőség a további visszalépések előtt is. (Ugyanis a következő határ, az újabb 150 milliós mínusz akkor járt volna, ha valakinek 79 jelöltje marad, de ez nem történt meg.)

© Fülöp Máté

Elemzésünkben most is összehasonlítottuk az LMP 2014-es egyéni számait az ideivel, ezt kiegészítve az idei választókerületi listás voksokkal, megnézve, hol hogyan nőtt a tábor. A fővárosi választókerületek közül megvizsgáltuk a budapesti 1-est (itt egyedül jutott egyéni mandátumhoz a párt), 2-est, 3-ast, 4-est, 8-ast, 10-est, 15-öst és 17-est. (Fontos megjegyezni, az összes vizsgált fővárosi és vidéki oevk-ban magasabb volt a részvétel, mint négy éve.)

A Belvárosban Schiffer András akkori pártelnök 2014-ben a szavazatok 13,65 százalékát megszerezve közel 6500 voksot gyűjtött. Négy évvel később a választások napjára egyedüli kihívó maradt a Fidesz ellenében a politikai baloldalon Csárdi Antal, 23 345 szavazatot begyűjtve (48,73 százalék) legyőzte Hollik Istvánt. A nagyjából 5 százalékkal magasabb részvétel mellett listán az LMP 500 plusz szavazatot söpört be.

Ha visszalépnek, győz a bal

Csárdi négy éve még a budapesti kettesben indult, Újbudán. Akkor ott 4600 szavazatot gyűjtött (8,62 százalék), ahol most a taktikai szavazással foglalkozók a DK-s Gy. Németh Erzsébetet javasolták, aki alig ezer szavazattal kapott ki Simicskó Istvántól. Az LMP jelöltje, Kreitler-Sas Máté 3384 szavazatot kapott (6,1 százalék), de listán közel 7000 szavazatot gyűjtött az LMP. (Kreitler-Sas vissza nem lépése minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy helyben a Fidesz győzött.)

A főváros XII. kerületében, a budapesti hármasban Gulyás Gergely és a Fidesz kétezer szavazattal győzött 2018-ban – úgy, hogy az LMP indulója, Hajdu Mária 3787 szavazatot gyűjtött (6,98 százalék). Listán az LMP 7600 voksot kapott, tehát sok LMP-szavazó előtt világos volt, a választókerületben a DK-s Bauer Tamás az esélyes. (Jó eséllyel itt is az történt, hogy a Fidesz győzelméhez az is hozzájárult, hogy az LMP-s jelölt is rajthoz állt.)

A budapesti négyesben – a főváros II. kerülete a választókerület központja – Varga Mihály miniszter ellen elindult Ungár Péter (LMP) és Niedermüller Péter (DK) is többek között. Az ezzel foglalkozó oldalak Niedermüllert hozták ki esélyesnek, ráadásul Ungár bejutó helyen állt pártja országos listáján is. Varga végül 2800 vokssal verte DK-s kihívóját, Ungár majdnem 6000 szavazatot kapott (10,1 százalék.) Listán az LMP-re 7700-an szavaztak. Négy éve itt a párt egyéniben 4600 szavazatot gyűjtött.

Ungár Péter © Fülöp Máté

A főváros III. kerületében, a tízes választókerületben ellenzéki győzelem született, az MSZP-P jelöltje, Szabó Tímea nyert mandátumot, az LMP pedig vissza is lépett a javára. Négy éve az ökopárt jelöltje 4593 szavazatot szerzett egyéniben (8,95 százalék), most a párt listán 5892 szavazatot gyűjtött. Ugyanígy visszalépett az LMP Kunhalmi Ágnes körzetében (a tizenötös választókerületben), ráadásul Kassai Dániel volt az első, aki úgy döntött, az ellenzéki esélyek növelése érdekében inkább nem áll rajthoz. Kassai négy éve egyéniben 3448 szavazatot gyűjtött, most a párt listájára 5258 voks érkezett (Kassainak azóta fegyelmi tárgyalása is volt visszalépése miatt a pártban.)

Érdekes választókerület volt Zugló is, mivel az ott induló LMP-s Barta Jánosnak a gyanú szerint a Fidesz is gyűjtötte az aláírásokat, és a párt hiába nem tekintette saját jelöltjének, és felfüggesztették párttagságát, Barta LMP-s logóval indult. És gyűjtött is 2400 szavazatot (ugyanő négy éve majdnem ötezret), azonban listán a párt 6070-et. Növekedett a párt Csepelen is. Tenk András négy éve egyéniben 3000 szavazatot kapott, idén visszalépett, de az LMP-listán 4500-nál is több szavazatot kapott.

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke és Barta János, a párt zuglói polgármesterjelöltje sajtótájékoztatót tartanak Zuglónak nincs több pénze a korrupcióra! címmel 2014-ben © MTI / Beliczay László

Egyedüli, de vesztes kihívó

Pest megyében volt két olyan választókerület is, ahol az LMP javára léptek vissza. A Budakeszi központú pesti kettesben ráadásul Szél Bernadett maradt az egyetlen ellenzéki kihívó a baloldalon, azonban győzni így sem tudott, 296 szavazattal maradt le a fideszes Csenger-Zalán Zsolt mögött és 30 694 voksot gyűjtött. Listán az LMP a társelnök körzetében közel 11 ezer voksot kapott, egyéniben Szél 6600 szavazatot gyűjtött. A pesti négyesben a DK-s jelölt lépett vissza az LMP-s javára, de Matkovich Ilona győzni nem tudott, 10 ezer szavazatot gyűjtött. Listán a párt mindössze 4700 voksot gyűjtött, ami nagy növekedés a négy évvel ezelőtti egyéni 2000 ikszhez.

Szél Bernadett mellett a másik társelnök, Hadházy Ákos is elindult egyéniben, a tolnai egyesben, Szekszárdon. Mandátumot ő sem nyert, 6500 szavazattal maradt le a Fidesz jelöltje mögött, közel 15 ezer szavazatot nyert. Négy éve Hadházy 4182 szavazatot kapott, most az LMP listán nem sokkal többet, 4580-at.

© MTI / Kovács Tamás

Vidéken is történt LMP-s visszalépés, a borsodi kettesben a párt az MSZP-P-s Varga Lászlót támogatja, aki négy éve hozta a körzetét. Varga nem nyert, az LMP listán közel 3000 szavazatot kapott. (Négy éve jelöltjükre 1500 voks érkezett.) Pécsen sok ellenzéki párt beállt Mellár Tamás mögé, és nem indított saját jelöltet, de az LMP nem tartozott közéjük, ők rajthoz állították Keresztes László Lórántot, aki háromezer szavazatot gyűjtött. Négy éve a párt helyi jelöltje alacsonyabb részvétel mellett is több voksot gyűjtött, az LMP-sek tehát átszavaztak a független Mellárra, de listán növekedni tudott a párt – 6267 voksot gyűjtöttek.

Érdekességként megnéztünk két csongrádi választókerületet, az egyest (Szeged) és a négyest (Hódmezővásárhely). Mindkét helyen Fidesz-győzelem született, ráadásul egyéniben mindkét helyen kevesebb voksot kapott az LMP-s induló, mint négy éve (Szegeden 3956 voksból lett 2560, Vásárhelyen Nagy-Bandó András 3312 voksából 1003, Pongrácz Gergely neve mellett). Listán a megyeszékhelyen növekedni tudott a párt (közel 6000 szavazat), addig Lázár János városában egy helyben toporog.

Az LMP számait megvizsgálva arra jutottunk, hogy a négy év alatt elért növekedés elsősorban a fővárosban érhető tetten, azzal együtt is növelte a párt a listás szavazatainak számát, hogy egyéniben sok helyen átszavaztak a szimpatizánsaik az esélyes kihívóra. Figyelemre méltó volt a növekedés a budai, hagyományosan jobboldalinak és konzervatívnak tartott kerületekben.

*

Az egyéni választókerületek összesített listás szavazatszámaiért köszönet az Integrity Labnek.