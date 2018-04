Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","shortLead":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","id":"20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7f3d64-de48-4508-9158-b9326c982949","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","timestamp":"2018. április. 22. 17:28","title":"Macron meglátogatja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","shortLead":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","id":"20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10886e-b4a7-452e-87a9-976d61f57331","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","timestamp":"2018. április. 22. 21:46","title":"Bazi nagy török összefogás: kijátszották Erdogan trükközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levették őket a tiltólistáról.\r

