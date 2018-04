Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben régiónkban a megkérdezettek alig fele nyilatkozott hasonlóan – derül ki a Globális Visszaélési Felmérésből.","shortLead":"Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben...","id":"20180426_Ketharmad_nem_javul_a_korrupcios_arany_az_uzleti_eletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8845d148-b7e9-43dd-959b-3334ae9074c1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180426_Ketharmad_nem_javul_a_korrupcios_arany_az_uzleti_eletben","timestamp":"2018. április. 26. 11:19","title":"Kétharmad: nem javul a korrupciós arány az üzleti életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radovan Karadzic 2016-ban 40 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken. A fellebbviteli tárgyaláson az ügyészség ennél súlyosabb büntetést kért.","shortLead":"Radovan Karadzic 2016-ban 40 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken. A fellebbviteli tárgyaláson az ügyészség ennél...","id":"20180424_az_ugyeszseg_sohasem_engedne_szabadon_karadzicot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61331a7f-3054-4173-83e7-50b964a3d42f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_az_ugyeszseg_sohasem_engedne_szabadon_karadzicot","timestamp":"2018. április. 24. 16:45","title":"Az ügyészség sohasem engedné szabadon Karadzicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két kutatás is igazolta, hogy a magas kakaótartalmú édességek fogyasztás csökkenti a stresszt, és jó hatással van a közérzetre, valamint a memória működésére is. ","shortLead":"Két kutatás is igazolta, hogy a magas kakaótartalmú édességek fogyasztás csökkenti a stresszt, és jó hatással van...","id":"20180425_etcsokolade_kakaotartalom_immunrendszer_memoria_kozerzet_stressz_gyulladas_experimental_biology_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ea23aa-3743-41ab-a10c-f00a78ef8e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44616959-7e0e-42fd-8b94-a926cecdd92c","keywords":null,"link":"/elet/20180425_etcsokolade_kakaotartalom_immunrendszer_memoria_kozerzet_stressz_gyulladas_experimental_biology_2018","timestamp":"2018. április. 25. 14:33","title":"Kevésbé stresszes életre vágyik? Ne pirulákra költsön, egyen inkább egy kis étcsokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933a0477-f3d3-432a-9e01-00ea3214b3aa","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A profi vállalkozó érti és használja a 21. század digitális vívmányait. Így ugyanis több ideje jut azokra a dolgokra – a kreativitásra, a személyes kapcsolattartásra és az ötletelésre –, amelyeket a gépek soha nem fognak tudni elvégezni helyette.","shortLead":"A profi vállalkozó érti és használja a 21. század digitális vívmányait. Így ugyanis több ideje jut azokra a dolgokra –...","id":"20180424_Tudja_mitol_lesz_profi_egy_vallalkozo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=933a0477-f3d3-432a-9e01-00ea3214b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef0173e-8d55-4d01-9317-c6bf7769d0a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Tudja_mitol_lesz_profi_egy_vallalkozo","timestamp":"2018. április. 25. 12:18","title":"Tudja, mitől lesz profi egy vállalkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ca0556-73f4-447a-bd4b-ef504b589818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Büszke vagyok a munkakörnyezetre és a fizetésekre is”, állítja az Amazon-vezér.","shortLead":"„Büszke vagyok a munkakörnyezetre és a fizetésekre is”, állítja az Amazon-vezér.","id":"20180425_Kifutyultek_a_vilag_leggazdagabb_emberet_a_gyatra_berek_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ca0556-73f4-447a-bd4b-ef504b589818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57f734-eb10-40f4-b7c1-079132357b11","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Kifutyultek_a_vilag_leggazdagabb_emberet_a_gyatra_berek_miatt","timestamp":"2018. április. 25. 10:55","title":"Kifütyülték a világ leggazdagabb emberét a gyatra bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként alakult, mint ahogy azt elképzelte.","shortLead":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként...","id":"20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26301e-c613-40d5-b92a-142e8d109ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2018. április. 24. 15:21","title":"Beintett a traffipaxnak a terepjárós férfi, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d7dd62-30e5-4b1a-b630-3b7049f5d48d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus időszakban nem jutnak hozzá hatósági küldeményeikhez elektronikus úton az állampolgárok.","shortLead":"Kritikus időszakban nem jutnak hozzá hatósági küldeményeikhez elektronikus úton az állampolgárok.","id":"20180426_Lehalt_elerhetetlen_az_etarhely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d7dd62-30e5-4b1a-b630-3b7049f5d48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa5c55f-b11a-41b4-b398-9b1ac04c99ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Lehalt_elerhetetlen_az_etarhely","timestamp":"2018. április. 26. 10:31","title":"Lehalt, elérhetetlen az e-tárhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]