[{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","shortLead":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","id":"20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa267086-216f-4872-8ad0-3c964c8fdb82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","timestamp":"2018. május. 01. 16:13","title":"A nézők közé csapódott egy autó az ásotthalmi roncsderbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556008e6-e409-45a6-be08-5331c8913969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól megy a Xiaominak, Kína új értékesítési kedvencének. Sikerének titka sajátos üzletpolitikája, amely elsősorban a felhasználóknak kedvez.","shortLead":"Jól megy a Xiaominak, Kína új értékesítési kedvencének. Sikerének titka sajátos üzletpolitikája, amely elsősorban...","id":"20180430_xiaomi_uzletpolitika_legfeljebb_5_szazalekos_nyereseg_profit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556008e6-e409-45a6-be08-5331c8913969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0d0dc-b0c9-4a0d-8fe6-9f1c246d7813","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_xiaomi_uzletpolitika_legfeljebb_5_szazalekos_nyereseg_profit","timestamp":"2018. április. 30. 08:03","title":"5 százalék – kiderült a Xiaomi nagy titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába korosodik, a Sony játékkonzolja továbbra is igen keresett. Vajon képes lesz megismételni ezt a sikert a Nintendo Switch?","shortLead":"Hiába korosodik, a Sony játékkonzolja továbbra is igen keresett. Vajon képes lesz megismételni ezt a sikert a Nintendo...","id":"20180501_sony_penzugyi_ev_jelentes_a_playstation4_jatekkonzol_sikere_ps4_eladasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53d0f3-c58c-4c05-ba29-1f2cbe022ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sony_penzugyi_ev_jelentes_a_playstation4_jatekkonzol_sikere_ps4_eladasok","timestamp":"2018. május. 01. 13:03","title":"Nem baj, hogy kicsit öregecske, még mindig úgy veszik a PlayStationt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedülálló Lamborghini Huracan RWD-t árvereznek el hamarosan, a kocsit tavaly kapta Ferenc pápa. Az aukcióra május 16-án az RM Sotheby’s monacói rendezvényén kerül majd sor. ","shortLead":"Egyedülálló Lamborghini Huracan RWD-t árvereznek el hamarosan, a kocsit tavaly kapta Ferenc pápa. Az aukcióra május...","id":"20180430_lamborghini_ferenc_papa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95123a-64bf-4333-8a92-89ae820cabb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_lamborghini_ferenc_papa","timestamp":"2018. április. 30. 10:20","title":"Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije 110 millió forintért bárkié lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra. Attól tartanak, a britek bosszút akarnak állni egy szurkolótársuk megveréséért. ","shortLead":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra...","id":"20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9404ded3-8c92-455d-8c60-8f83673f4591","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","timestamp":"2018. április. 30. 18:31","title":"Alkoholtilalom lesz Rómában, ahol az angol szurkolók bosszújától tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom. A Szabadság térről a Kodály köröndre vonultak a résztvevők. A diákparlamentes Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy közös nemzeti minimum kell a hazug rendszerrel szemben, a momentumos Cseh Katalin pedig azt mondta: szerinte a kormány arra játszik, hogy a számára kényelmetlen emberek külföldre menjenek. Az eseményeket követjük percről percre. ","shortLead":"“Maradunk, ellenállunk, változtatunk! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntet május elsején a Momentum Mozgalom...","id":"20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d1b8c54-d87b-4390-ae64-abb166040506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5219db8-1835-495d-8d0b-f3b949843aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_marki_zay_peter_is_felszolal_a_momentum_majus_1jei_tuntetesen","timestamp":"2018. május. 01. 17:47","title":"Fekete-Győr András meghirdette a kiegyezés politikáját a Momentum tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.","shortLead":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos...","id":"20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d7dea-abd1-4a49-b628-58ea317fbab0","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","timestamp":"2018. április. 30. 13:09","title":"Még mindig irtják a szúnyogokat, messze a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]